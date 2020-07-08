  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Бёрнли
0' 3'
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
17
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
7
Ярмоленко
Андрей
30
Антонио
Майкл
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
Вест Хэм
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 7 0.18
2. Снодграсс Роберт 5 0.13
3. Антонио Майкл 4 0.11
4. Ярмоленко Андрей 4 0.11
5. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
6. Крессуэлл Арон 3 0.08
7. Диоп Исса 3 0.08
8. Форнальс Пабло 2 0.05
9. Огбонна Анджело 2 0.05
10. Соучек Томаш 2 0.05
11. Андерсон Фелипе 1 0.03
12. Боуэн Джаррод 1 0.03
13. Чичарито 1 0.03
14. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
15. Фредерикс Райан 0 0
16. Лансини Мануэль 0 0
17. Райс Деклан 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Родригес Джей 6 (1) 0.16
3. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Хендрик Джефф 2 0.05
7. Выдра Матей 2 0.05
8. Тарковски Джеймс 2 0.05
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Ми Бен 1 0.03
11. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Райс Деклан 6 0
4. Масуаку Артур 4 1
5. Ноубл Марк 5 0
6. Фредерикс Райан 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Андерсон Фелипе 1 0
17. Алле Себастьян 1 0
18. Мартин Дэвид 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 9 0
2. Тарковски Джеймс 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Макнил Дуайт 5 0
6. Леннон Аарон 4 0
7. Бардсли Филипп 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 13.16% (5) 10.53% (4) 26.32% (10) 23.68% (9) 21.05% (8) 5.26% (2)
 Бёрнли 17.14% (6) 2.86% (1) 11.43% (4) 17.14% (6) 22.86% (8) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Бёрнли 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:2 Бёрнли Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 0:2 Вест Хэм Кубок лиги Бёрнли 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Бёрнли Вест Хэм 5:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 5:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
8. Тоттенхэм Заявка 33 13 9 11 52 - 44 48
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
10. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
11. Эвертон Заявка 33 12 8 13 40 - 48 44
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Первый тайм
  • 2'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Тэйлор Чарли из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 1'
    Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бёрнли начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Вест Хэм 76.5% (117)
X 16.3% (25)
Бёрнли 7.2% (11)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Бёрнли

Исход игры
Вест Хэм
76.5% (117)
Ничья
16.3% (25)
Бёрнли
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
51.39% (74)
Меньше
48.61% (70)
Обе команды забьют
Да
63.89% (92)
Нет
36.11% (52)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
36.6% (56)
1:0 Вест Хэм
27.5% (42)
1:1 Ничья
11.8% (18)
3:1 Вест Хэм
3.9% (6)
1:2 Бёрнли
3.9% (6)
2:0 Вест Хэм
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Бёрнли
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Вест Хэм 0:0 Бёрнли онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 