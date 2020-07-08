Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Бёрнли
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|2.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|3.
|Антонио Майкл
|4
|0.11
|4.
|Ярмоленко Андрей
|4
|0.11
|5.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|6.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|7.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|8.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|9.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|10.
|Соучек Томаш
|2
|0.05
|11.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|12.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|13.
|Чичарито
|1
|0.03
|14.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|15.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|16.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|17.
|Райс Деклан
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11
|0.29
|2.
|Родригес Джей
|6 (1)
|0.16
|3.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|4.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|7.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|8.
|Тарковски Джеймс
|2
|0.05
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Ми Бен
|1
|0.03
|11.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|14.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Райс Деклан
|6
|0
|4.
|Масуаку Артур
|4
|1
|5.
|Ноубл Марк
|5
|0
|6.
|Фредерикс Райан
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|17.
|Алле Себастьян
|1
|0
|18.
|Мартин Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|9
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|6.
|Леннон Аарон
|4
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|16.
|Браунхилл Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|26.32% (10)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|5.26% (2)
|Бёрнли
|17.14% (6)
|2.86% (1)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Бёрнли 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 0:2 Вест Хэм Кубок лиги Бёрнли 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Бёрнли Вест Хэм 5:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 5:3 Бёрнли Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|29
|2
|2
|72 - 25
|89
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|81 - 34
|66
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|11.
|Эвертон
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 48
|44
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Бёрнли
Исход игры
Вест Хэм
76.5% (117)
Ничья
16.3% (25)
Бёрнли
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
51.39% (74)
Меньше
48.61% (70)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
36.6% (56)
1:0 Вест Хэм
27.5% (42)
1:1 Ничья
11.8% (18)
3:1 Вест Хэм
3.9% (6)
1:2 Бёрнли
3.9% (6)
2:0 Вест Хэм
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Бёрнли
2% (3)
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