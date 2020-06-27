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Оренбург
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (2) 0.23
2. Эль Кабир Отман 4 0.13
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 2 0.07
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 4 1
4. Деспотович Джордже 5 0
5. Малых Андрей 3 1
6. Терехов Сергей 4 0
7. Зотов Георгий 2 1
8. Радакович Урош 3 0
9. Фамейе Джоэль 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Куат Исламбек 2 0
13. Рогич Филип 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Сиваков Михаил 1 0
16. Маляров Никита 1 0
17. Алвеш Рикарду 1 0
18. Силла Мамаду 1 0
19. Козлов Савелий 1 0
Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Емельянов Роман 5 1
3. Бикфалви Эрик 4 1
4. Бумаль Майега Петрус 5 0
5. Фидлер Артём 4 0
6. Поляков Денис 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Бавин Юрий 3 0
9. Эль Кабир Отман 3 0
10. Кулаков Денис 2 0
11. Аугустыняк Рафал 2 0
12. Егорычев Андрей 2 0
13. Димитров Николай 1 0
14. Панюков Андрей 1 0
15. Меркулов Михаил 1 0
16. Золотов Николай 1 0
17. Калинин Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Урал 7.69% (2) 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 26.92% (7) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург
Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал
Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Урал 1:2 Оренбург Премьер-лига Оренбург 2:2 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Оренбург Премьер-лига Урал 2:0 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 24 14 5 5 35 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 24 10 7 7 29 - 26 37
6. Спартак Москва Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
8. Уфа Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
9. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Урал Заявка 24 7 7 10 29 - 44 28
12. Рубин Заявка 24 6 8 10 14 - 25 26
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.


    • Прогнозы 62
    Оренбург 29% (18)
    X 50% (31)
    Урал 21% (13)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Оренбург - Урал

    Исход игры
    Оренбург
    29% (18)
    Ничья
    50% (31)
    Урал
    21% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (17)
    Меньше
    70.18% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (39)
    Нет
    31.58% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (25)
    1:0 Оренбург
    12.9% (8)
    2:1 Оренбург
    11.3% (7)
    1:2 Урал
    9.7% (6)
    0:0 Ничья
    4.8% (3)
    0:3 Урал
    3.2% (2)
    0:2 Урал
    3.2% (2)
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