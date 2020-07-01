Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси

Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|3
|0.08
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|6.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|13
|0.34
|2.
|Виллиан Боргес
|9 (4)
|0.24
|3.
|Пулишич Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|5.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|6.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|7.
|Жиру Оливье
|4
|0.11
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Баркли Росс
|1
|0.03
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|13.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|14.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|15.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|9
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|7
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|6
|0
|4.
|Айю Джордан
|6
|0
|5.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|6.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|8.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|7
|0
|3.
|Зума Курт
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Челси
|12.07% (7)
|18.97% (11)
|20.69% (12)
|24.14% (14)
|10.34% (6)
|13.79% (8)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити
Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|60 - 44
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|33 - 32
|47
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|28 - 40
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|29 - 52
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси
Исход игры
Кристал Пэлас
1.9% (1)
Ничья
7.7% (4)
Челси
90.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (30)
Меньше
38.78% (19)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
1:2 Челси
48.1% (25)
0:1 Челси
17.3% (9)
0:2 Челси
13.5% (7)
1:3 Челси
7.7% (4)
1:1 Ничья
5.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!