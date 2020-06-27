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Ростов
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Байрамян Хорен 4 0.13
4. Попов Ивелин 4 (2) 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Саплинов Александр 1 0.03
13. Романов Роман 1 0.03
14. Чернов Евгений 0 0
15. Хромов Данил 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 5 0.17
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Игнатьев Иван 4 0.13
5. Вандерсон Кампос 3 0.1
6. Петров Сергей 2 0.07
7. Де Вильена Тонни 2 0.07
8. Уткин Даниил 2 0.07
9. Намли Юнес 1 0.03
10. Олссон Кристоффер 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 6 0
2. Хаджикадунич Деннис 5 0
3. Глебов Данил 5 0
4. Норманн Матиас 5 0
5. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
6. Ерёменко Роман 4 0
7. Байрамян Хорен 3 0
8. Чистяков Дмитрий 3 0
9. Шомуродов Элдор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Саплинов Александр 3 0
12. Прошляков Данила 1 1
13. Логашов Арсений 2 0
14. Песьяков Сергей 2 0
15. Чернов Евгений 2 0
16. Мамаев Павел 1 0
17. Сигурдссон Рагнар 1 0
18. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
19. Зуев Александр 1 0
20. Долгов Александр 1 0
21. Топурия Тамаз 1 0
22. Гирнык Кирилл 1 0
23. Горелов Павел 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 6 1
2. Рамирес Кристьян 6 0
3. Ари Феррейра 5 0
4. Спайич Урош 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 5 0
7. Берг Маркус 3 1
8. Мартынович Александр 4 0
9. Кайо Панталеао 2 1
10. Камболов Руслан 3 0
11. Петров Сергей 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Кабелла Реми 2 0
14. Вандерсон Кампос 2 0
15. Игнатьев Иван 1 0
16. Уткин Даниил 1 0
17. Скопинцев Дмитрий 1 0
18. Черников Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 15% (6) 17.5% (7) 25% (10) 12.5% (5) 12.5% (5) 17.5% (7)
 Краснодар 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа
Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Краснодар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер
Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 24 14 5 5 35 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 24 10 7 7 29 - 26 37
6. Спартак Москва Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
8. Уфа Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
9. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Урал Заявка 24 7 7 10 29 - 44 28
12. Рубин Заявка 24 6 8 10 14 - 25 26
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 47 минут.


    • Прогнозы 62
    Ростов 16.1% (10)
    X 32.3% (20)
    Краснодар 51.6% (32)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Краснодар

    Исход игры
    Ростов
    16.1% (10)
    Ничья
    32.3% (20)
    Краснодар
    51.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (39)
    Меньше
    31.58% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (51)
    Нет
    10.53% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    32.3% (20)
    1:1 Ничья
    19.4% (12)
    2:1 Ростов
    9.7% (6)
    1:3 Краснодар
    8.1% (5)
    2:2 Ничья
    6.5% (4)
    1:0 Ростов
    6.5% (4)
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