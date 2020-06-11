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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 7 (2) 0.23
2. Чалов Фёдор 5 (1) 0.17
3. Фернандес Марио 3 0.1
4. Сигурдссон Арнор 3 0.1
5. Обляков Иван 2 0.07
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Дивеев Игорь 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 5 0.17
2. Понсе Эсекель 5 0.17
3. Бакаев Зелимхан 4 (1) 0.13
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
8. Зобнин Роман 1 0.03
9. Джикия Георгий 1 0.03
10. Рассказов Николай 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 10 0
2. Дивеев Игорь 7 0
3. Бийол Яка 3 2
4. Карпов Вадим 2 2
5. Магнуссон Хёрдур 5 0
6. Ахметов Ильзат 3 1
7. Фернандес Марио 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Бистрович Кристиян 3 0
10. Шарлия Звонимир 3 0
11. Набабкин Кирилл 2 0
12. Влашич Никола 2 0
13. Чалов Фёдор 2 0
14. Акинфеев Игорь 1 0
15. Васин Виктор 1 0
16. Дзагоев Алан 1 0
17. Щенников Георгий 1 0
18. Кучаев Константин 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 5 1
2. Бакаев Зелимхан 6 0
3. Жиго Самуэль 6 0
4. Гулиев Аяз 5 0
5. Зобнин Роман 3 1
6. Кутепов Илья 4 0
7. Крал Алекс 4 0
8. Умяров Наиль 4 0
9. Айртон Лукас 4 0
10. Понсе Эсекель 2 1
11. Шюррле Андре 3 0
12. Тиль Гус 3 0
13. Ещенко Андрей 2 0
14. Мирзов Резиуан 2 0
15. Ларссон Джордан 2 0
16. Ломовицкий Александр 2 0
17. Рассказов Николай 2 0
18. Маслов Павел 2 0
19. Адриано Луис 1 0
20. Ташаев Александр 1 0
21. Фернандо Мартинс 1 0
22. Мелкадзе Георгий 1 0
23. Максименко Александр 1 0
24. Бакаев Солтмурад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 4.17% (1) 20.83% (5) 33.33% (8) 12.5% (3) 25% (6) 4.17% (1)
 Спартак Москва 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар
Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Кубок Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 24 14 5 5 35 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 24 10 7 7 29 - 26 37
6. Спартак Москва Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
8. Уфа Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
9. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Урал Заявка 24 7 7 10 29 - 44 28
12. Рубин Заявка 24 6 8 10 14 - 25 26
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2020, осталось 1 день 18 часов 17 минут.


    • Прогнозы 79
    ЦСКА Москва 27.8% (22)
    X 27.8% (22)
    Спартак Москва 44.3% (35)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    27.8% (22)
    Ничья
    27.8% (22)
    Спартак Москва
    44.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (46)
    Меньше
    37.84% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    79.73% (59)
    Нет
    20.27% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    29.1% (23)
    1:1 Ничья
    19% (15)
    2:1 ЦСКА Москва
    15.2% (12)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.6% (6)
    2:2 Ничья
    5.1% (4)
    0:1 Спартак Москва
    5.1% (4)
    1:3 Спартак Москва
    3.8% (3)
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