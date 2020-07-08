Первый тайм

10' Рассечение у Мак Аллистера. Медики выбежали на поле останавливать кровь.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ХЕНДЕРСОН!!! Салах перед штрафной площадью откатил мяч на Хендерсона, который с двадцати метров пробил точно в левый угол.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

САЛАХ!!! Кейта у чужой штрафной площади отобрал мяч у Прёппера и сразу сделал пас налево на набегавшего Салаха. Мохамед ударом с двенадцати метров открыл счёт в матче.

6' Александер-Арнольд от углового флага навесил к ближней штанге, где Ван Дейк вверху поборолся, но пробить по воротам не смог.