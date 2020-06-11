Сочи
Позже
Стадион: Фишт
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|2.
|Кокорин Александр
|6 (1)
|0.2
|3.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|4.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|5.
|Заболотный Антон
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|7 (4)
|0.23
|2.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|6.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|8.
|Комличенко Николай
|1
|0.03
|9.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|11.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|13.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|16.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|17.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|18.
|Евгеньев Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|8
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0
|4.
|Лагатор Душан
|5
|0
|5.
|Миладинович Иван
|5
|0
|6.
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|7.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|8.
|Заболотный Антон
|3
|0
|9.
|Померко Алексей
|3
|0
|10.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|11.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|12.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|13.
|Карапетян Александр
|2
|0
|14.
|Калугин Никита
|2
|0
|15.
|Заика Кирилл
|1
|0
|16.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|17.
|Мостовой Андрей
|1
|0
|18.
|Колдунов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|4
|2
|3.
|Рыков Владимир
|5
|0
|4.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|5.
|Плиев Заурбек
|2
|1
|6.
|Ордец Иван
|2
|1
|7.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|9.
|Рауш Константин
|3
|0
|10.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|11.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|12.
|Игбун Сильвестр
|3
|0
|13.
|Шунич Тони
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|16.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Комличенко Николай
|1
|0
|19.
|Морозов Григорий
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|Динамо Москва
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва
Исход игры
Сочи
33.9% (21)
Ничья
46.8% (29)
Динамо Москва
19.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (17)
Меньше
70.18% (40)
Обе команды забьют
Да
70.18% (40)
Нет
29.82% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (25)
2:1 Сочи
11.3% (7)
1:0 Сочи
8.1% (5)
1:2 Динамо Москва
6.5% (4)
0:1 Динамо Москва
4.8% (3)
2:0 Сочи
4.8% (3)
0:2 Динамо Москва
3.2% (2)
3:2 Сочи
3.2% (2)
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