Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бёрнли вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Бёрнли

94' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

92' Браунхилл Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Ох, нехорошо это выглядит. Браунхилл Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Браунхилл Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Боуэн Джаррод из команды Вест Хэм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

84' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Вествуд Эшли не смог попасть в створ ударом издали

82' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Отличные скиллы показывает Вуд Крис , обводя своих соперников

79' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Бёрнли

77' Матч возобновлен

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Бёрнли

73' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

66' Хорошую попытку сделал Вуд Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Фредерикс Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Макнил Дуайт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Браунхилл Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Плохо сыграл Тарковски Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Бёрнли

59' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ярмоленко Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Тарковски Джеймс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Фредерикс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Поуп Ник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Соучек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота