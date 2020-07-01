Прогнозы на матч Арсенал - Лестер

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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 19 (1) 0.5
2. Ляказетт Александр 8 0.21
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Сака Букайо 1 0.03
9. Озил Месут 1 0.03
10. Джака Гранит 1 0.03
11. Чамберс Калум 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Уиллок Джо 1 0.03
14. Седрик Соареш 1 0.03
15. Бельерин Эктор 1 0.03
16. Колашинац Сеад 0 0
17. Себальос Дани 0 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
19. Мустафи Шкодран 0 0
20. Гендузи Маттео 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 21 (4) 0.55
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 5 0.13
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Прает Деннис 1 0.03
11. Грэй Демарай 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 5 2
2. Джака Гранит 8 0
3. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 5 1
4. Папастатопулос Сократис 6 0
5. Ляказетт Александр 6 0
6. Гендузи Маттео 6 0
7. Чамберс Калум 5 0
8. Торрейра Лукас 5 0
9. Сака Букайо 5 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
11. Колашинац Сеад 3 0
12. Пепе Николя 3 0
13. Лено Бернд 2 0
14. Бельерин Эктор 2 0
15. Тирни Киран 2 0
16. Озил Месут 1 0
17. Мхитарян Генрих 1 0
18. Мустафи Шкодран 1 0
19. Мартинес Эмилиано 1 0
20. Нелсон Райс 1 0
21. Уиллок Джо 1 0
22. Мартинелли Габриэл 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Ндиди Уилфред 5 0
3. Чодури Хамза 3 1
4. Мэддисон Джеймс 4 0
5. Сёюнджю Чаглар 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Варди Джейми 2 0
10. Прает Деннис 2 0
11. Тилеманс Юри 2 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 15.22% (7) 13.04% (6) 17.39% (8) 19.57% (9) 17.39% (8) 17.39% (8)
 Лестер 5.45% (3) 10.91% (6) 21.82% (12) 18.18% (10) 23.64% (13) 20% (11)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал
Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон
Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер 2:0 Арсенал Премьер-лига Лестер 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 12 11 9 33 - 32 47
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2020, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.


    • Прогнозы 49
    Арсенал 61.2% (30)
    X 24.5% (12)
    Лестер 14.3% (7)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Арсенал - Лестер

    Исход игры
    Арсенал
    61.2% (30)
    Ничья
    24.5% (12)
    Лестер
    14.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    38.8% (19)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    2:0 Арсенал
    12.2% (6)
    1:0 Арсенал
    8.2% (4)
    1:2 Лестер
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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