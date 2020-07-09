Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Беднарек Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Беднарек Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Уокер-Питерс Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Адамс Че получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Калверт-Льюин Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Адамс Че на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Ришарлисон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эвертон

43' Г О О О О Л - Ришарлисон изменил счет на табло!

43' Динь Люка разрезает оборону соперника отличным пасом

43' Удар от ворот произведет Эвертон

42' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Саутгемптон

34' Судья подбегает и показывает Стивенс Джек из команды Саутгемптон отложенную желтую карточку за фол.

34' Гордон Энтони из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

33' Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

31' Отличные скиллы показывает Ингс Дэнни , обводя своих соперников

31' ШАНС! Ингс Дэнни вышел один на один с голкипером...

29' Удар от ворот произведет Эвертон

28' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Уорд-Праус Джеймс пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

27' Айуоби Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

25' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Саутгемптон доминирует и владеет мячом

18' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Айуоби Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Саутгемптон

15' Динь Люка решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Армстронг Стюарт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

13' Удар от ворот произведет Эвертон

13' Отличный пас сделал Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Удар от ворот произведет Эвертон

12' Отличный пас сделал Стивенс Джек из команды Саутгемптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Удар от ворот произведет Саутгемптон

11' Отличный пас сделал Гордон Энтони из команды Эвертон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

9' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Игрок команды Саутгемптон делает подачу своему товарищу по команде.

8' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

7' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

6' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Ришарлисон из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

3' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Гордон Энтони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эвертон начинает с центра поля