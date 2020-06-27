Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.17
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (2)
|0.23
|2.
|Эль Кабир Отман
|4
|0.13
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|2
|0.07
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|10
|0
|2.
|Мишкич Даниэль
|5
|2
|3.
|Шахов Виталий
|4
|1
|4.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|5.
|Малых Андрей
|3
|1
|6.
|Терехов Сергей
|4
|0
|7.
|Зотов Георгий
|2
|1
|8.
|Радакович Урош
|3
|0
|9.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|10.
|Довбня Александр
|1
|1
|11.
|Афонин Вадим
|2
|0
|12.
|Куат Исламбек
|2
|0
|13.
|Рогич Филип
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|16.
|Маляров Никита
|1
|0
|17.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|18.
|Силла Мамаду
|1
|0
|19.
|Козлов Савелий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Емельянов Роман
|5
|1
|3.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Бумаль Майега Петрус
|5
|0
|5.
|Фидлер Артём
|4
|0
|6.
|Поляков Денис
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Бавин Юрий
|3
|0
|9.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|10.
|Кулаков Денис
|2
|0
|11.
|Аугустыняк Рафал
|2
|0
|12.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|13.
|Димитров Николай
|1
|0
|14.
|Панюков Андрей
|1
|0
|15.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|16.
|Золотов Николай
|1
|0
|17.
|Калинин Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|Урал
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург
Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал
Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч Оренбург - Урал
Исход игры
Оренбург
29% (18)
Ничья
50% (31)
Урал
21% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (17)
Меньше
70.18% (40)
Обе команды забьют
Да
68.42% (39)
Нет
31.58% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (25)
1:0 Оренбург
12.9% (8)
2:1 Оренбург
11.3% (7)
1:2 Урал
9.7% (6)
0:0 Ничья
4.8% (3)
0:3 Урал
3.2% (2)
0:2 Урал
3.2% (2)
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