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Брайтон
0:2
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ливерпуль
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
13
Гросс
Паскаль
10
Мак
Аллистер
Алексис
11
Троссар
Леандро
7
Мопе
Нил
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
76
Уильямс
Неко
8
Кейта
Наби
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
Брайтон
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Салах Мохамед
(Кейта Наби)
8'
0:2
Хендерсон Джордан
(Салах Мохамед)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 9 (1) 0.24
2. Троссар Леандро 4 0.11
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (3) 0.45
2. Мане Садио 16 0.42
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Ван Дейк Виргил 4 0.11
5. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
6. Хендерсон Джордан 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Фабиньо Энрике 2 0.05
11. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
12. Робертсон Эндрю 1 0.03
13. Кейта Наби 1 0.03
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Гросс Паскаль 3 0
8. Уэбстер Адам 3 0
9. Мопе Нил 3 0
10. Даффи Шейн 2 0
11. Скелотто Эзекиль 2 0
12. Марч Соломон 2 0
13. Биссума Ив 2 0
14. Андоне Флорин 0 1
15. Бернардо Фернандес 1 0
16. Альсате Стивен 1 0
17. Лемпти Тарик 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Милнер Джеймс 4 0
3. Гомес Джо 4 0
4. Александер-Арнольд Трент 4 0
5. Хендерсон Джордан 2 0
6. Мане Садио 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 10% (3) 10% (3) 20% (6) 6.67% (2) 23.33% (7) 30% (9)
 Ливерпуль 12.5% (8) 14.06% (9) 26.56% (17) 15.63% (10) 17.19% (11) 14.06% (9)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Брайтон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 6:1 Брайтон Кубок Брайтон 1:2 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 34 30 2 2 74 - 25 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 33 13 9 11 52 - 44 48
11. Эвертон Заявка 33 12 8 13 40 - 48 44
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон 0:2 Заявка 34 8 12 14 35 - 46 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    10'
    Рассечение у Мак Аллистера. Медики выбежали на поле останавливать кровь.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ХЕНДЕРСОН!!! Салах перед штрафной площадью откатил мяч на Хендерсона, который с двадцати метров пробил точно в левый угол.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    САЛАХ!!! Кейта у чужой штрафной площади отобрал мяч у Прёппера и сразу сделал пас налево на набегавшего Салаха. Мохамед ударом с двенадцати метров открыл счёт в матче.
  • Угловой
    6'
    Александер-Арнольд от углового флага навесил к ближней штанге, где Ван Дейк вверху поборолся, но пробить по воротам не смог.
  • Опасный момент
    5'
    Фирмино сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с ли нии  пробил в дальний угол. Мяч задел Уэбстера и пролетел рядом со штангой.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Офсайд
    4'
    Мопе на правом фланге оказался в офсайде.
  • 3'
    Подача Окслейд-Чемберлена слева к дальней штанге не дошла до Салаха.
  • 2'
    "Брайтон" играет в полосатых синен-белых футболках и синих трусах, "Ливерпуль" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Ливерпуль

Исход игры
Брайтон
4% (6)
Ничья
10.6% (16)
Ливерпуль
85.4% (129)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
58.04% (83)
Нет
41.96% (60)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
33.1% (50)
0:2 Ливерпуль
21.2% (32)
0:1 Ливерпуль
13.2% (20)
1:3 Ливерпуль
8.6% (13)
1:1 Ничья
6.6% (10)
0:4 Ливерпуль
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
1:0 Брайтон
1.3% (2)
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