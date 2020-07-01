Сочи
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Фишт
Динамо Москва
5' Желтая карточкаШунич Тони
32
Мевля
Миха
27
Заика
Кирилл
44
Шунич
Тони
18
Ордец
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Соснин АнтонНападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Ход матча
5'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|2.
|Кокорин Александр
|6 (1)
|0.2
|3.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|4.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|5.
|Заболотный Антон
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|7 (4)
|0.23
|2.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|6.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|8.
|Комличенко Николай
|1
|0.03
|9.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|11.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|13.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|16.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|17.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|18.
|Евгеньев Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|8
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0
|4.
|Лагатор Душан
|5
|0
|5.
|Миладинович Иван
|5
|0
|6.
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|7.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|8.
|Заболотный Антон
|3
|0
|9.
|Померко Алексей
|3
|0
|10.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|11.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|12.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|13.
|Карапетян Александр
|2
|0
|14.
|Калугин Никита
|2
|0
|15.
|Заика Кирилл
|1
|0
|16.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|17.
|Мостовой Андрей
|1
|0
|18.
|Колдунов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|4
|2
|3.
|Рыков Владимир
|5
|0
|4.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|5.
|Шунич Тони
|4
|0
|6.
|Плиев Заурбек
|2
|1
|7.
|Ордец Иван
|2
|1
|8.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|9.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|10.
|Рауш Константин
|3
|0
|11.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|12.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|13.
|Игбун Сильвестр
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|16.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Комличенко Николай
|1
|0
|19.
|Морозов Григорий
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|Динамо Москва
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|24
|13
|8
|3
|40 - 22
|47
|4.
|Ростов
|0:1 Заявка
|25
|12
|5
|8
|42 - 46
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|20 - 25
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Сочи
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|37 - 30
|29
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 35
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Динамо Москва
Исход игры
Сочи
36.1% (57)
Ничья
44.9% (71)
Динамо Москва
19% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (51)
Меньше
65.77% (98)
Обе команды забьют
Да
73.15% (109)
Нет
26.85% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (61)
2:1 Сочи
15.2% (24)
1:0 Сочи
11.4% (18)
1:2 Динамо Москва
9.5% (15)
2:0 Сочи
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:1 Динамо Москва
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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