Уотфорд
2:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Викарадж Роад
Норвич
0:1
4' ГолБуэндия Эмилиано
9' Желтая карточкаЛьюис Джамал
1:1
10' ГолДоусон Крэйг
11' Желтая карточкаТетти Александер
23' Желтая карточкаХьюз Уилл
2:1
56' ГолУэлбек Данни
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
10
Уэлбек
Данни
1
Крул
Тим
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Педро ЖоаоНападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клозе ТиммЗащитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
9'
10'
1:1
11'
23'
56'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|6 (2)
|0.16
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|8.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|9.
|Уэлбек Данни
|1
|0.03
|10.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|11.
|Масина Адам
|1
|0.03
|12.
|Капу Этьен
|0
|0
|13.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|14.
|Янмат Дарил
|0
|0
|15.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.03
|4.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|5.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|6.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|7.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|8.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|10.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|8
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|4.
|Мариаппа Эдриан
|4
|1
|5.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|6.
|Холебас Хосе
|5
|0
|7.
|Фемения Кико
|5
|0
|8.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|9.
|Хьюз Уилл
|5
|0
|10.
|Делофеу Херард
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Фостер Бен
|1
|0
|15.
|Янмат Дарил
|1
|0
|16.
|Грэй Андре
|1
|0
|17.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|20.
|Сарр Исмаила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ааронс Макс
|7
|0
|2.
|Тетти Александер
|5
|0
|3.
|Штайперманн Марко
|5
|0
|4.
|Маклин Кенни
|5
|0
|5.
|Кантуэлл Тодд
|5
|0
|6.
|Крул Тим
|4
|0
|7.
|Хэнли Грант
|4
|0
|8.
|Байрам Сэм
|4
|0
|9.
|Буэндия Эмилиано
|4
|0
|10.
|Льюис Джамал
|4
|0
|11.
|Годфри Бен
|2
|1
|12.
|Пукки Теэму
|3
|0
|13.
|Вранчич Марио
|3
|0
|14.
|Трибулл Том
|2
|0
|15.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|16.
|Рупп Лукас
|1
|0
|17.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|18.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|Норвич
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон
Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|29
|2
|2
|72 - 25
|89
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|81 - 34
|66
|3.
|Челси
|2:1 Заявка
|34
|18
|6
|10
|62 - 45
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|11.
|Эвертон
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 48
|44
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|1:2 Заявка
|34
|11
|9
|14
|29 - 42
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|1:2 Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Уотфорд 2:1 Норвич
Исход игры
Уотфорд
83% (122)
Ничья
15% (22)
Норвич
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
32.7% (48)
1:0 Уотфорд
32% (47)
2:0 Уотфорд
10.2% (15)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Уотфорд
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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