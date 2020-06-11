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Сочи
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мостовой Андрей 6 0.2
2. Кокорин Александр 6 (1) 0.2
3. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
4. Нобоа Кристиан 4 0.13
5. Заболотный Антон 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Рауш Константин 1 0.03
5. Шиманьски Себастиан 1 0.03
6. Юсупов Артур 1 0.03
7. Ордец Иван 1 0.03
8. Комличенко Николай 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
13. Жоаозиньо Рамос 0 0
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Нойштедтер Роман 0 0
16. Шейдаев Рамиль 0 0
17. Грулёв Вячеслав 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 8 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 5 0
4. Лагатор Душан 5 0
5. Миладинович Иван 5 0
6. Набиуллин Эльмир 3 1
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Заболотный Антон 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Новосельцев Иван 3 0
11. Джанаев Сослан 2 0
12. Маргасов Тимофей 2 0
13. Карапетян Александр 2 0
14. Калугин Никита 2 0
15. Заика Кирилл 1 0
16. Юрганов Игорь 1 0
17. Мостовой Андрей 1 0
18. Колдунов Никита 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 4 2
3. Рыков Владимир 5 0
4. Шиманьски Себастиан 5 0
5. Плиев Заурбек 2 1
6. Ордец Иван 2 1
7. Паршивлюк Сергей 3 0
8. Жоаозиньо Рамос 3 0
9. Рауш Константин 3 0
10. Нойштедтер Роман 3 0
11. Панченко Кирилл 3 0
12. Игбун Сильвестр 3 0
13. Шунич Тони 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Нжи Клинтон Муа 2 0
16. Филипп Максимилиан 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Комличенко Николай 1 0
19. Морозов Григорий 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 12.5% (4) 6.25% (2) 31.25% (10) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3)
 Динамо Москва 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург
Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Москва 1:3 Сочи Товарищеские матчи Сочи 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 2:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 24 14 5 5 35 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 24 10 7 7 29 - 26 37
6. Спартак Москва Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
8. Уфа Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
9. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Урал Заявка 24 7 7 10 29 - 44 28
12. Рубин Заявка 24 6 8 10 14 - 25 26
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 47 минут.


    • Прогнозы 62
    Сочи 33.9% (21)
    X 46.8% (29)
    Динамо Москва 19.4% (12)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва

    Исход игры
    Сочи
    33.9% (21)
    Ничья
    46.8% (29)
    Динамо Москва
    19.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (17)
    Меньше
    70.18% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (40)
    Нет
    29.82% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (25)
    2:1 Сочи
    11.3% (7)
    1:0 Сочи
    8.1% (5)
    1:2 Динамо Москва
    6.5% (4)
    0:1 Динамо Москва
    4.8% (3)
    2:0 Сочи
    4.8% (3)
    0:2 Динамо Москва
    3.2% (2)
    3:2 Сочи
    3.2% (2)
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