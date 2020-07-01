На массовый водопой отправились команды. Все-таки 30-градусная жара стоит на юге России сейчас. Самое настоящее лето.

Вернулись на поле соперники. Посматривает на часы наставник "Краснодара" уже. Не рановато ли? Играть еще и играть краснодарским "быкам".

Вандерсон в атаке нарушает правила против своего соперника, заваливая его на газон. Дело обходится без карточки желтого цвета.

Берг придержал мяч в центре поля. Выдавал он пас на ход Газинскому, но Юрий прокинул сферу слишком сильно себе на ход. Потеря в итоге.

Картина игры у нас, в общем-то, не меняется на футбольном поле даже после забитого футболистами "Краснодара" гола. Активнее все так же команда "быков". "Ростов" отсиживается в обороне.

23' Глебов в борьбе с Вандерсоном сумел заработать аут для своей команды. Разгонял контратаку игрок "Краснодара", но соперник встретил его очень уверенно.

21' Де Вильена не сумел зацепиться за мяч на чужой половине поля, в чужой штрафной. Выносит футболист "Ростова" сферу за боковую линию. Аут в пользу "Краснодара".

20' Вандерсон не лучшим образом принял мяч на своей половине поля. Прокинул он сферу себе на ход. Это привело к очередной потере.

19' Угловой удар слева разыграли ростовчане. Последовала передача в центр, где до сферы первыми добрались парни в белых футболках и трусах.

18' Посвежее, такое ощущение, выглядят сейчас на поле футболисты "Краснодара", которые перекатывают сферу в районе центрального круга.

17' Вернулся в игру Берг. Искоса продолжает он на судью смотреть. Явно игроку "Краснодара" не понравилось, что его так грубо срубил в центре поля оппонент.

16' Берг получил по ногам от соперника сейчас, но почему-то Мешков фиксировать фол отказался, хотя нарушение правил было очевидным.

14' Запросил судья у своих видеоассистентов запрос на офсайд. Оказалось, что во время атаки "Краснодара" никто из южан не был к воротам ближе последнего защитника.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕРГ! 0:1!

Открывают счет "быки". Вандерсон с правого фланга выполнил подачу в центр. Уткин не смог пробить по воротам, и сфера отскочила к Олссону, который сбросил сферу на Берга, и тот с выгодной позиции расстрелял ворот соперника.

12' Кайо рискованно сыграл на своей половине поля. Качнул Шомуродова, и едва не обрезался на своей половине поля.

11' Более 10 минут в нашем матче соперники отыграли. Пока относительно спокойная игра на футбольном поле у нас. Практически без моментов в поединке.

10' Саплинов принял на бедро сейчас Вандерсона. Желтой карточки в этой ситуации рефери не показал, но игрока "Ростова" предупредил в устном порядке.

9' Мамаев наткнулся на Мешкова сейчас, а ведь мог Павел опасную контратаку своей команды организовать. Не получилось.

8' После удара краснодарцев по воротам сыграл Песьяков в воротах, сумев забрать сферу в свои перчатки. Прекрасная игра в рамке.

6' Если и есть сегодня на стадионе поклонники "Краснодара", то их буквально единицы. В основном поклонники "Ростова" на трибунах, которые пытаются обеспечить своему коллективу шикарную поддержку.

5' "Краснодар" на чужой половине поля контролирует футбольный снаряд. С правого фланга следует подача в центра штрафной. Никого не оказывается на снаряде.

4' Подтолкнул сейчас Шомуродов соперника в спину. Первый в матче фол фиксируют арбитры. Предполагаю, что в этой игре нарушений будет невероятно много.

3' Вандерсон сейчас попытался до снаряда добежать на правом фланге, но слишком сильно был послан на него мяч. За лицевую линию упустил мяч футболист.

2' Футболисты "Ростова вышли на поле в своих традиционных сине-желтых цветах, тогда как игроки "Краснодара" вышли на газон в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.