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Динамо Москва
0:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
0:1
17' Гол
Луценко Евгений
19' Желтая карточка
Комбаров Кирилл
28' Желтая карточка
Альварес Виктор-Гильермо
34' Вторая желтая карточка
Комбаров Кирилл
36' Желтая карточка
Костадинов Георги
38' Желтая карточка
Юсупов Артур
51' Желтая карточка
Игбун Сильвестр
67'
Динамо - Арсенал. 0:1. Евгений Л...
1
Шунин
Антон
2
Морозов
Григорий
4
Рыков
Владимир
18
Ордец
Иван
21
Скопинцев
Дмитрий
6
Юсупов
Артур
15
Нойштедтер
Роман
22
Жоаозиньо
Рамос
5
Филипп
Максимилиан
10
Игбун
Сильвестр
27
Комличенко
Николай
50
Шамов
Егор
71
Денисов
Александр
6
Беляев
Максим
21
Альварес
Виктор-Гильермо
9
Комбаров
Кирилл
70
Костадинов
Георги
23
Горбатенко
Игорь
27
Ломовицкий
Александр
11
Ткачёв
Сергей
22
Лесовой
Даниил
48
Луценко
Евгений
Динамо Москва
4-2-3-1
Арсенал Тула
3-4-2-1

Ход матча

17'
0:1
Луценко Евгений
(Лесовой Даниил)
19'
 
Комбаров Кирилл
28'
 
Альварес Виктор-Гильермо
34'
 
Комбаров Кирилл
36'
 
Костадинов Георги
38'
Юсупов Артур
 
46'
Соснин Антон
Морозов Григорий
 
46'
Хильемарк Оскар
Юсупов Артур
 
46'
 
