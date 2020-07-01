Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон

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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 6 0.16
2. Флек Джон 5 0.13
3. Макбарни Оливер 5 0.13
4. Ландстрем Джон 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Стивенс Энда 2 0.05
7. Бэлдок Джордж 2 0.05
8. Робинсон Каллум 1 0.03
9. Берге Сандер 1 0.03
10. Иган Джон 1 0.03
11. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
12. Макголдрик Дэвид 0 0
13. Башам Крис 0 0
14. О'Коннелл Джек 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 15 (3) 0.39
2. Жота Диогу 6 0.16
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Нету Педру 3 0.08
6. Дендонкер Леандер 3 0.08
7. Саисс Ромен 2 0.05
8. Невеш Рубен 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 7 0
3. Бэлдок Джордж 6 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Иган Джон 3 1
7. Башам Крис 4 0
8. Макбарни Оливер 4 0
9. О'Коннелл Джек 3 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 4 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 3.33% (1) 16.67% (5) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Вулверхэмптон 5% (2) 17.5% (7) 7.5% (3) 22.5% (9) 22.5% (9) 25% (10)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Первая лига
Вулверхэмптон 2:0 Шеффилд Юнайтед Первая лига Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
9. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 2 дня 9 часов 38 минут.


    • Прогнозы 56
    Шеффилд Юнайтед 33.9% (19)
    X 39.3% (22)
    Вулверхэмптон 26.8% (15)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    33.9% (19)
    Ничья
    39.3% (22)
    Вулверхэмптон
    26.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (18)
    Меньше
    65.38% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (19)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    16.1% (9)
    1:2 Вулверхэмптон
    16.1% (9)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    10.7% (6)
    0:1 Вулверхэмптон
    5.4% (3)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    3.6% (2)
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