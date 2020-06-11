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Уфа
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.13
2. Кротов Вячеслав 2 0.07
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Карп Кэтэлин 1 0.03
9. Вомбергар Андрес 1 0.03
10. Гиоргобиани Николай 1 0.03
11. Сухов Александр 0 0
12. Тилль Оливье 0 0
13. Пуцко Александр 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Давиташвили Зурико 2 0.07
4. Башкиров Евгений 1 0.03
5. Коновалов Игорь 1 0.03
6. Кьяртанссон Видар 1 0.03
7. Микелтадзе Бека 1 0.03
8. Бакаев Солтмурад 1 0.03
9. Могилевец Павел 0 0
10. Подберёзкин Вячеслав 0 0
11. Данченко Олег 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 7 0
2. Пуцко Александр 4 1
3. Фомин Даниил 5 0
4. Сухов Александр 4 0
5. Йокич Боян 4 0
6. Кротов Вячеслав 4 0
7. Беленов Александр 3 0
8. Вомбергар Андрес 3 0
9. Табидзе Джемал 3 0
10. Неделчару Ионуц 2 0
11. Бизяк Ловро 2 0
12. Тилль Оливье 2 0
13. Голубев Артём 2 0
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Аликин Павел 1 0
16. Игбун Сильвестр 1 0
17. Терентьев Денис 1 0
18. Емельянов Данила 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 8 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Зуев Александр 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Ташаев Александр 3 0
11. Данченко Олег 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Сорокин Егор 2 0
18. Микелтадзе Бека 2 0
19. Йевтич Дарко 1 0
20. Старфельт Карл 1 0
21. Кьяртанссон Видар 1 0
22. Игнатьев Иван 1 0
23. Сантос Пабло 1 0
24. Поярков Николай 1 0
25. Бакаев Солтмурад 1 0
26. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 0 13.33% (2) 40% (6)
 Рубин 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа
Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа Крылья Советов 0:1 Уфа Уфа 1:1 Сочи
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов
Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:3 Рубин Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 24 14 5 5 35 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 24 10 7 7 29 - 26 37
6. Спартак Москва Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
8. Уфа Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
9. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Урал Заявка 24 7 7 10 29 - 44 28
12. Рубин Заявка 24 6 8 10 14 - 25 26
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.


    • Прогнозы 63
    Уфа 36.5% (23)
    X 54% (34)
    Рубин 9.5% (6)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Уфа - Рубин

    Исход игры
    Уфа
    36.5% (23)
    Ничья
    54% (34)
    Рубин
    9.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.69% (12)
    Меньше
    79.31% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (39)
    Нет
    32.76% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (27)
    1:0 Уфа
    15.9% (10)
    2:1 Уфа
    12.7% (8)
    0:0 Ничья
    6.3% (4)
    2:0 Уфа
    4.8% (3)
    0:1 Рубин
    3.2% (2)
    1:2 Рубин
    3.2% (2)
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