Довбня Александр Евгеньевич
Денисов Александр
51'
Игбун Сильвестр
 
66'
Панченко Кирилл
Нойштедтер Роман
 

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Комличенко Николай 2 (1) 0.07
5. Рауш Константин 1 0.03
6. Шиманьски Себастиан 1 0.03
7. Юсупов Артур 1 0.03
8. Ордец Иван 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
13. Жоаозиньо Рамос 0 0
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Нойштедтер Роман 0 0
16. Шейдаев Рамиль 0 0
17. Грулёв Вячеслав 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 13 0.43
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Григалава Гиа 1 0.03
11. Берхамов Кантемир 1 0.03
12. Тудорие Александру 1 0.03
13. Комбаров Кирилл 0 0
14. Беляев Максим 0 0
15. Костадинов Георги 0 0
16. Банда Ламек 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Шунич Тони 4 1
4. Рыков Владимир 5 0
5. Шиманьски Себастиан 5 0
6. Ордец Иван 3 1
7. Игбун Сильвестр 4 0
8. Плиев Заурбек 2 1
9. Паршивлюк Сергей 3 0
10. Жоаозиньо Рамос 3 0
11. Рауш Константин 3 0
12. Нойштедтер Роман 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Комличенко Николай 2 0
16. Морозов Григорий 2 0
17. Нжи Клинтон Муа 2 0
18. Филипп Максимилиан 2 0
19. Шунин Антон 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Ломовицкий Александр 7 0
3. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
4. Костадинов Георги 6 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Комбаров Кирилл 3 1
7. Бауэр Роберт 3 1
8. Луценко Евгений 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Горбатенко Игорь 3 0
11. Чаушич Горан 3 0
12. Левашов Михаил 2 0
13. Ковалёв Юрий 2 0
14. Лесовой Даниил 2 0
15. Кангва Эванс 2 0
16. Беляев Максим 1 0
17. Кангва Кингс 1 0
18. Хагуш Анри 1 0
19. Шамов Егор 1 0
20. Банда Ламек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Арсенал Тула 16.67% (4) 25% (6) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин
Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Динамо Москва 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Арсенал Тула 1:0 Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Второй тайм
  • 67'
    Игбун и Панченко довели мяч до Скопинцева, который с левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала". 
  • Замена
    66'
    В составе "Динамо" произошла четвёртая замена. Вместо Романа Нойштедтера на поле вышел Кирилл Панченко. 
  • 65'
    Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" оказались первыми на мяче. 
  • 64'
    Игбун попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Лесовым Сильвестр потерял мяч. 
  • Замена
    63'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Жоаозиньо на поле вышел Константин Рауш. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Фол, нарушение
    62'
    Игбун в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Довбни у штрафной площади "Арсенала". 
  • Угловой
    61'
    На этот раз Жоаозиньо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Игбун головой пробил по воротам, получилось неплохо, но мяч полетел практически точно по центру, Шамов намертво поймал его в руки. 
  • Угловой
    60'
    Жоаозиньо решил попробовать разыграть корнер с партнёрами по команде, но ничего опасного не получилось создать, правда Ломовицкий выбил мяч на повторный угловой. 
  • 59'
    Игбун с левого фланга вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и пробил по воротам, мяч попал в Костадинова. 
  • Замена
    58'
    Филипп со стандарта решил на этот раз закрутить мяч в правый угол ворот, Шамов уже заранее дёрнулся к линии вратарской, едва голкипера "Арсенала" Максимилиан не подловил, но мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Довбня на левом фланге нарушил правила против Игбуна. Игроки "Динамо" заработали неплохой стандарт. 
  • Угловой
    56'
    Угловой у ворот "Арсенала". Филипп выполнил подачу к правому углу вратарской, Нойштедтер сбрасывал мяч в центр вратарской, Шамов вновь перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 55'
    Нойштедтер выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но Игбун головой пробил неудачно, будет удар от ворот. 
  • Желтая карточка
    54'
    Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Костадинова. 
  • Видеоповтор
    53'
    Показали нам повтор, где в борьбе с Костадиновым в штрафной площади "Арсенала" на газоне оказался Ордец, но здесь на пенальти "Динамо" было крайне трудно рассчитывать, его Владислав Безбородов по итогу и не назначил. 
  • Угловой
    52'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу во вратарскую, Шамов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 51'
    Жоаозиньо с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Комличенко, Беляев оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • Замена
    50'
    И вторую замену провёл Кирилл Новиков. Вместо Григория Морозова на поле вышел Антон Соснин. 
  • Замена
    49'
    В составе "Динамо" после перерыва также произошла замена. Вместо Артура Юсупова на поле вышел Оскар Хильемарк. 
  • 48'
    Александр Довбня дебютирует за тульский клуб, сегодня его ждёт очень непростой тайм. 
  • Замена
    47'
    В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Денисова на поле вышел Александр Довбня. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как "Арсенал" будет играть в меньшинстве, тульскому клубу очень нужно постараться забить второй гол, а иначе сегодня даже на ничью рассчитывать гостям будет крайне тяжело. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на выезде пока переигрывает московское "Динамо" 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил форвард Евгений Луценко. Под конец первого тайма "Арсенал" остался в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил капитан Кирилл Комбаров. Наверняка во втором тайме "Динамо" ещё активнее пойдёт в атаку, рано или поздно, но команда Кирилла Новикова должна будет забить свой гол. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Стандарт на левом фланге на половине поля "Динамо" удалось заработать тульскому клубу, правила нарушил Морозов. Горбатенко выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, игроки московского клуба без особого труда вернули контроль над мячом. 
  • Угловой
    45'
    Продолжает "Динамо" собирать угловые. Филипп выполнил подачу в центр штрафной площади, Рыков головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    44'
    Ещё один угловой у ворот "Арсенала". Скопинцев разыграл корнер с Игбуном, затем Сильвестр выполнил передачу на Филиппа, а Максимилиан выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Скопинцев решил пробить в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 43'
    Юсупов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Костадинова. 
  • Угловой
    42'
    Филипп с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ломовицкий выбил мяч на правый фланг. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Ордец в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде получил по лицу от Шамова, потребовалась помощь врачей защитнику "Динамо", но он готов играть дальше. 
  • Угловой
    40'
    Жоаозиньо разыграл угловой с Юсуповым, затем Жоаозиньо с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Шамов не успел сыграть на выходе должным образом, но и головой пробить точно в левый угол ворот Комличенко он также не дал. 
