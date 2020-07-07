Уотфорд
2:1
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад
Норвич
0:1
4' ГолБуэндия Эмилиано
9' Желтая карточкаЛьюис Джамал
1:1
10' ГолДоусон Крэйг
11' Желтая карточкаТетти Александер
23' Желтая карточкаХьюз Уилл
2:1
55' ГолУэлбек Данни
88' Желтая карточкаГодфри Бен
90' Желтая карточкаБуэндия Эмилиано
90' Желтая карточкаКлеверли Том
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
10
Уэлбек
Данни
1
Крул
Тим
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Педро ЖоаоНападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клозе ТиммЗащитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
9'
10'
1:1
11'
23'
55'
2:1
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|6 (2)
|0.16
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|8.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|9.
|Уэлбек Данни
|1
|0.03
|10.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|11.
|Масина Адам
|1
|0.03
|12.
|Капу Этьен
|0
|0
|13.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|14.
|Янмат Дарил
|0
|0
|15.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.03
|4.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|5.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|6.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|7.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|8.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|10.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|8
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|4.
|Мариаппа Эдриан
|4
|1
|5.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|6.
|Холебас Хосе
|5
|0
|7.
|Фемения Кико
|5
|0
|8.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|9.
|Хьюз Уилл
|5
|0
|10.
|Делофеу Херард
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Фостер Бен
|1
|0
|15.
|Янмат Дарил
|1
|0
|16.
|Клеверли Том
|1
|0
|17.
|Грэй Андре
|1
|0
|18.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|19.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|20.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|21.
|Сарр Исмаила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ааронс Макс
|7
|0
|2.
|Тетти Александер
|5
|0
|3.
|Штайперманн Марко
|5
|0
|4.
|Маклин Кенни
|5
|0
|5.
|Буэндия Эмилиано
|5
|0
|6.
|Кантуэлл Тодд
|5
|0
|7.
|Годфри Бен
|3
|1
|8.
|Крул Тим
|4
|0
|9.
|Хэнли Грант
|4
|0
|10.
|Байрам Сэм
|4
|0
|11.
|Льюис Джамал
|4
|0
|12.
|Пукки Теэму
|3
|0
|13.
|Вранчич Марио
|3
|0
|14.
|Трибулл Том
|2
|0
|15.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|16.
|Рупп Лукас
|1
|0
|17.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|18.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|Норвич
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон
Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|29
|2
|2
|72 - 25
|89
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|81 - 34
|66
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|11.
|Эвертон
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 48
|44
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Уотфорд 2:1 Норвич
Исход игры
Уотфорд
83% (122)
Ничья
15% (22)
Норвич
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
32.7% (48)
1:0 Уотфорд
32% (47)
2:0 Уотфорд
10.2% (15)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Уотфорд
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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