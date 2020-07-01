  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ростов
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Краснодар
0'
0:1
13' Гол
Берг Маркус
29'
Ростов - Краснодар. 0:1. Маркус ...
30
Песьяков
Сергей
26
Саплинов
Александр
78
Чистяков
Дмитрий
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
15
Глебов
Данил
11
Ионов
Алексей
18
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Мамаев
Павел
19
Байрамян
Хорен
14
Шомуродов
Элдор
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Панталеао
6
Рамирес
Кристьян
8
Газинский
Юрий
47
Уткин
Даниил
10
Вандерсон
Кампос
14
Олссон
Кристоффер
52
Де
Вильена
Тонни
33
Берг
Маркус
Ростов
4-1-4-1
Краснодар
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Берг Маркус

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Байрамян Хорен 4 0.13
4. Попов Ивелин 4 (2) 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Саплинов Александр 1 0.03
13. Романов Роман 1 0.03
14. Чернов Евгений 0 0
15. Хромов Данил 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 5 0.17
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Игнатьев Иван 4 0.13
5. Вандерсон Кампос 3 0.1
6. Петров Сергей 2 0.07
7. Де Вильена Тонни 2 0.07
8. Уткин Даниил 2 0.07
9. Намли Юнес 1 0.03
10. Олссон Кристоффер 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 6 0
2. Хаджикадунич Деннис 5 0
3. Глебов Данил 5 0
4. Норманн Матиас 5 0
5. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
6. Ерёменко Роман 4 0
7. Байрамян Хорен 3 0
8. Чистяков Дмитрий 3 0
9. Шомуродов Элдор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Саплинов Александр 3 0
12. Прошляков Данила 1 1
13. Логашов Арсений 2 0
14. Песьяков Сергей 2 0
15. Чернов Евгений 2 0
16. Мамаев Павел 1 0
17. Сигурдссон Рагнар 1 0
18. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
19. Зуев Александр 1 0
20. Долгов Александр 1 0
21. Топурия Тамаз 1 0
22. Гирнык Кирилл 1 0
23. Горелов Павел 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 6 1
2. Рамирес Кристьян 6 0
3. Ари Феррейра 5 0
4. Спайич Урош 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 5 0
7. Берг Маркус 3 1
8. Мартынович Александр 4 0
9. Кайо Панталеао 2 1
10. Камболов Руслан 3 0
11. Петров Сергей 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Кабелла Реми 2 0
14. Вандерсон Кампос 2 0
15. Игнатьев Иван 1 0
16. Уткин Даниил 1 0
17. Скопинцев Дмитрий 1 0
18. Черников Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 15% (6) 17.5% (7) 25% (10) 12.5% (5) 12.5% (5) 17.5% (7)
 Краснодар 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа
Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Краснодар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер
Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар 1:0 Заявка 24 13 8 3 40 - 22 47
4. Ростов 0:1 Заявка 25 12 5 8 42 - 46 41
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 24 8 8 8 20 - 25 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Сочи 0:0 Заявка 25 7 8 10 37 - 30 29
11. Арсенал Тула Заявка 25 8 4 13 29 - 35 28
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Первый тайм
  • 28'
    Картина игры у нас, в общем-то, не меняется на футбольном поле даже после забитого футболистами "Краснодара" гола. Активнее все так же команда "быков". "Ростов" отсиживается в обороне.
  • 27'
    Берг придержал мяч в центре поля. Выдавал он пас на ход Газинскому, но Юрий прокинул сферу слишком сильно себе на ход. Потеря в итоге.
  • Фол, нарушение
    26'
    Вандерсон в атаке нарушает правила против своего соперника, заваливая его на газон. Дело обходится без карточки желтого цвета.
  • 25'
    Вернулись на поле соперники. Посматривает на часы наставник "Краснодара" уже. Не рановато ли? Играть еще и играть краснодарским "быкам".
  • 24'
    На массовый водопой отправились команды. Все-таки 30-градусная жара стоит на юге России сейчас. Самое настоящее лето.
