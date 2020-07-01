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Сочи
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Динамо Москва
0'
5' Желтая карточка
Шунич Тони
29'
35
Джанаев
Сослан
45
Миладинович
Иван
32
Мевля
Миха
25
Новосельцев
Иван
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
18
Бурмистров
Никита
27
Заика
Кирилл
91
Кокорин
Александр
9
Заболотный
Антон
17
Мостовой
Андрей
1
Шунин
Антон
2
Морозов
Григорий
44
Шунич
Тони
18
Ордец
Иван
21
Скопинцев
Дмитрий
15
Нойштедтер
Роман
8
Панченко
Кирилл
6
Юсупов
Артур
22
Жоаозиньо
Рамос
10
Игбун
Сильвестр
34
Рауш
Константин
Сочи
3-4-3
Динамо Москва
4-3-3

Ход матча

5'
 
Шунич Тони

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мостовой Андрей 6 0.2
2. Кокорин Александр 6 (1) 0.2
3. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
4. Нобоа Кристиан 4 0.13
5. Заболотный Антон 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Рауш Константин 1 0.03
5. Шиманьски Себастиан 1 0.03
6. Юсупов Артур 1 0.03
7. Ордец Иван 1 0.03
8. Комличенко Николай 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
13. Жоаозиньо Рамос 0 0
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Нойштедтер Роман 0 0
16. Шейдаев Рамиль 0 0
17. Грулёв Вячеслав 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 8 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 5 0
4. Лагатор Душан 5 0
5. Миладинович Иван 5 0
6. Набиуллин Эльмир 3 1
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Заболотный Антон 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Новосельцев Иван 3 0
11. Джанаев Сослан 2 0
12. Маргасов Тимофей 2 0
13. Карапетян Александр 2 0
14. Калугин Никита 2 0
15. Заика Кирилл 1 0
16. Юрганов Игорь 1 0
17. Мостовой Андрей 1 0
18. Колдунов Никита 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 4 2
3. Рыков Владимир 5 0
4. Шиманьски Себастиан 5 0
5. Шунич Тони 4 0
6. Плиев Заурбек 2 1
7. Ордец Иван 2 1
8. Паршивлюк Сергей 3 0
9. Жоаозиньо Рамос 3 0
10. Рауш Константин 3 0
11. Нойштедтер Роман 3 0
12. Панченко Кирилл 3 0
13. Игбун Сильвестр 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Нжи Клинтон Муа 2 0
16. Филипп Максимилиан 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Комличенко Николай 1 0
19. Морозов Григорий 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 12.5% (4) 6.25% (2) 31.25% (10) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3)
 Динамо Москва 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург
Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Москва 1:3 Сочи Товарищеские матчи Сочи 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 2:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар 1:0 Заявка 24 13 8 3 40 - 22 47
4. Ростов 0:1 Заявка 25 12 5 8 42 - 46 41
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 24 8 8 8 20 - 25 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Сочи 0:0 Заявка 25 7 8 10 37 - 30 29
11. Арсенал Тула Заявка 25 8 4 13 29 - 35 28
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Первый тайм
  • 34'
    Поднялся Игбун, всё нормально с форвардом "Динамо", готов он продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Мевля в прошлом эпизоде достаточно жёстко сыграл против Игбуна, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Мевля в центре поля нарушил правила против Игбуна. На этот раз "Динамо" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 31'
    Нойштедтер выполнил заброс в центр штрафной площади на Игбуна, мяч полетел слишком высоко для Сильвестра, Джанаев перехватил его при игре на выходе. 
  • 30'
    Маргасов на этот раз с правого фланга решил выполнить подачу к радиусу штрафной, Жоаозиньо сместился в центр и перехватил мяч. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Фол, нарушение
    29'
    На этот раз Мевля в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Игбуна. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Юсупов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Заболотного. 
  • 27'
    Жоаозиньо с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Рауш головой сбросил мяч на Скопинцева, но Дмитрий под прессингом не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Новосельцев в центре поля нарушил правила против Жоаозиньо. Игроки "Динамо" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 25'
    Морозов на левом фланге достаточно далеко отпустил от себя мяч, едва Заика не перехватил его у Григория. 
  • 24'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ордец оказался первым на мяче. 
