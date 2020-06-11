ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|7 (2)
|0.23
|2.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.17
|3.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|4.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0.1
|5.
|Обляков Иван
|2
|0.07
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Дивеев Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|5
|0.17
|2.
|Понсе Эсекель
|5
|0.17
|3.
|Бакаев Зелимхан
|4 (1)
|0.13
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|9.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|10.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|10
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|7
|0
|3.
|Бийол Яка
|3
|2
|4.
|Карпов Вадим
|2
|2
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|5
|0
|6.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|7.
|Фернандес Марио
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|10.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|11.
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|12.
|Влашич Никола
|2
|0
|13.
|Чалов Фёдор
|2
|0
|14.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|15.
|Васин Виктор
|1
|0
|16.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|17.
|Щенников Георгий
|1
|0
|18.
|Кучаев Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|5
|1
|2.
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|3.
|Жиго Самуэль
|6
|0
|4.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|5.
|Зобнин Роман
|3
|1
|6.
|Кутепов Илья
|4
|0
|7.
|Крал Алекс
|4
|0
|8.
|Умяров Наиль
|4
|0
|9.
|Айртон Лукас
|4
|0
|10.
|Понсе Эсекель
|2
|1
|11.
|Шюррле Андре
|3
|0
|12.
|Тиль Гус
|3
|0
|13.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|14.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|15.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|16.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|17.
|Рассказов Николай
|2
|0
|18.
|Маслов Павел
|2
|0
|19.
|Адриано Луис
|1
|0
|20.
|Ташаев Александр
|1
|0
|21.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|22.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|23.
|Максименко Александр
|1
|0
|24.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|25% (6)
|4.17% (1)
|Спартак Москва
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва
Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар
Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|42 - 45
|41
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 25
|31
|8.
|Уфа
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|28 - 32
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Урал
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 44
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|13.
|Тамбов
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|28 - 31
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
27.8% (22)
Ничья
27.8% (22)
Спартак Москва
44.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (46)
Меньше
37.84% (28)
Обе команды забьют
Да
79.73% (59)
Нет
20.27% (15)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
29.1% (23)
1:1 Ничья
19% (15)
2:1 ЦСКА Москва
15.2% (12)
1:0 ЦСКА Москва
7.6% (6)
2:2 Ничья
5.1% (4)
0:1 Спартак Москва
5.1% (4)
1:3 Спартак Москва
3.8% (3)
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