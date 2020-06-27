Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|4.
|Попов Ивелин
|4 (2)
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|13.
|Романов Роман
|1
|0.03
|14.
|Чернов Евгений
|0
|0
|15.
|Хромов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|5
|0.17
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|5.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|6.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|7.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|8.
|Уткин Даниил
|2
|0.07
|9.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|10.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|11.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|12.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|13.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|6
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|3.
|Глебов Данил
|5
|0
|4.
|Норманн Матиас
|5
|0
|5.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|6.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|9.
|Шомуродов Элдор
|3
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|11.
|Саплинов Александр
|3
|0
|12.
|Прошляков Данила
|1
|1
|13.
|Логашов Арсений
|2
|0
|14.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|15.
|Чернов Евгений
|2
|0
|16.
|Мамаев Павел
|1
|0
|17.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|18.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|19.
|Зуев Александр
|1
|0
|20.
|Долгов Александр
|1
|0
|21.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|22.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|23.
|Горелов Павел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|6
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|3.
|Ари Феррейра
|5
|0
|4.
|Спайич Урош
|5
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|6.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|5
|0
|7.
|Берг Маркус
|3
|1
|8.
|Мартынович Александр
|4
|0
|9.
|Кайо Панталеао
|2
|1
|10.
|Камболов Руслан
|3
|0
|11.
|Петров Сергей
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Кабелла Реми
|2
|0
|14.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|15.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|16.
|Уткин Даниил
|1
|0
|17.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|18.
|Черников Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|15% (6)
|17.5% (7)
|25% (10)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|Краснодар
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа
Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Ростов: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Краснодар: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч Ростов - Краснодар
Исход игры
Ростов
16.1% (10)
Ничья
32.3% (20)
Краснодар
51.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (39)
Меньше
31.58% (18)
Обе команды забьют
Да
89.47% (51)
Нет
10.53% (6)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
32.3% (20)
1:1 Ничья
19.4% (12)
2:1 Ростов
9.7% (6)
1:3 Краснодар
8.1% (5)
2:2 Ничья
6.5% (4)
1:0 Ростов
6.5% (4)
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