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Уотфорд
2:1
Конец матча

Стадион:
Норвич
0'
0:1
4' Гол
Буэндия Эмилиано
9' Желтая карточка
Льюис Джамал
1:1
10' Гол
Доусон Крэйг
11' Желтая карточка
Тетти Александер
23' Желтая карточка
Хьюз Уилл
2:1
55' Гол
Уэлбек Данни
88' Желтая карточка
Годфри Бен
90' Желтая карточка
Буэндия Эмилиано
90' Желтая карточка
Клеверли Том
90'+5
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
10
Уэлбек
Данни
9
Дини
Трой
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
8
Вранчич
Марио
27
Тетти
Александер
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
Уотфорд
4-2-3-1
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Буэндия Эмилиано
(Эрнандес Онел)
9'
 
Льюис Джамал
10'
Доусон Крэйг
(Капу Этьен)
1:1
11'
 
Тетти Александер
23'
Хьюз Уилл
 
55'
 
Маклин Кенни
Тетти Александер
55'
Уэлбек Данни
2:1
59'
Клеверли Том
Хьюз Уилл
 
76'
 
Айда Адам
Штайперманн Марко
83'
 
Дрмич Йосип
Пукки Теэму
83'
 
Мартин Джошуа
Эрнандес Онел
87'
Чалоба Натаниэл
Капу Этьен
 
88'
 
Годфри Бен
90'
 
Буэндия Эмилиано
90'
Клеверли Том
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Доусон Крэйг 2 0.05
8. Хьюз Уилл 1 0.03
9. Уэлбек Данни 1 0.03
10. Клеверли Том 1 0.03
11. Масина Адам 1 0.03
12. Капу Этьен 0 0
13. Кабаселе Кристиан 0 0
14. Янмат Дарил 0 0
15. Чалоба Натаниэл 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Буэндия Эмилиано 1 0.03
4. Эрнандес Онел 1 0.03
5. Тетти Александер 1 0.03
6. Маклин Кенни 1 0.03
7. Вранчич Марио 1 0.03
8. Дрмич Йосип 1 0.03
9. Србени Деннис 1 0.03
10. Льюис Джамал 1 0.03
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Каткарт Крейг 7 0
4. Мариаппа Эдриан 4 1
5. Кабаселе Кристиан 2 2
6. Холебас Хосе 5 0
7. Фемения Кико 5 0
8. Доусон Крэйг 5 0
9. Хьюз Уилл 5 0
10. Делофеу Херард 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Клеверли Том 1 0
17. Грэй Андре 1 0
18. Чалоба Натаниэл 1 0
19. Пуссетто Игнасио 1 0
20. Саксесс Исаак 1 0
21. Сарр Исмаила 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Тетти Александер 5 0
3. Штайперманн Марко 5 0
4. Маклин Кенни 5 0
5. Буэндия Эмилиано 5 0
6. Кантуэлл Тодд 5 0
7. Годфри Бен 3 1
8. Крул Тим 4 0
9. Хэнли Грант 4 0
10. Байрам Сэм 4 0
11. Льюис Джамал 4 0
12. Пукки Теэму 3 0
13. Вранчич Марио 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Рупп Лукас 1 0
17. Ляйтнер Мориц 1 0
18. Амаду Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 28.57% (8) 14.29% (4) 7.14% (2)
 Норвич 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон
Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич 0:2 Уотфорд Премьер-лига Норвич 4:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Норвич Премьер-лига Уотфорд 0:3 Норвич
Норвич 3:0 Уотфорд Уотфорд 2:3 Норвич Кубок лиги Уотфорд 2:2 Норвич Норвич 2:3 Уотфорд Норвич 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Норвич Уотфорд 1:1 Норвич Норвич 1:3 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
8. Тоттенхэм Заявка 33 13 9 11 52 - 44 48
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
10. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
11. Эвертон Заявка 33 12 8 13 40 - 48 44
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
Новости матча
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Уотфорд 83% (122)
X 15% (22)
Норвич 2% (3)
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1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Уотфорд 2:1 Норвич

Исход игры
Уотфорд
83% (122)
Ничья
15% (22)
Норвич
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
32.7% (48)
1:0 Уотфорд
32% (47)
2:0 Уотфорд
10.2% (15)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Уотфорд
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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