Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|9 (4)
|0.3
|2.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|9.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|12.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (2)
|0.33
|2.
|Радонич Деян
|2
|0.07
|3.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|4.
|Бурлак Тарас
|2
|0.07
|5.
|Попович Денис
|2
|0.07
|6.
|Глушенков Максим
|2
|0.07
|7.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|8.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|10.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|11.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|12.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Гацкан Александр
|0
|0
|15.
|Тимофеев Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|10
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|7
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|5
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|4
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|4
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|8.
|Мариу Жоау
|3
|0
|9.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|10.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|11.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|12.
|Идову Брайн
|2
|0
|13.
|Эдер Лопеш
|2
|0
|14.
|Куликов Даниил
|2
|0
|15.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|16.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|17.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|18.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|19.
|Миранчук Антон
|1
|0
|20.
|Лысов Михаил
|1
|0
|21.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Чернов Никита
|7
|0
|3.
|Анюков Александр
|5
|1
|4.
|Кабутов Дмитрий
|6
|0
|5.
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|6.
|Комбаров Дмитрий
|5
|0
|7.
|Гацкан Александр
|5
|0
|8.
|Карпов Максим
|3
|1
|9.
|Радонич Деян
|4
|0
|10.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|11.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|12.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|13.
|Тимофеев Артём
|2
|0
|14.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|15.
|Канунников Максим
|1
|0
|16.
|Попович Денис
|1
|0
|17.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|18.
|Лысцов Виталий
|1
|0
|19.
|Терехов Антон
|1
|0
|20.
|Голенков Егор
|1
|0
|21.
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|28.13% (9)
|12.5% (4)
|3.13% (1)
|18.75% (6)
|Крылья Советов
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов
Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Крылья Советов
Исход игры
Локомотив Москва
87.7% (71)
Ничья
11.1% (9)
Крылья Советов
1.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
28% (21)
Меньше
72% (54)
Обе команды забьют
Да
32% (24)
Нет
68% (51)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
33.3% (27)
1:0 Локомотив Москва
24.7% (20)
2:1 Локомотив Москва
17.3% (14)
1:1 Ничья
7.4% (6)
3:0 Локомотив Москва
3.7% (3)
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