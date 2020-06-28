Тамбов
Позже
Стадион: Нижний Новгород
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костюков Михаил
|6
|0.2
|2.
|Мелкадзе Георгий
|6
|0.2
|3.
|Обухов Владимир
|6 (1)
|0.2
|4.
|Килин Антон
|2
|0.07
|5.
|Гогуа Седрик
|2
|0.07
|6.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|7.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|8.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|9.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|10.
|Бенито
|1
|0.03
|11.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|12.
|Чуперка Валерий
|0
|0
|13.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|14.
|Карасёв Павел
|0
|0
|15.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|16.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|15 (6)
|0.5
|2.
|Азмун Сердар
|10 (1)
|0.33
|3.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|4.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|5.
|Малком Филипе
|3
|0.1
|6.
|Дриусси Себастьян
|3 (2)
|0.1
|7.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|8.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Мак Роберт II
|1
|0.03
|14.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|15.
|Кузяев Далер
|0
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|8
|3
|2.
|Тетрашвили Гурам
|7
|1
|3.
|Мелкадзе Георгий
|8
|0
|4.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|5.
|Таказов Сослан
|4
|0
|6.
|Килин Антон
|4
|0
|7.
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|8.
|Шелия Гиорги
|3
|0
|9.
|Костюков Михаил
|3
|0
|10.
|Карасёв Павел
|3
|0
|11.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|12.
|Филин Александр
|3
|0
|13.
|Мамтов Хасан
|2
|0
|14.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|15.
|Бенито
|2
|0
|16.
|Обухов Владимир
|1
|0
|17.
|Маркелов Иван
|1
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|19.
|Осипенко Максим
|1
|0
|20.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|8
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|8
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|5
|0
|5.
|Ерохин Александр
|3
|0
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|7.
|Азмун Сердар
|3
|0
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|11.
|Кузяев Далер
|2
|0
|12.
|Дзюба Артём
|1
|0
|13.
|Смольников Игорь
|1
|0
|14.
|Шатов Олег
|1
|0
|15.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|16.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|17.
|Мусаев Леон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|37.04% (10)
|11.11% (3)
|Зенит
|26.67% (12)
|11.11% (5)
|11.11% (5)
|8.89% (4)
|26.67% (12)
|15.56% (7)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал
Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч Тамбов - Зенит
Исход игры
Тамбов
4.6% (3)
Ничья
4.6% (3)
Зенит
90.8% (59)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (35)
Меньше
38.6% (22)
Обе команды забьют
Да
49.12% (28)
Нет
50.88% (29)
Популярный счёт
0:2 Зенит
26.2% (17)
1:3 Зенит
16.9% (11)
1:2 Зенит
16.9% (11)
0:3 Зенит
10.8% (7)
0:1 Зенит
4.6% (3)
0:4 Зенит
3.1% (2)
1:1 Ничья
3.1% (2)
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