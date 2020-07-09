Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Вилла Парк
Манчестер Юнайтед
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
23
Шоу
Люк
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|13.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|14.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|15.
|Конса Эзри
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|15 (6)
|0.39
|2.
|Марсьяль Антони
|15
|0.39
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|8
|0.21
|4.
|Фернандеш Бруну
|6 (2)
|0.16
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|8.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|9.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|10.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|12.
|Погба Поль
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|6
|0
|3.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|6
|0
|5.
|Трезеге
|3
|1
|6.
|Хурихан Конор
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|8.
|Макгинн Джон
|3
|0
|9.
|Хаус Кортни
|3
|0
|10.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|11.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|12.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|13.
|Тейлор Нил
|2
|0
|14.
|Конса Эзри
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|17.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|18.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шоу Люк
|7
|0
|2.
|Фред Сантос
|7
|0
|3.
|Янг Эшли
|5
|0
|4.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|12.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|13.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|14.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|15.
|Мата Хуан
|1
|0
|16.
|Матич Неманья
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|10% (3)
|26.67% (8)
|10% (3)
|Манчестер Юнайтед
|7.69% (4)
|25% (13)
|21.15% (11)
|15.38% (8)
|17.31% (9)
|13.46% (7)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Манчестер Юнайтед: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|35 - 50
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
2% (3)
Ничья
4.1% (6)
Манчестер Юнайтед
93.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (93)
Меньше
32.61% (45)
Обе команды забьют
Да
63.77% (88)
Нет
36.23% (50)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
39.9% (59)
0:2 Манчестер Юнайтед
21.6% (32)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.5% (20)
0:3 Манчестер Юнайтед
5.4% (8)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.4% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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