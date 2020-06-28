Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.13
|2.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|9.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|10.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|11.
|Сухов Александр
|0
|0
|12.
|Тилль Оливье
|0
|0
|13.
|Пуцко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (2)
|0.23
|2.
|Эль Кабир Отман
|4
|0.13
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|2
|0.07
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|4
|1
|3.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|4.
|Фомин Даниил
|5
|0
|5.
|Сухов Александр
|4
|0
|6.
|Йокич Боян
|4
|0
|7.
|Беленов Александр
|3
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|9.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|10.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|12.
|Тилль Оливье
|2
|0
|13.
|Голубев Артём
|2
|0
|14.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|15.
|Аликин Павел
|1
|0
|16.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|17.
|Терентьев Денис
|1
|0
|18.
|Емельянов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Емельянов Роман
|5
|1
|3.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Бумаль Майега Петрус
|5
|0
|5.
|Фидлер Артём
|4
|0
|6.
|Поляков Денис
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Бавин Юрий
|3
|0
|9.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|10.
|Кулаков Денис
|2
|0
|11.
|Аугустыняк Рафал
|2
|0
|12.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|13.
|Димитров Николай
|1
|0
|14.
|Панюков Андрей
|1
|0
|15.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|16.
|Золотов Николай
|1
|0
|17.
|Калинин Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|40% (6)
|Урал
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
Урал Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин
Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Урал: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|Ростов
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 46
|42
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|21 - 26
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Сочи
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|38 - 31
|29
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 35
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Уфа - Урал
Исход игры
Уфа
49% (25)
Ничья
45.1% (23)
Урал
5.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
24% (12)
Меньше
76% (38)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (22)
1:0 Уфа
27.5% (14)
2:1 Уфа
17.6% (9)
1:2 Урал
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!