Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси

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Кристал Пэлас
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 3 0.08
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Шлупп Джеффри 2 0.05
6. Томкинс Джеймс 1 0.03
7. Куйяте Шейку 1 0.03
8. Бентеке Кристиан 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 13 0.34
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 7 0.18
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Алонсо Маркос 4 0.11
6. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
7. Жиру Оливье 4 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Баркли Росс 1 0.03
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 9 0
2. Маккарти Джеймс 7 0
3. Макартур Джеймс 6 0
4. Айю Джордан 6 0
5. Томкинс Джеймс 5 0
6. Уорд Джоэл 4 0
7. Бентеке Кристиан 4 0
8. Заха Уилфрид 4 0
9. Куйяте Шейку 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Сахо Мамаду 0 1
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Челси 12.07% (7) 18.97% (11) 20.69% (12) 24.14% (14) 10.34% (6) 13.79% (8)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити
Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 4
Челси 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 12 11 9 33 - 32 47
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2020, осталось 2 дня 7 часов 6 минут.


    • Прогнозы 52
    Кристал Пэлас 1.9% (1)
    X 7.7% (4)
    Челси 90.4% (47)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Челси

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    1.9% (1)
    Ничья
    7.7% (4)
    Челси
    90.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    48.1% (25)
    0:1 Челси
    17.3% (9)
    0:2 Челси
    13.5% (7)
    1:3 Челси
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
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