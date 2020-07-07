Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Норвич

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Норвич

43' Уэлбек Данни наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

42' Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

40' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Уотфорд

37' Пукки Теэму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Клозе Тимм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Головой пробил Уэлбек Данни , но голкипер отбил его в поле!

32' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Уотфорд

31' Отличный пас сделал Буэндия Эмилиано из команды Норвич . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Норвич

26' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Штайперманн Марко из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Хьюз Уилл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Клозе Тимм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Годфри Бен из команды Норвич

22' Годфри Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

20' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Идет дождь, трудные условия для игроков.

13' Удар от ворот произведет Норвич

12' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Клозе Тимм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хьюз Уилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Тетти Александер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Г О О О О О О Л - Доусон Крэйг из команды Уотфорд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

10' Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Льюис Джамал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Клозе Тимм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Буэндия Эмилиано изменил счет на табло!

4' Отличные скиллы показывает Буэндия Эмилиано , обводя своих соперников

3' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Норвич начинает с центра поля