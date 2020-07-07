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Уотфорд
2:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Норвич
0'
0:1
4' Гол
Буэндия Эмилиано
9' Желтая карточка
Льюис Джамал
1:1
10' Гол
Доусон Крэйг
11' Желтая карточка
Тетти Александер
23' Желтая карточка
Хьюз Уилл
2:1
56' Гол
Уэлбек Данни
70'
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
10
Уэлбек
Данни
9
Дини
Трой
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
8
Вранчич
Марио
27
Тетти
Александер
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
Уотфорд
4-2-3-1
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Буэндия Эмилиано
(Эрнандес Онел)
9'
 
Льюис Джамал
10'
Доусон Крэйг
(Капу Этьен)
1:1
11'
 
Тетти Александер
23'
Хьюз Уилл
 
55'
 
Маклин Кенни
Тетти Александер
56'
Уэлбек Данни
2:1
59'
Клеверли Том
Хьюз Уилл
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Доусон Крэйг 2 0.05
8. Хьюз Уилл 1 0.03
9. Уэлбек Данни 1 0.03
10. Клеверли Том 1 0.03
11. Масина Адам 1 0.03
12. Капу Этьен 0 0
13. Кабаселе Кристиан 0 0
14. Янмат Дарил 0 0
15. Чалоба Натаниэл 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Буэндия Эмилиано 1 0.03
4. Эрнандес Онел 1 0.03
5. Тетти Александер 1 0.03
6. Маклин Кенни 1 0.03
7. Вранчич Марио 1 0.03
8. Дрмич Йосип 1 0.03
9. Србени Деннис 1 0.03
10. Льюис Джамал 1 0.03
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Каткарт Крейг 7 0
4. Мариаппа Эдриан 4 1
5. Кабаселе Кристиан 2 2
6. Холебас Хосе 5 0
7. Фемения Кико 5 0
8. Доусон Крэйг 5 0
9. Хьюз Уилл 5 0
10. Делофеу Херард 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Грэй Андре 1 0
17. Чалоба Натаниэл 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Саксесс Исаак 1 0
20. Сарр Исмаила 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Тетти Александер 5 0
3. Штайперманн Марко 5 0
4. Маклин Кенни 5 0
5. Кантуэлл Тодд 5 0
6. Крул Тим 4 0
7. Хэнли Грант 4 0
8. Байрам Сэм 4 0
9. Буэндия Эмилиано 4 0
10. Льюис Джамал 4 0
11. Годфри Бен 2 1
12. Пукки Теэму 3 0
13. Вранчич Марио 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Рупп Лукас 1 0
17. Ляйтнер Мориц 1 0
18. Амаду Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2)
 Норвич 8.7% (2) 34.78% (8) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон
Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич 0:2 Уотфорд Премьер-лига Норвич 4:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Норвич Премьер-лига Уотфорд 0:3 Норвич
Норвич 3:0 Уотфорд Уотфорд 2:3 Норвич Кубок лиги Уотфорд 2:2 Норвич Норвич 2:3 Уотфорд Норвич 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Норвич Уотфорд 1:1 Норвич Норвич 1:3 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Челси 2:1 Заявка 34 18 6 10 62 - 45 60
4. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Тоттенхэм Заявка 33 13 9 11 52 - 44 48
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
10. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
11. Эвертон Заявка 33 12 8 13 40 - 48 44
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас 1:2 Заявка 34 11 9 14 29 - 42 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд 2:1 Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич 1:2 Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
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Прогнозы 147
Уотфорд 83% (122)
X 15% (22)
Норвич 2% (3)
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1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Уотфорд 2:1 Норвич

Исход игры
Уотфорд
83% (122)
Ничья
15% (22)
Норвич
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
32.7% (48)
1:0 Уотфорд
32% (47)
2:0 Уотфорд
10.2% (15)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Уотфорд
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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