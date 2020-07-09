—

Приветствую всех любителей футбола! В матче тридцать четвертого тура АПЛ нас ждет интересное противостояние, "Астон Вилла" примет "Манчестер Юнайтед". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но одинаково нуждаются в очках, так что нас ждет интересный поединок. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!