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Эвертон
1:1
Конец матча

Стадион:
Саутгемптон
0'
14' Желтая карточка
Армстронг Стюарт
0:0
28' Не забитый пенальти
Уорд-Праус Джеймс
0:1
31' Гол
Ингс Дэнни
34' Желтая карточка
Стивенс Джек
1:1
43' Гол
Ришарлисон
45' Желтая карточка
Ришарлисон
45' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик
61' Желтая карточка
Беднарек Ян
90' Желтая карточка
Динь Люка
90'+3
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
42
Гордон
Энтони
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Маккарти
Алекс
24
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Эвертон
4-4-2
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

14'
 
Армстронг Стюарт
28'
0:0
Уорд-Праус Джеймс
31'
0:1
Ингс Дэнни
(Армстронг Стюарт)
34'
 
Стивенс Джек
42'
Сигурдссон Гильфи
Гомеш Андре
 
43'
Ришарлисон
(Динь Люка)
1:1
45'
Ришарлисон
 
45'
Калверт-Льюин Доминик
 
46'
Сидибе Джибриль
Айуоби Алекс
 
61'
 
Беднарек Ян
68'
Кин Мойзе
Калверт-Льюин Доминик
 
70'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Ромеу Ориоль
70'
 
Лонг Шейн
Адамс Че
74'
Бернард Дуарте
Гордон Энтони
 
88'
 
Смолбон Вильям
Армстронг Стюарт
90'
Динь Люка
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 12 0.32
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
5. Мина Йерри 2 0.05
6. Кин Майкл 2 0.05
7. Уолкотт Тео 1 0.03
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гордон Энтони 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 19 0.5
2. Уорд-Праус Джеймс 5 (1) 0.13
3. Армстронг Стюарт 4 0.11
4. Редмонд Натан 4 0.11
5. Лонг Шейн 2 0.05
6. Дженепо Мусса 2 0.05
7. Обафеми Майкл 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Адамс Че 1 0.03
10. Бертранд Райан 1 0.03
11. Вестергор Янник 1 0.03
12. Беднарек Ян 1 0.03
13. Буфаль Софьян 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0
17. Смолбон Вильям 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Калверт-Льюин Доминик 8 0
2. Дэйвис Том 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Гомеш Андре 6 0
5. Ришарлисон 6 0
6. Коулмэн Шеймус 4 1
7. Делф Фабиан 4 1
8. Холгейт Мэйсон 5 0
9. Динь Люка 4 0
10. Сидибе Джибриль 3 0
11. Сигурдссон Гильфи 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Пикфорд Джордан 2 0
15. Уолкотт Тео 1 0
16. Кин Майкл 1 0
17. Кин Мойзе 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 7 0
2. Дженепо Мусса 4 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
4. Бертранд Райан 3 1
5. Стивенс Джек 3 1
6. Ромеу Ориоль 4 0
7. Армстронг Стюарт 4 0
8. Беднарек Ян 4 0
9. Ингс Дэнни 3 0
10. Дансо Кевин 1 1
11. Редмонд Натан 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Валери Ян 1 0
17. Обафеми Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 25% (9) 16.67% (6) 25% (9) 11.11% (4) 11.11% (4) 11.11% (4)
 Саутгемптон 9.76% (4) 21.95% (9) 17.07% (7) 24.39% (10) 12.2% (5) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль
Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Саутгемптон 1:2 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Эвертон 74.7% (112)
X 18.7% (28)
Саутгемптон 6.7% (10)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Саутгемптон

Исход игры
Эвертон
74.7% (112)
Ничья
18.7% (28)
Саутгемптон
6.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.71% (71)
Меньше
49.29% (69)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.3% (59)
1:0 Эвертон
24% (36)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:0 Эвертон
6.7% (10)
1:2 Саутгемптон
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Саутгемптон
1.3% (2)
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