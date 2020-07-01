Прогнозы на матч Арсенал - Лестер

Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|19 (1)
|0.5
|2.
|Ляказетт Александр
|8
|0.21
|3.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.13
|4.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|5.
|Луис Давид
|2
|0.05
|6.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.05
|7.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.05
|8.
|Сака Букайо
|1
|0.03
|9.
|Озил Месут
|1
|0.03
|10.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|11.
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|14.
|Седрик Соареш
|1
|0.03
|15.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|16.
|Колашинац Сеад
|0
|0
|17.
|Себальос Дани
|0
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|19.
|Мустафи Шкодран
|0
|0
|20.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|21 (4)
|0.55
|2.
|Перес Айосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Ихеначо Келечи
|5
|0.13
|6.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|10.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|11.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Джастин Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луис Давид
|5
|2
|2.
|Джака Гранит
|8
|0
|3.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|5
|1
|4.
|Папастатопулос Сократис
|6
|0
|5.
|Ляказетт Александр
|6
|0
|6.
|Гендузи Маттео
|6
|0
|7.
|Чамберс Калум
|5
|0
|8.
|Торрейра Лукас
|5
|0
|9.
|Сака Букайо
|5
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|11.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|12.
|Пепе Николя
|3
|0
|13.
|Лено Бернд
|2
|0
|14.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|15.
|Тирни Киран
|2
|0
|16.
|Озил Месут
|1
|0
|17.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|18.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|19.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|20.
|Нелсон Райс
|1
|0
|21.
|Уиллок Джо
|1
|0
|22.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|3.
|Чодури Хамза
|3
|1
|4.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|5.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0
|7.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Варди Джейми
|2
|0
|10.
|Прает Деннис
|2
|0
|11.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|15.22% (7)
|13.04% (6)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|Лестер
|5.45% (3)
|10.91% (6)
|21.82% (12)
|18.18% (10)
|23.64% (13)
|20% (11)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал
Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон
Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|60 - 44
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|33 - 32
|47
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|28 - 40
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|29 - 52
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Арсенал - Лестер
Исход игры
Арсенал
61.2% (30)
Ничья
24.5% (12)
Лестер
14.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
38.8% (19)
1:1 Ничья
16.3% (8)
2:0 Арсенал
12.2% (6)
1:0 Арсенал
8.2% (4)
1:2 Лестер
8.2% (4)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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