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Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0' 3'
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
3
Тейлор
Нил
21
Эль-Гази
Анвар
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
20
Саматта
Мбвана
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Астон Вилла
4-4-1-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Энгельс Бьорн 1 0.03
13. Саматта Мбвана 1 0.03
14. Гильберт Фредерик 0 0
15. Конса Эзри 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 15 (6) 0.39
2. Марсьяль Антони 15 0.39
3. Гринвуд Мэйсон 8 0.21
4. Фернандеш Бруну 6 (2) 0.16
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Уан-Биссака Аарон 0 0
12. Погба Поль 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Мингс Тайрон 6 0
3. Гильберт Фредерик 6 0
4. Соарес Дуглас 6 0
5. Трезеге 3 1
6. Хурихан Конор 4 0
7. Накамба Марвелус 4 0
8. Макгинн Джон 3 0
9. Хаус Кортни 3 0
10. Эль-Гази Анвар 3 0
11. Таргет Мэтт 3 0
12. Уэсли Мораес 3 0
13. Тейлор Нил 2 0
14. Конса Эзри 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Коджиа Жонатан 1 0
17. Дринкуотер Дэнни 1 0
18. Энгельс Бьорн 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 7 0
2. Фред Сантос 7 0
3. Янг Эшли 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3)
 Манчестер Юнайтед 7.69% (4) 25% (13) 21.15% (11) 15.38% (8) 17.31% (9) 13.46% (7)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Манчестер Юнайтед: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Первый тайм
  • 5'
    Красиво пяткой Фернандеш сбросил в штрафную под удар Гринвуду, но тот с убойной позиции махнул мимо мяча.
  • 4'
    Протащил мяч по правой бровке Гринвуд и прострелил низом в штрафную, но здесь в аут спокойно выбил Хаус.
  • 3'
    Длинный пас исполнил со своей половины поля Линделоф на ход Марсьялю, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Мингсу.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 1'
    Манчестер Юнайтед контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Манчестер Юнайтед
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Манчестер Юнайтед начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Астон Вилла
2% (3)
Ничья
4.1% (6)
Манчестер Юнайтед
93.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (93)
Меньше
32.61% (45)
Обе команды забьют
Да
63.77% (88)
Нет
36.23% (50)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
39.9% (59)
0:2 Манчестер Юнайтед
21.6% (32)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.5% (20)
0:3 Манчестер Юнайтед
5.4% (8)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.4% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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