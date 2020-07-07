Подача Айю на дальнюю штангу, откуда Куйяте сбросил мяч в центр штрафной, где Бентеке подтолкнул в борьбе за мяч Виллиана.

Двойная замена в составе "Челси": Оливье Жиру и Росс Баркли отправляются отдыхать, а выходят вместо них Тэмми Абрахам и Рубен Лофтус-Чик.

Аспиликуэта возле углового флага не дал Куйяте пройти по лицевой и выбил игровой снаряд за боковую линию.

Куйяте теперь пытался сместиться с правого фланга в центр, о молодой Гилмор не позволил это сделать и выбил сферу в аут.

Снова минутку во втором получают игроки, чтобы попить водички.

Пулишич сместился с левого фланга в центр и сыграл на Жиру, но Миливоевич в подкате прервал этот пас и француз как не пытался выцарапать снаряд, но не смог.

Джеймс подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но Гуаита на выходе спокойно фиксирует игровой снаряд.

Виллиан подключил в атаку Джеймса, который пошёл в лицевую и прострелил в центр, откуда Жиру пытался пробить по воротам, но Дэнн Скотт в падении блокирует снаряд.

Баркли нанёс удар по воротам метров с тридцати, но игровой снаряд пролетел в нескольких метрах от каркаса.

Айю с правого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Зума выбил игровой снаряд на левую бровку.

Продолжают игроки "Кристал Пэласа" контролировать игровой снаряд на половине поля соперника, оживились они после перерыва.

Заха выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной, откуда Кристенсен головой выбил игровой снаряд за пределы штрафной.

Пулишич по центру решил пойти вперёд, но около линии штрафной "орлов" потерял сферу.

Джеймс выполнил подачу в штрафную, откуда Жиру головой пробил по воротам, но сфера летит чуть выше перекладины.

Макартур сыграл в касание на левую бровку в угловой флаг, где первым на мяче оказался Джеймс и сильно выбил сферу вперёд.

Ван Анхольт выполнил подачу в штрафную площадь, где Бентеке пытался пробить по воротам, но Аррисабалага на выходе зафиксировал круглого.

Куйяте на бровке сумел перехватить мяч у Пулишича, но затем Аспиликуэта выбил игровой снаряд за боковую линию.

Джеймс выполнил подачу на линию вратарской, где Сахо выиграл верховое единоборство и выбил круглого за пределы штрафной.

Маунт подтолкнул Миливоевича в центре поля и тот неудачно приземлился на газон, после чего схватился за ногу. На поле выбегают медики "Кристал Пэлас".

Продолжается у нас игра, вроде всё нормально с Миливоевичем, появляется он на поле после паузы.

Продолжают игроки "Челси" контролировать игровой снаряд в центре поля, немного упали скорости в матче.

Миливоевич выполнил подачу в центр штрафной, Виллиан выкатил мяч на Айю, который пробил по воротам и мяч от соперника вылетел за пределы поля.

Первый тайм

— Звучит свисток арбитра на перерыв.

45' Пулишич пошёл в лицевую, пробросил мяч вперёд, ему поставил подножку Уорд и арбитр зафиксировал нарушение правил.

45' Маунт с Пулишичем сыграли в отборе в центре поля и совместными усилиями смогли перехватить игровой снаряд.

45' Бентеке пробил по воротам после подачи Миливоевича в центр штрафной, но Аррисабалага в падении зафиксировал игровой снаряд.

45' Четыре минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

45' Заха обыграл Аспиликуэта и пытался прострелить в штрафную, но Зума сумел заблокировать игровой снаряд.

44' Уорд от углового флажка с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч попал даже в перекладину и затем отскочил в пределы поля на край штрафной.

43' Куйяте пробрасывает мяч вперёд по правому флангу, но Аспиликуэта играет в подкате и выбивает снаряд в аут.

42' Сахо выполнил перевод на правую бровку в направлении Заха, но вышло слишком сильно и мяч вылетел в аут. Аспиликуэта вбросит мяч из-за боковой.

41' Гилмор на центральной линии после перехвата мяча неудачно обработал сферу и выпустил её за боковую линию.

40' Куйяте выполнил подачу с углового в центр штрафной, где Данн выиграл верховое единоборство и головой пробил по воротам, но мяч пролетел в паре метрах от каркаса.

39' Айю выполняет подачу с левого фланга в центр вратарской, где Аспиликуэта оказался первым на мяче и выбил сферу за пределы поля на угловой.

38' Баркли перевёл мяч на правую бровку Гилмору, который не рискнул сам обострять и сыграл в центр на Маунта.

37' Скотт Дэнн выполнил перевод на левую бровку Куйяте, который на линии поля зацепился за мяч, но тот после этого вылетел в аут.

36' Маунт выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Сахо выбил игровой снаряд за пределы поля.

35' Миливоевич получает жёлтую карточку за фол против Пулишича на бровке.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! УИЛФРИД ЗАХА!!! Ван Анхольт перехватил игровой снаряд, сыграл на Айю, который покатил мяч в центр на Заха, тот метров с тридцати пяти отправил игровой снаряд под перекладину, без шансов для Аррисабалаги!

