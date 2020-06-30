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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Крылья Советов
1
Гилерме
Маринато
20
Игнатьев
Владислав
33
Кверквелия
Соломон
14
Чорлука
Ведран
3
Идову
Брайн
6
Баринов
Дмитрий
7
Крыховяк
Гжегож
59
Миранчук
Алексей
23
Мариу
Жоау
17
Жемалетдинов
Рифат
19
Эдер
Лопеш
39
Фролов
Евгений
18
Зеффан
Мехди
90
Бурлак
Тарас
5
Лысцов
Виталий
2
Полуяхтов
Владимир
8
Гацкан
Александр
40
Тимофеев
Артём
15
Глушенков
Максим
11
Попович
Денис
77
Кабутов
Дмитрий
9
Радонич
Деян
Локомотив Москва
4-2-3-1
Крылья Советов
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 9 (4) 0.3
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
14. Рыбчинский Дмитрий 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 2 0.07
3. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
4. Бурлак Тарас 2 0.07
5. Попович Денис 2 0.07
6. Глушенков Максим 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Карпов Максим 1 0.03
12. Зиньковский Антон 0 0
13. Кабутов Дмитрий 0 0
14. Гацкан Александр 0 0
15. Тимофеев Артём 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 10 0
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 7 0
4. Жемалетдинов Рифат 5 1
5. Рыбус Мацей 4 1
6. Чорлука Ведран 4 0
7. Живоглядов Дмитрий 4 0
8. Мариу Жоау 3 0
9. Мурило Серкейра 3 0
10. Хёведес Бенедикт 2 0
11. Гилерме Маринато 2 0
12. Идову Брайн 2 0
13. Эдер Лопеш 2 0
14. Куликов Даниил 2 0
15. Кверквелия Соломон 0 1
16. Смолов Фёдор 1 0
17. Коломейцев Александр 1 0
18. Миранчук Алексей 1 0
19. Миранчук Антон 1 0
20. Лысов Михаил 1 0
21. Магкеев Станислав 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Чернов Никита 7 0
3. Анюков Александр 5 1
4. Кабутов Дмитрий 6 0
5. Соболев Александр Сергеевич 6 0
6. Комбаров Дмитрий 5 0
7. Гацкан Александр 5 0
8. Карпов Максим 3 1
9. Радонич Деян 4 0
10. Паул-Виорел Антон 3 0
11. Зиньковский Антон 1 1
12. Гынсарь Раду 2 0
13. Тимофеев Артём 2 0
14. Рыжиков Сергей 1 0
15. Канунников Максим 1 0
16. Попович Денис 1 0
17. Полуяхтов Владимир 1 0
18. Лысцов Виталий 1 0
19. Терехов Антон 1 0
20. Голенков Егор 1 0
21. Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 9.38% (3) 28.13% (9) 28.13% (9) 12.5% (4) 3.13% (1) 18.75% (6)
 Крылья Советов 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва Кубок
Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 24 14 5 5 35 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 24 10 7 7 29 - 26 37
6. Спартак Москва Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
8. Уфа Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
9. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Урал Заявка 24 7 7 10 29 - 44 28
12. Рубин Заявка 24 6 8 10 14 - 25 26
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2020, осталось 19 минут.


    • Прогнозы 152
    Локомотив Москва 90.8% (138)
    X 6.6% (10)
    Крылья Советов 2.6% (4)
    0
    выиграет Локомотив Москва, со счетом 3:0
    Боюсь будет разгром
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.8% (138)
    Ничья
    6.6% (10)
    Крылья Советов
    2.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (44)
    Меньше
    69.44% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    29.86% (43)
    Нет
    70.14% (101)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    39.5% (60)
    1:0 Локомотив Москва
    21.1% (32)
    2:1 Локомотив Москва
    18.4% (28)
    3:0 Локомотив Москва
    4.6% (7)
    1:1 Ничья
    4.6% (7)
    3:1 Локомотив Москва
    2% (3)
    1:2 Крылья Советов
    1.3% (2)
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