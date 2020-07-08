Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Вулверхэмптон
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
10
Шарп
Билли
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
26 Родуэлл ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
59 Буур ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|6
|0.16
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Макбарни Оливер
|5
|0.13
|4.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|8.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|9.
|Берге Сандер
|1
|0.03
|10.
|Иган Джон
|1
|0.03
|11.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|12.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|15 (3)
|0.39
|2.
|Жота Диогу
|6
|0.16
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Нету Педру
|3
|0.08
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0.08
|7.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|8.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|9.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|11.
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|12.
|Боли Вийи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|7
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|6.
|Иган Джон
|3
|1
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|Макбарни Оливер
|4
|0
|9.
|О'Коннелл Джек
|3
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|11
|1
|2.
|Невеш Рубен
|9
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|7
|0
|4.
|Коди Конор
|4
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|6.
|Хонни Кастро
|4
|0
|7.
|Боли Вийи
|2
|1
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Винагре Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|3.33% (1)
|16.67% (5)
|20% (6)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|Вулверхэмптон
|5% (2)
|17.5% (7)
|7.5% (3)
|22.5% (9)
|22.5% (9)
|25% (10)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|29
|2
|2
|72 - 25
|89
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|81 - 34
|66
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|11.
|Эвертон
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 48
|44
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
21.1% (32)
Ничья
40.8% (62)
Вулверхэмптон
38.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
34.27% (49)
Меньше
65.73% (94)
Обе команды забьют
Да
70.63% (101)
Нет
29.37% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
1:2 Вулверхэмптон
18.4% (28)
0:1 Вулверхэмптон
12.5% (19)
1:0 Шеффилд Юнайтед
9.2% (14)
2:1 Шеффилд Юнайтед
7.2% (11)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Вулверхэмптон
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!