  • 39'
    Морозов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Костадинов не стал рисовать и головой отправил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник московского "Динамо" Артур Юсупов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Лесового. 
  • 37'
    Филипп со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Шамов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг. 
  • 36'
    Полузащитник "Арсенала" Георги Костадинов также получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Игбуна. 
  • Жёлтая и сразу красная
    35'
    Удаление в составе "Арсенала"! Кирилл Комбаров на левом фланге в подкате жёстко сыграл против Игбуна, Владислав Безбородов дал свисток и показал вторую жёлтую карточку игроку тульского клуба. 
  • 34'
    Денисов ошибся под прессингом Юсупова, Александр подарил мяч Игбуну, который сразу же набрал скорость и отдал передачу на левый фланг, Филипп выполнил хороший прострел во вратарскую, но Беляев удачно сыграл в подкате и не дал Комличенко завершить атаку ударом по воротам, затем уже рикошеты сыграли за "Арсенал", Шамов выловил мяч. 
  • 33'
    Горбатенко попытался сам по центру пройти вперёд к линии штрафной площади, найти возможность для передачи к левому углу штрафной площади на Ткачёва Игорь так и не смог, в итоге в окружении трёх соперников он потерял мяч. 
  • 32'
    Скопинцев сместился в центр с левого фланга, а затем Дмитрий пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел совсем неопасно для Шамова. 
  • 31'
    Лесовой совершил проход вперёд по левому флангу, затем Даниил сместился в центр и выполнил передачу на Ткачёва, Сергей в касание отдал передачу к левому углу штрафной площади на Горбатенко, Ордец успел сместиться за соперником и перехватить мяч. 
  • Желтая карточка
    30'
    Фланговый защитник "Арсенала" Виктор Альварес получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 29'
    Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с Беляевым головой не смог пробить точно в правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Лесовой в центре поля нарушил правила против Морозова. Игроки "Динамо" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    27'
    Горбатенко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Беляеву для удара головой по воротам. 
  • 26'
    Лесовой выполнил передачу на ход Луценко по левому флангу, Евгений в борьбе с Ордецом заработал угловой для своей команды. 
  • 25'
    Игбун прошёл к штрафной площади по левому флангу, а затем Сильвестр выполнил передачу на ход Скопинцеву, Денисов здорово сыграл в подкате, в очередной раз фланговый защитник "Динамо" потерял мяч. 
  • 24'
    Филипп сместился в центр с правого фланга, а затем Максимилиан выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Скопинцева подвела обработка мяч в самый важный момент, будет удар от ворот. 
  • 23'
    Жоаозиньо попытался пройти вперёд по правому флангу, но Ломовицкий здорово отработал в обороне, мяч Александр перехватил без особого труда. 
  • 22'
    Филипп со стандарта вновь попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, но на этот раз мяч полетел слишком низко, игроки "Арсенала" очень легко отбились. 
  • Желтая карточка
    21'
    Капитан тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Комбаров схватил за футболку Игбуна. 
  • 20'
    Вот такое интересное развитие матча у нас получается, атаковало намного больше "Динамо", но первый же серьёзный момент "Арсенала" завершился голом. 
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Луценко!!! Ткачёв в продолжении затяжной атаки удачно перехватил мяч у Морозова у левого угла штрафной площади, затем Сергей выполнил передачу на ход Лесовому, Даниил вошёл в штрафную площадь и с левого её угла выполнил передачу к линии вратарской, Луценко выбежал из-за спины Ордеца и в касание пробил точно под перекладину. 
  • 18'
    Из центра поля последовал заброс к штрафной площади "Динамо", Ордец выиграл верховую борьбу за мяч у Луценко. 
  • 17'
    Болельщики "Динамо" стараются гнать свою команду вперёд, но пока у их команды в целом получается неплохая игра. 
  • Угловой
    16'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Игбун в падении головой смог направить мяч под перекладину, но он полетел "свечой", а поэтому Шамов выловил мяч без особого труда. 
  • 15'
    Морозов неплохо поборолся за мяч у штрафной площади "Арсенала" на правом фланге, Костадинову пришлось выбивать мяч на угловой. 
  • 14'
    Лесовой сместился в центр с правого фланга, а затем Даниил выполнил передачу на ход Горбатенко, Игорь не смог подобрать ногу в темп, мяч обработан не был, очередная потеря случилась у "Арсенала". 
  • 13'
    Чаушич из центра выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Альваресу, Морозов занял грамотную позицию и спокойно перехватил мяч. 
  • 12'
    Игроки тульского "Арсенала" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центре поля гости пройти никак не могут. 
  • 11'
    На этот раз рывок вперёд у Скопинцева не очень получился, Дмитрий не смог добраться до мяча, который был отправлен к левому углу штрафной площади, Шамов вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • 10'
    Рыков пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели, но Шамову пришлось прыгнуть для страховки. 
  • 9'
    Жоаозиньо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Игбун головой пробил по воротам, но мяч полетел сразу же достаточно низко и попал в защитника "Арсенала". 
  • Фол, нарушение
    8'
    Ломовицкий на этот раз нарушил правила на правом фланге, пока начало матча полностью остаётся за "Динамо". 
  • Фол, нарушение
    7'
    Комбаров в центре поля нарушил правила против Филиппа, фол был откровенный, но Владислав Безбородов пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 6'
    Филипп со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Беляев головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Вновь против Скопинцева были нарушены правила на левом фланге. На этот раз Дмитрий заработал ещё более опасный стандарт для "Динамо". 
  • 4'
    Луценко пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    3'
    Филипп со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Рыков выиграл борьбу за мяч, но при этом Владимиру пришлось сместиться к левому углу штрафной, затем Рыков выполнил прострел обратно в центр штрафной, Ордец в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Ткачёв на левом фланге нарушил правила против Скопинцева. "Динамо" заработало неплохой стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Сергей Подпалый дебютирует в роли главного тренера тульского "Арсенала", посмотрим, как команда под его руководством на выезде покажет себя против московского "Динамо". 
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула

Исход игры
Динамо Москва
72.5% (111)
Ничья
20.3% (31)
Арсенал Тула
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
49.32% (72)
Меньше
50.68% (74)
Обе команды забьют
Да
63.01% (92)
Нет
36.99% (54)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
36.6% (56)
1:0 Динамо Москва
24.8% (38)
1:1 Ничья
13.1% (20)
2:0 Динамо Москва
7.2% (11)
1:2 Арсенал Тула
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:2 Динамо Москва
1.3% (2)
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