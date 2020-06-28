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Уфа
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.13
2. Кротов Вячеслав 2 0.07
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Карп Кэтэлин 1 0.03
9. Вомбергар Андрес 1 0.03
10. Гиоргобиани Николай 1 0.03
11. Сухов Александр 0 0
12. Тилль Оливье 0 0
13. Пуцко Александр 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (2) 0.23
2. Эль Кабир Отман 4 0.13
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 2 0.07
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 4 1
3. Кротов Вячеслав 5 0
4. Фомин Даниил 5 0
5. Сухов Александр 4 0
6. Йокич Боян 4 0
7. Беленов Александр 3 0
8. Неделчару Ионуц 3 0
9. Вомбергар Андрес 3 0
10. Табидзе Джемал 3 0
11. Бизяк Ловро 2 0
12. Тилль Оливье 2 0
13. Голубев Артём 2 0
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Аликин Павел 1 0
16. Игбун Сильвестр 1 0
17. Терентьев Денис 1 0
18. Емельянов Данила 1 0
Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Емельянов Роман 5 1
3. Бикфалви Эрик 4 1
4. Бумаль Майега Петрус 5 0
5. Фидлер Артём 4 0
6. Поляков Денис 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Бавин Юрий 3 0
9. Эль Кабир Отман 3 0
10. Кулаков Денис 2 0
11. Аугустыняк Рафал 2 0
12. Егорычев Андрей 2 0
13. Димитров Николай 1 0
14. Панюков Андрей 1 0
15. Меркулов Михаил 1 0
16. Золотов Николай 1 0
17. Калинин Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 0 13.33% (2) 40% (6)
 Урал 7.69% (2) 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 26.92% (7) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа Крылья Советов 0:1 Уфа
Урал Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин
Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Урал: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Урал 3:2 Уфа Премьер-лига Уфа 4:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва Заявка 24 8 8 8 21 - 26 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
11. Арсенал Тула Заявка 25 8 4 13 29 - 35 28
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.


    • Прогнозы 51
    Уфа 49% (25)
    X 45.1% (23)
    Урал 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Уфа - Урал

    Исход игры
    Уфа
    49% (25)
    Ничья
    45.1% (23)
    Урал
    5.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    24% (12)
    Меньше
    76% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.1% (22)
    1:0 Уфа
    27.5% (14)
    2:1 Уфа
    17.6% (9)
    1:2 Урал
    3.9% (2)
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