33' Виллиан выполнил подачу с правого края, но мяч улетел на противоположный край и Баркли успел подобрать игровой снаряд, прежде, чем тот выкатился в аут.

32' УХ!!! Пулишич пробежал по правому флангу, сместился в центр и покатил мяч на левый край штрафной, откуда Виллиан пробил по воротам и игровой снаряд летит в притирку со штангой с внешней стороны!

31' Аспиликуэта сыграл в центр на Баркли, который под прессингом Заха сыграл сильно назад в направлении Аррисабалаги.

30' Виллиан снова выполнил подачу на дальний край штрафной, но вышло очень неточно и круглый в воздухе пересёк пределы поля.

29' Пулишич шёл вперёд левым флангом, пробовал резать угол на краю штрафной, но мяч от Уорда вылетел за пределы поля.

28' Снова защитники "Челси" перекатывают игровой снаряд на своей половине, вновь они никуда не торопятся.

27' Куйяте пошёл в атаку, выполнил подачу с левого фланга в штрафную и мяч прилетел точно в руки Аррисабалаги.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! КРИСТИАН ПУЛИШИЧ!!! Маунт сыграл вперёд на Виллиана, который сыграл в центре в стенку с Жиру, затем покатил мяч на левый край штрафной, откуда Пулишич направил игровой снаряд в верхний угол ворот.

25' Главный арбитр даёт игрокам минутку, чтобы испить воды и восстановить водяной баланс организма.

24' Куйяте с левого фланга прострелил вдоль штрафной, но линейный арбитр взмахнул флагом и зафиксировал у него офсайд.

23' Жиру зацепился за мяч в центре поля, сыграл на Пулишича, который пробежал по правой бровке, но затем Ван Анхольт смог перехватить сферу.

22' Ван Анхольт сыграл низом вперёд по левой бровке, но Джеймс перехватил сферу и от него круглый вылетел за боковую линию.

21' Не торопятся идти вперёд "синие" и пока защитники вместе с Аррисабалагой перекатывают сферу около своей штрафной.

20' Виллиан выполнил подачу с углового, но Сахо снова выиграл верховое единоборство и выбил игровой снаряд за пределы штрафной.

19' Моунт получил мяч на краю штрафной площадью "орлов", пошёл в обводку и упустил сферу за пределы поля.

18' Продолжают игроки "Челси" уверенно контролировать игровой снаряд на половине поля соперника.

17' Гилмор поставил корпус Айю на левой бровке и дал выкатиться мячу за пределы поля.

16' Аррисабалага после подачи с углового на выходе кулаками выбил игровой снаряд на противоположную бровку.

15' Снова Виллиан выполнил подачу с углового, а этот раз на ближнюю штангу, откуда Сахо выбивает сферу за пределы поля.Вторую подачу Виллиан выполнил подачу на дальнюю штангу, но вышло слишком сильно, мяч улетел на край штрафной, но там никого не оказалось и круглый вылетел за пределы поля.

14' Баркли наносит удар по мяч со стандарта, мяч пролетел под стенкой, задел ногу Куйяте и вылетел за пределы поля. Будет ещё один угловой.

13' Маунт сыграл на Баркли, который уходил в центр с левого фланга, против него сфолил Миливоевич и арбитр зафиксировал фол.

12' Куйяте в центре штрафной после подачи с углового пытался мяч подкорректировать, но круглый от него отскочил на несколько метров.

11' Заха на широком шаге пытался ворваться в штрафную, но мяч попал в ноги Аспиликуэта, после чего выкатился за пределы поля на угловой.

10' После подачи с углового Зума выиграл верховое единоборство в центре штрафной, головой пробил по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой!

9' Вынужденная замена в составе "Кристал Пэласа": Мамаду Сахо вышел на поле вместо Гари Кэхилла.

8' Аспиликуэта подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, Жиру скинул мяч в центр, откуда Виллиан пробил по воротам, но круглый был блокирован.

7' С трудом поднимается Кэхилл с газона и под руки медицинского штаба покидает поля, на одной ноге хромает защитник "Кристал Пэласа".

6' Гари Кэхилл при рывке за Виллианом дёрнул заднюю поверхность бедра, ударил кулаком об газон, сигнализировав скамейке этим, что ему потребуется замена.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ОЛИВЬЕ ЖИРУ!!! Джеймс сделал передачу вперёд на Виллиана, который пробежал по правому флангу, сместился в центр по лицевой, покатил мяч на линию вратарской, откуда Жиру проткнул сферу в сетку ворот!

4' Защитники "Челси" взяли игровой снаряд под свой контроль и перекатывают пока его около центрального круга.

3' Заха сыграл вперёд по правому флангу на Куйяте, который перевёл мяч налево, но Джеймс перехватил сферу и при выносе мяча, круглый от ноги Айю прилетает точно в руки Аррисабалаги.

2' Миливоевич из центра поля выполнил проникающую передачу в штрафную "Челси", но там никого из партнёров не оказалось и мяч вылетел за пределы поля.

1' Гуаита сделал длинную передачу налево, Куйяте выиграл верховое единоборство на бровке, но затем мяч вылетел за боковую линию.