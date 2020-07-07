Кристал Пэлас
1:2
Второй тайм: 67'
Стадион: Селхерст Парк
Челси
0:1
6' ГолЖиру Оливье
0:2
27' ГолПулишич Кристиан
1:2
34' ГолЗаха Уилфрид
35' Желтая карточкаМиливоевич Лука
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
15
Зума
Курт
47
Гилмор
Билли
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
35 Вудс СэмЗащитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Гилмор БиллиПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
0:1
27'
34'
1:2
35'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0.11
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|6.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|13
|0.34
|2.
|Виллиан Боргес
|9 (4)
|0.24
|3.
|Пулишич Кристиан
|8
|0.21
|4.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|5.
|Жиру Оливье
|5
|0.13
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|7.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Баркли Росс
|1
|0.03
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|13.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|14.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|15.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|10
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|7
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|6
|0
|4.
|Айю Джордан
|6
|0
|5.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|6.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|8.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|7
|0
|3.
|Зума Курт
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Челси
|12.07% (7)
|18.97% (11)
|20.69% (12)
|24.14% (14)
|10.34% (6)
|13.79% (8)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити
Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|29
|2
|2
|72 - 25
|89
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|81 - 34
|66
|3.
|Челси
|2:1 Заявка
|34
|18
|6
|10
|62 - 45
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|11.
|Эвертон
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 48
|44
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|1:2 Заявка
|34
|11
|9
|14
|29 - 42
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|2:1 Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|1:2 Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:2 Челси
Исход игры
Кристал Пэлас
2.7% (4)
Ничья
6% (9)
Челси
91.3% (136)
Тотал 2.5
Больше
58.27% (81)
Меньше
41.73% (58)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:2 Челси
40.3% (60)
0:1 Челси
18.1% (27)
0:2 Челси
16.1% (24)
1:3 Челси
10.7% (16)
1:1 Ничья
4.7% (7)
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