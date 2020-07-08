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Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Ньюкасл
0' 2'
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
30
Отаменди
Николас
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
21
Сильва
Давид
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
47
Фоден
Фил
1
Дубравка
Мартин
22
Йедлин
Деандре
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
23
Лазаро
Валентино
8
Шелви
Джонджо
42
Бенталеб
Набиль
11
Ритчи
Мэтт
9
Жоэлинтон
Манчестер Сити
4-3-3
Ньюкасл
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 13 0.34
3. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
4. Жезус Габриэль 10 0.26
5. Марез Рияд 9 (1) 0.24
6. Силва Бернарду 5 0.13
7. Сильва Давид 4 0.11
8. Фоден Фил 4 0.11
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Альмирон Мигель 4 0.11
3. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
4. Виллемс Джетро 2 0.05
5. Гейл Дуайт 2 0.05
6. Жоэлинтон 2 0.05
7. Фернандес Федерико 2 0.05
8. Кларк Киран 2 0.05
9. Лежён Флорьян 2 0.05
10. Шёр Фабиан 2 0.05
11. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
12. Хэйден Айзак 1 0.03
13. Ритчи Мэтт 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 8 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Жезус Габриэль 3 0
13. Зинченко Александр 1 1
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Жоэлинтон 7 0
2. Хэйден Айзак 4 1
3. Фернандес Федерико 5 0
4. Альмирон Мигель 5 0
5. Ласcеллс Джамал 4 0
6. Манкильо Хави 4 0
7. Шёр Фабиан 4 0
8. Лонгстафф Шон 2 1
9. Ритчи Мэтт 3 0
10. Кларк Киран 3 0
11. Йедлин Деандре 3 0
12. Шелви Джонджо 2 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10.26% (8) 19.23% (15) 19.23% (15) 17.95% (14) 14.1% (11) 19.23% (15)
 Ньюкасл 12.9% (4) 22.58% (7) 9.68% (3) 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
8. Тоттенхэм Заявка 33 13 9 11 52 - 44 48
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
10. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
11. Эвертон Заявка 33 12 8 13 40 - 48 44
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    4'
    Обслуживает встречу главный арбитр Эндрю Мэдли. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил. Шелви дал по ногам Давиду Сильве.
  • 3'
    Первые мгновения встречи проходят без ярких всплесков в равной борьбе в центре поля.
  • 2'
    Хозяева, разыграв мяч от круга, контролируют его в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.
  • 1'
    "Манчестер Сити" проводит матч в традиционном комплекте формы небесно-голубого цвета, в зелёной форме футболисты "Ньюкасла".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали "горожане".
  • Первый тайм
  • 2'
    Манчестер Сити контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Манчестер Сити начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Манчестер Сити
96.1% (149)
Ничья
1.9% (3)
Ньюкасл
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.01% (92)
Меньше
36.99% (54)
Обе команды забьют
Да
39.73% (58)
Нет
60.27% (88)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
31% (48)
3:0 Манчестер Сити
20.6% (32)
3:1 Манчестер Сити
19.4% (30)
2:1 Манчестер Сити
11.6% (18)
4:1 Манчестер Сити
3.2% (5)
4:0 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:0 Манчестер Сити
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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