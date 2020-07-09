Эвертон
1:1
Конец матча
Стадион: Гудисон Парк
Саутгемптон
14' Желтая карточкаАрмстронг Стюарт
0:0
28' Не забитый пенальтиУорд-Праус Джеймс
0:1
31' ГолИнгс Дэнни
34' Желтая карточкаСтивенс Джек
1:1
43' ГолРишарлисон
45' Желтая карточкаРишарлисон
45' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
61' Желтая карточкаБеднарек Ян
90' Желтая карточкаДинь Люка
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
38 Дансо КевинЗащитник
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
28'
31'
0:1
34'
43'
1:1
45'
61'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|12
|0.32
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.05
|5.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|6.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|7.
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|16.
|Гордон Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|19
|0.5
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (1)
|0.13
|3.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.11
|4.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|5.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|6.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|7.
|Обафеми Майкл
|2
|0.05
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|9.
|Адамс Че
|1
|0.03
|10.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|11.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|12.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|13.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
|17.
|Смолбон Вильям
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|8
|0
|2.
|Дэйвис Том
|7
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|4.
|Гомеш Андре
|6
|0
|5.
|Ришарлисон
|6
|0
|6.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|7.
|Делф Фабиан
|4
|1
|8.
|Холгейт Мэйсон
|5
|0
|9.
|Динь Люка
|4
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|11.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|15.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|16.
|Кин Майкл
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|7
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|4.
|Бертранд Райан
|3
|1
|5.
|Стивенс Джек
|3
|1
|6.
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|4
|0
|8.
|Беднарек Ян
|4
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|10.
|Дансо Кевин
|1
|1
|11.
|Редмонд Натан
|2
|0
|12.
|Вестергор Янник
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Валери Ян
|1
|0
|17.
|Обафеми Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|25% (9)
|16.67% (6)
|25% (9)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|Саутгемптон
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль
Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|35 - 50
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Саутгемптон
Исход игры
Эвертон
74.7% (112)
Ничья
18.7% (28)
Саутгемптон
6.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.71% (71)
Меньше
49.29% (69)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.3% (59)
1:0 Эвертон
24% (36)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:0 Эвертон
6.7% (10)
1:2 Саутгемптон
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Саутгемптон
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!