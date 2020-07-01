Маргасов на этот раз с правого фланга решил выполнить подачу к радиусу штрафной, Жоаозиньо сместился в центр и перехватил мяч.

Нойштедтер выполнил заброс в центр штрафной площади на Игбуна, мяч полетел слишком высоко для Сильвестра, Джанаев перехватил его при игре на выходе.

Мевля в центре поля нарушил правила против Игбуна. На этот раз "Динамо" не удалось быстро разыграть стандарт.

Мевля в прошлом эпизоде достаточно жёстко сыграл против Игбуна, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре.

Поднялся Игбун, всё нормально с форвардом "Динамо", готов он продолжать игру.

29' На этот раз Мевля в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Игбуна.

28' Юсупов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Заболотного.

27' Жоаозиньо с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Рауш головой сбросил мяч на Скопинцева, но Дмитрий под прессингом не смог пробить по воротам.

26' Новосельцев в центре поля нарушил правила против Жоаозиньо. Игроки "Динамо" достаточно быстро разыграли стандарт.

25' Морозов на левом фланге достаточно далеко отпустил от себя мяч, едва Заика не перехватил его у Григория.

24' Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ордец оказался первым на мяче.

23' Новосельцев ошибся при передаче вперёд от своей штрафной площади, Юсупов перехватил мяч, ушёл к правому углу штрафной, а затем Артур выполнил передачу в центр на Игбуна, Сильвестр обработал мяч, а затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Рауш с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади на Жоаозиньо, мяч полетел довольно низко, Новосельцев его легко перехватил.

21' Продолжает "Динамо" собирать угловые. Жоаозиньо выполнил подачу к линии вратарской, Заболотный отработал в обороне, Антон головой выбил мяч подальше от своих ворот.

20' Угловой у ворот "Сочи". Рауш выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

19' Мостовой заметил, что Шунин достаточно далеко вышел из ворот, но удар у Андрея с дальней дистанции совсем не получился.

18' Рауш с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Жоаозиньо выполнил скидку за пределы штрафной площади, а далее уже игроки "Сочи" перехватили мяч.

17' Скопинцев на левом фланге обыграл Маргасова, пришлось включаться Миладиновичу, Иван сыграл надёжно и выбил мяч на угловой.

16' В среднем темпе проходит игра, хочется верить, что команды всё же начнут действовать немного активнее в атаке.

15' Юсупов ошибся с передачей к линии штрафной площади, мяч достался Джанаеву.

14' Игбун с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Сильвестр пробил в правый угол ворот, мяч полетел достаточно слабо, Джанаев с ним легко справился.

13' Миладинович из центра поля выполнил передачу на ход Маргасову по правому флангу, Тимофей после рывка выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Кокорин выбежал из-за спины Шунина и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

12' Ордец в центре поля нарушил правила против Заболотного. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' Юсупов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Маргасов был один на мяче, но Тимофей сыграл достаточно нервно и в итоге едва не допустил ошибку.

10' Центральный защитник "Динамо" Тони Шунич за свой фол на Кокорине всё же получил жёлтую карточку.

9' Новосельцев с левого фланга выполнил безадресную передачу к правому углу штрафной площади, пока с длинными передачами вперёд у "Сочи" есть явные проблемы.

8' Мостовой отправился в штрафную площадь "Динамо" прессинговать Шунина, голкипер московского клуба сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

7' Миладинович из центра поля выполнил передачу вперёд на Заболотного, Ордец не дал форварду "Сочи" зацепиться за мяч.

6' Бурмистров со стандарта выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде, вновь получился подарок для Шунина.

5' Шунич на своей половине поля сбил Кокорина. "Сочи" заработал довольно опасный стандарт.

4' Новосельцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

3' Миладинович выполнил заброс к правому углу штрафной площади "Динамо", мяч полетел слишком сильно для Маргасова, а вот Шунин размялся при игре на выходе.

2' Панченко с правого угла пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч неприятно ударился перед Джанаевым, голкипер "Сочи" лишь со второй попытки смог его накрыть.

2' Панченко с правого угла пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч неприятно ударился перед Джанаевым, голкипер "Сочи" лишь со второй попытки смог его накрыть.