  • Опасный момент
    23'
    Новосельцев ошибся при передаче вперёд от своей штрафной площади, Юсупов перехватил мяч, ушёл к правому углу штрафной, а затем Артур выполнил передачу в центр на Игбуна, Сильвестр обработал мяч, а затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 22'
    Рауш с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади на Жоаозиньо, мяч полетел довольно низко, Новосельцев его легко перехватил. 
  • Угловой
    21'
    Продолжает "Динамо" собирать угловые. Жоаозиньо выполнил подачу к линии вратарской, Заболотный отработал в обороне, Антон головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    20'
    Угловой у ворот "Сочи". Рауш выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 19'
    Мостовой заметил, что Шунин достаточно далеко вышел из ворот, но удар у Андрея с дальней дистанции совсем не получился. 
  • Угловой
    18'
    Рауш с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Жоаозиньо выполнил скидку за пределы штрафной площади, а далее уже игроки "Сочи" перехватили мяч. 
  • 17'
    Скопинцев на левом фланге обыграл Маргасова, пришлось включаться Миладиновичу, Иван сыграл надёжно и выбил мяч на угловой. 
  • 16'
    В среднем темпе проходит игра, хочется верить, что команды всё же начнут действовать немного активнее в атаке. 
  • 15'
    Юсупов ошибся с передачей к линии штрафной площади, мяч достался Джанаеву. 
  • 14'
    Игбун с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Сильвестр пробил в правый угол ворот, мяч полетел достаточно слабо, Джанаев с ним легко справился. 
  • Опасный момент
    13'
    Миладинович из центра поля выполнил передачу на ход Маргасову по правому флангу, Тимофей после рывка выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Кокорин выбежал из-за спины Шунина и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Ордец в центре поля нарушил правила против Заболотного. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 11'
    Юсупов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Маргасов был один на мяче, но Тимофей сыграл достаточно нервно и в итоге едва не допустил ошибку. 
  • Желтая карточка
    10'
    Центральный защитник "Динамо" Тони Шунич за свой фол на Кокорине всё же получил жёлтую карточку. 
  • 9'
    Новосельцев с левого фланга выполнил безадресную передачу к правому углу штрафной площади, пока с длинными передачами вперёд у "Сочи" есть явные проблемы. 
  • 8'
    Мостовой отправился в штрафную площадь "Динамо" прессинговать Шунина, голкипер московского клуба сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 7'
    Миладинович из центра поля выполнил передачу вперёд на Заболотного, Ордец не дал форварду "Сочи" зацепиться за мяч. 
  • 6'
    Бурмистров со стандарта выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде, вновь получился подарок для Шунина. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Шунич на своей половине поля сбил Кокорина. "Сочи" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 4'
    Новосельцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 3'
    Миладинович выполнил заброс к правому углу штрафной площади "Динамо", мяч полетел слишком сильно для Маргасова, а вот Шунин размялся при игре на выходе. 
  • Опасный момент
    2'
    Панченко с правого угла пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч неприятно ударился перед Джанаевым, голкипер "Сочи" лишь со второй попытки смог его накрыть. 
  • Опасный момент
    2'
    Панченко с правого угла пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч неприятно ударился перед Джанаевым, голкипер "Сочи" лишь со второй попытки смог его накрыть. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Сочи будет проходить игра на три результата, соперники между собой по силе абсолютно равны, а поэтому исход данного противостояния может быть любым. 
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Шунич Тони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сочи 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Сочи
36.1% (57)
Ничья
44.9% (71)
Динамо Москва
19% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (51)
Меньше
65.77% (98)
Обе команды забьют
Да
73.15% (109)
Нет
26.85% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (61)
2:1 Сочи
15.2% (24)
1:0 Сочи
11.4% (18)
1:2 Динамо Москва
9.5% (15)
2:0 Сочи
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:1 Динамо Москва
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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