Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.13
|2.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|9.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|10.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|11.
|Сухов Александр
|0
|0
|12.
|Тилль Оливье
|0
|0
|13.
|Пуцко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|4
|0.13
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|4.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|6.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|7.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|8.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|9.
|Могилевец Павел
|0
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|7
|0
|2.
|Пуцко Александр
|4
|1
|3.
|Фомин Даниил
|5
|0
|4.
|Сухов Александр
|4
|0
|5.
|Йокич Боян
|4
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|4
|0
|7.
|Беленов Александр
|3
|0
|8.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|9.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|12.
|Тилль Оливье
|2
|0
|13.
|Голубев Артём
|2
|0
|14.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|15.
|Аликин Павел
|1
|0
|16.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|17.
|Терентьев Денис
|1
|0
|18.
|Емельянов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|8
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Зуев Александр
|2
|1
|9.
|Марков Евгений
|3
|0
|10.
|Ташаев Александр
|3
|0
|11.
|Данченко Олег
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Денисов Виталий
|2
|0
|15.
|Могилевец Павел
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Сорокин Егор
|2
|0
|18.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|19.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|20.
|Старфельт Карл
|1
|0
|21.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|22.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|23.
|Сантос Пабло
|1
|0
|24.
|Поярков Николай
|1
|0
|25.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|26.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|40% (6)
|Рубин
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов
Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч Уфа - Рубин
Исход игры
Уфа
36.5% (23)
Ничья
54% (34)
Рубин
9.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.69% (12)
Меньше
79.31% (46)
Обе команды забьют
Да
67.24% (39)
Нет
32.76% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (27)
1:0 Уфа
15.9% (10)
2:1 Уфа
12.7% (8)
0:0 Ничья
6.3% (4)
2:0 Уфа
4.8% (3)
0:1 Рубин
3.2% (2)
1:2 Рубин
3.2% (2)
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