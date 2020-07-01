Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Энгельс Бьорн 1 0.03
13. Саматта Мбвана 1 0.03
14. Гильберт Фредерик 0 0
15. Конса Эзри 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 15 (6) 0.39
2. Марсьяль Антони 15 0.39
3. Гринвуд Мэйсон 8 0.21
4. Фернандеш Бруну 6 (2) 0.16
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Уан-Биссака Аарон 0 0
12. Погба Поль 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Мингс Тайрон 6 0
3. Гильберт Фредерик 6 0
4. Соарес Дуглас 6 0
5. Трезеге 3 1
6. Хурихан Конор 4 0
7. Накамба Марвелус 4 0
8. Макгинн Джон 3 0
9. Хаус Кортни 3 0
10. Эль-Гази Анвар 3 0
11. Таргет Мэтт 3 0
12. Уэсли Мораес 3 0
13. Тейлор Нил 2 0
14. Конса Эзри 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Коджиа Жонатан 1 0
17. Дринкуотер Дэнни 1 0
18. Энгельс Бьорн 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 7 0
2. Фред Сантос 7 0
3. Янг Эшли 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3)
 Манчестер Юнайтед 7.69% (4) 25% (13) 21.15% (11) 15.38% (8) 17.31% (9) 13.46% (7)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Манчестер Юнайтед: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Тоттенхэм Заявка 33 13 9 11 52 - 44 48
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
10. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
11. Эвертон Заявка 33 12 8 13 40 - 48 44
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 31 минуту.


    • Прогнозы 59
    Астон Вилла 1.7% (1)
    X 8.5% (5)
    Манчестер Юнайтед 89.8% (53)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    1.7% (1)
    Ничья
    8.5% (5)
    Манчестер Юнайтед
    89.8% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (40)
    Меньше
    27.27% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (42)
    Нет
    23.64% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    49.2% (29)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    18.6% (11)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    15.3% (9)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
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