Ростов
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Ростов Арена
Краснодар
0:1
13' ГолБерг Маркус
15
Глебов
Данил
10
Мамаев
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
13'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|4.
|Попов Ивелин
|4 (2)
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|13.
|Романов Роман
|1
|0.03
|14.
|Чернов Евгений
|0
|0
|15.
|Хромов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|5
|0.17
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|5.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|6.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|7.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|8.
|Уткин Даниил
|2
|0.07
|9.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|10.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|11.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|12.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|13.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|6
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|3.
|Глебов Данил
|5
|0
|4.
|Норманн Матиас
|5
|0
|5.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|6.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|9.
|Шомуродов Элдор
|3
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|11.
|Саплинов Александр
|3
|0
|12.
|Прошляков Данила
|1
|1
|13.
|Логашов Арсений
|2
|0
|14.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|15.
|Чернов Евгений
|2
|0
|16.
|Мамаев Павел
|1
|0
|17.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|18.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|19.
|Зуев Александр
|1
|0
|20.
|Долгов Александр
|1
|0
|21.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|22.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|23.
|Горелов Павел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|6
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|3.
|Ари Феррейра
|5
|0
|4.
|Спайич Урош
|5
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|6.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|5
|0
|7.
|Берг Маркус
|3
|1
|8.
|Мартынович Александр
|4
|0
|9.
|Кайо Панталеао
|2
|1
|10.
|Камболов Руслан
|3
|0
|11.
|Петров Сергей
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Кабелла Реми
|2
|0
|14.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|15.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|16.
|Уткин Даниил
|1
|0
|17.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|18.
|Черников Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|15% (6)
|17.5% (7)
|25% (10)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|Краснодар
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа
Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Ростов: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Краснодар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|24
|13
|8
|3
|40 - 22
|47
|4.
|Ростов
|0:1 Заявка
|25
|12
|5
|8
|42 - 46
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|20 - 25
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Сочи
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|37 - 30
|29
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 35
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Ростов 0:1 Краснодар
Исход игры
Ростов
13.8% (22)
Ничья
41.3% (66)
Краснодар
45% (72)
Тотал 2.5
Больше
59.21% (90)
Меньше
40.79% (62)
Обе команды забьют
Да
86.84% (132)
Нет
13.16% (20)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
28.1% (45)
1:1 Ничья
26.9% (43)
2:2 Ничья
10% (16)
2:1 Ростов
8.1% (13)
1:3 Краснодар
5.6% (9)
0:1 Краснодар
5% (8)
1:0 Ростов
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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