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • 23'
    Глебов в борьбе с Вандерсоном сумел заработать аут для своей команды. Разгонял контратаку игрок "Краснодара", но соперник встретил его очень уверенно.
  • 21'
    Де Вильена не сумел зацепиться за мяч на чужой половине поля, в чужой штрафной. Выносит футболист "Ростова" сферу за боковую линию. Аут в пользу "Краснодара".
  • 20'
    Вандерсон не лучшим образом принял мяч на своей половине поля. Прокинул он сферу себе на ход. Это привело к очередной потере.
  • Угловой
    19'
    Угловой удар слева разыграли ростовчане. Последовала передача в центр, где до сферы первыми добрались парни в белых футболках и трусах.
  • 18'
    Посвежее, такое ощущение, выглядят сейчас на поле футболисты "Краснодара", которые перекатывают сферу в районе центрального круга.
  • 17'
    Вернулся в игру Берг. Искоса продолжает он на судью смотреть. Явно игроку "Краснодара" не понравилось, что его так грубо срубил в центре поля оппонент.
  • Фол, нарушение
    16'
    Берг получил по ногам от соперника сейчас, но почему-то Мешков фиксировать фол отказался, хотя нарушение правил было очевидным.
  • 14'
    Запросил судья у своих видеоассистентов запрос на офсайд. Оказалось, что во время атаки "Краснодара" никто из южан не был к воротам ближе последнего защитника.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕРГ! 0:1!
    Открывают счет "быки". Вандерсон с правого фланга выполнил подачу в центр. Уткин не смог пробить по воротам, и сфера отскочила к Олссону, который сбросил сферу на Берга, и тот с выгодной позиции расстрелял ворот соперника.
  • 12'
    Кайо рискованно сыграл на своей половине поля. Качнул Шомуродова, и едва не обрезался на своей половине поля.
  • 11'
    Более 10 минут в нашем матче соперники отыграли. Пока относительно спокойная игра на футбольном поле у нас. Практически без моментов в поединке.
  • Фол, нарушение
    10'
    Саплинов принял на бедро сейчас Вандерсона. Желтой карточки в этой ситуации рефери не показал, но игрока "Ростова" предупредил в устном порядке.
  • 9'
    Мамаев наткнулся на Мешкова сейчас, а ведь мог Павел опасную контратаку своей команды организовать. Не получилось.
  • 8'
    После удара краснодарцев по воротам сыграл Песьяков в воротах, сумев забрать сферу в свои перчатки. Прекрасная игра в рамке.
  • 6'
    Если и есть сегодня на стадионе поклонники "Краснодара", то их буквально единицы. В основном поклонники "Ростова" на трибунах, которые пытаются обеспечить своему коллективу шикарную поддержку.
  • 5'
    "Краснодар" на чужой половине поля контролирует футбольный снаряд. С правого фланга следует подача в центра штрафной. Никого не оказывается на снаряде.
  • 4'
    Подтолкнул сейчас Шомуродов соперника в спину. Первый в матче фол фиксируют арбитры. Предполагаю, что в этой игре нарушений будет невероятно много.
  • 3'
    Вандерсон сейчас попытался до снаряда добежать на правом фланге, но слишком сильно был послан на него мяч. За лицевую линию упустил мяч футболист.
  • 2'
    Футболисты "Ростова вышли на поле в своих традиционных сине-желтых цветах, тогда как игроки "Краснодара" вышли на газон в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, стартовало у на южное дерби! С центра поля сферу разыграли футболисты "Краснодара". Удачи команда, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ростов 0:1 Краснодар

Исход игры
Ростов
13.8% (22)
Ничья
41.3% (66)
Краснодар
45% (72)
Тотал 2.5
Больше
59.21% (90)
Меньше
40.79% (62)
Обе команды забьют
Да
86.84% (132)
Нет
13.16% (20)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
28.1% (45)
1:1 Ничья
26.9% (43)
2:2 Ничья
10% (16)
2:1 Ростов
8.1% (13)
1:3 Краснодар
5.6% (9)
0:1 Краснодар
5% (8)
1:0 Ростов
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ростов 0:1 Краснодар онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 