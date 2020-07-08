0:1
6' ГолСалах Мохамед
0:2
8' ГолХендерсон Джордан
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
7
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
0:1
8'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|9 (1)
|0.24
|2.
|Троссар Леандро
|4
|0.11
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (3)
|0.45
|2.
|Мане Садио
|16
|0.42
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|6.
|Хендерсон Джордан
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|11.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|12.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|14.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|18.
|Ловрен Деян
|0
|0
|19.
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|7
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|6.
|Муй Аарон
|2
|1
|7.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|8.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|9.
|Мопе Нил
|3
|0
|10.
|Даффи Шейн
|2
|0
|11.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|12.
|Марч Соломон
|2
|0
|13.
|Биссума Ив
|2
|0
|14.
|Андоне Флорин
|0
|1
|15.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|16.
|Альсате Стивен
|1
|0
|17.
|Лемпти Тарик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|3.
|Гомес Джо
|4
|0
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|5.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|6.
|Мане Садио
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|9.
|Лаллана Адам
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Салах Мохамед
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|14.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|10% (3)
|10% (3)
|20% (6)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|30% (9)
|Ливерпуль
|12.5% (8)
|14.06% (9)
|26.56% (17)
|15.63% (10)
|17.19% (11)
|14.06% (9)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|2:0 Заявка
|34
|30
|2
|2
|74 - 25
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|11.
|Эвертон
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 48
|44
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|35 - 50
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|34
|8
|12
|14
|35 - 46
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Ливерпуль
Исход игры
Брайтон
4% (6)
Ничья
10.6% (16)
Ливерпуль
85.4% (129)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
58.04% (83)
Нет
41.96% (60)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
33.1% (50)
0:2 Ливерпуль
21.2% (32)
0:1 Ливерпуль
13.2% (20)
1:3 Ливерпуль
8.6% (13)
1:1 Ничья
6.6% (10)
0:4 Ливерпуль
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
1:0 Брайтон
1.3% (2)
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