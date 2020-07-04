Динамо Москва
0:1
Второй тайм: 67'
Стадион: ВТБ Арена
Арсенал Тула
0:1
17' ГолЛуценко Евгений
19' Желтая карточкаКомбаров Кирилл
28' Желтая карточкаАльварес Виктор-Гильермо
34' Вторая желтая карточкаКомбаров Кирилл
36' Желтая карточкаКостадинов Георги
38' Желтая карточкаЮсупов Артур
51' Желтая карточкаИгбун Сильвестр
18
Ордец
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Соснин АнтонНападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Лодыгин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
-
29 Банда ЛамекПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Ход матча
17'
19'
34'
38'
51'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|7 (4)
|0.23
|2.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.07
|5.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|6.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|8.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|9.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|11.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|13.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|16.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|17.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|18.
|Евгеньев Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|13
|0.43
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.03
|7.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|8.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|9.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|10.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|11.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|12.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|13.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|14.
|Беляев Максим
|0
|0
|15.
|Костадинов Георги
|0
|0
|16.
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|5
|2
|3.
|Шунич Тони
|4
|1
|4.
|Рыков Владимир
|5
|0
|5.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|6.
|Ордец Иван
|3
|1
|7.
|Игбун Сильвестр
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|2
|1
|9.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|10.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|11.
|Рауш Константин
|3
|0
|12.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Комличенко Николай
|2
|0
|16.
|Морозов Григорий
|2
|0
|17.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|18.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|19.
|Шунин Антон
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Григалава Гиа
|7
|0
|2.
|Ломовицкий Александр
|7
|0
|3.
|Альварес Виктор-Гильермо
|7
|0
|4.
|Костадинов Георги
|6
|0
|5.
|Денисов Александр
|5
|0
|6.
|Комбаров Кирилл
|3
|1
|7.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|8.
|Луценко Евгений
|4
|0
|9.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|10.
|Горбатенко Игорь
|3
|0
|11.
|Чаушич Горан
|3
|0
|12.
|Левашов Михаил
|2
|0
|13.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|14.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|15.
|Кангва Эванс
|2
|0
|16.
|Беляев Максим
|1
|0
|17.
|Кангва Кингс
|1
|0
|18.
|Хагуш Анри
|1
|0
|19.
|Шамов Егор
|1
|0
|20.
|Банда Ламек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|Арсенал Тула
|16.67% (4)
|25% (6)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин
Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|Ростов
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 46
|42
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|38 - 31
|29
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
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Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Исход игры
Динамо Москва
72.5% (111)
Ничья
20.3% (31)
Арсенал Тула
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
49.32% (72)
Меньше
50.68% (74)
Обе команды забьют
Да
63.01% (92)
Нет
36.99% (54)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
36.6% (56)
1:0 Динамо Москва
24.8% (38)
1:1 Ничья
13.1% (20)
2:0 Динамо Москва
7.2% (11)
1:2 Арсенал Тула
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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