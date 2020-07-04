Игбун попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Лесовым Сильвестр потерял мяч.

Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" оказались первыми на мяче.

Игбун и Панченко довели мяч до Скопинцева, который с левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала".

Начинается второй тайм. Посмотрим, как "Арсенал" будет играть в меньшинстве, тульскому клубу очень нужно постараться забить второй гол, а иначе сегодня даже на ничью рассчитывать гостям будет крайне тяжело.

В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Денисова на поле вышел Александр Довбня.

Александр Довбня дебютирует за тульский клуб, сегодня его ждёт очень непростой тайм.

В составе "Динамо" после перерыва также произошла замена. Вместо Артура Юсупова на поле вышел Оскар Хильемарк.

Жоаозиньо с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Комличенко, Беляев оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

Жоаозиньо с углового выполнил подачу во вратарскую, Шамов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Показали нам повтор, где в борьбе с Костадиновым в штрафной площади "Арсенала" на газоне оказался Ордец, но здесь на пенальти "Динамо" было крайне трудно рассчитывать, его Владислав Безбородов по итогу и не назначил.

Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Костадинова.

Нойштедтер выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но Игбун головой пробил неудачно, будет удар от ворот.

Угловой у ворот "Арсенала". Филипп выполнил подачу к правому углу вратарской, Нойштедтер сбрасывал мяч в центр вратарской, Шамов вновь перехватил мяч при игре на выходе.

Филипп со стандарта решил на этот раз закрутить мяч в правый угол ворот, Шамов уже заранее дёрнулся к линии вратарской, едва голкипера "Арсенала" Максимилиан не подловил, но мяч пролетел над перекладиной.

Игбун с левого фланга вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и пробил по воротам, мяч попал в Костадинова.

Жоаозиньо решил попробовать разыграть корнер с партнёрами по команде, но ничего опасного не получилось создать, правда Ломовицкий выбил мяч на повторный угловой.

На этот раз Жоаозиньо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Игбун головой пробил по воротам, получилось неплохо, но мяч полетел практически точно по центру, Шамов намертво поймал его в руки.

Игбун в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Довбни у штрафной площади "Арсенала".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на выезде пока переигрывает московское "Динамо" 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил форвард Евгений Луценко. Под конец первого тайма "Арсенал" остался в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил капитан Кирилл Комбаров. Наверняка во втором тайме "Динамо" ещё активнее пойдёт в атаку, рано или поздно, но команда Кирилла Новикова должна будет забить свой гол.

45' Одну минуту добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма.

45' Стандарт на левом фланге на половине поля "Динамо" удалось заработать тульскому клубу, правила нарушил Морозов. Горбатенко выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, игроки московского клуба без особого труда вернули контроль над мячом.

45' Продолжает "Динамо" собирать угловые. Филипп выполнил подачу в центр штрафной площади, Рыков головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

44' Ещё один угловой у ворот "Арсенала". Скопинцев разыграл корнер с Игбуном, затем Сильвестр выполнил передачу на Филиппа, а Максимилиан выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Скопинцев решил пробить в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

43' Юсупов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Костадинова.

42' Филипп с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ломовицкий выбил мяч на правый фланг.

41' Ордец в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде получил по лицу от Шамова, потребовалась помощь врачей защитнику "Динамо", но он готов играть дальше.

40' Жоаозиньо разыграл угловой с Юсуповым, затем Жоаозиньо с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Шамов не успел сыграть на выходе должным образом, но и головой пробить точно в левый угол ворот Комличенко он также не дал.

39' Морозов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Костадинов не стал рисовать и головой отправил мяч на угловой.

38' Полузащитник московского "Динамо" Артур Юсупов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Лесового.

37' Филипп со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Шамов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг.

36' Полузащитник "Арсенала" Георги Костадинов также получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Игбуна.

35' Удаление в составе "Арсенала"! Кирилл Комбаров на левом фланге в подкате жёстко сыграл против Игбуна, Владислав Безбородов дал свисток и показал вторую жёлтую карточку игроку тульского клуба.

34' Денисов ошибся под прессингом Юсупова, Александр подарил мяч Игбуну, который сразу же набрал скорость и отдал передачу на левый фланг, Филипп выполнил хороший прострел во вратарскую, но Беляев удачно сыграл в подкате и не дал Комличенко завершить атаку ударом по воротам, затем уже рикошеты сыграли за "Арсенал", Шамов выловил мяч.

33' Горбатенко попытался сам по центру пройти вперёд к линии штрафной площади, найти возможность для передачи к левому углу штрафной площади на Ткачёва Игорь так и не смог, в итоге в окружении трёх соперников он потерял мяч.

32' Скопинцев сместился в центр с левого фланга, а затем Дмитрий пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел совсем неопасно для Шамова.

31' Лесовой совершил проход вперёд по левому флангу, затем Даниил сместился в центр и выполнил передачу на Ткачёва, Сергей в касание отдал передачу к левому углу штрафной площади на Горбатенко, Ордец успел сместиться за соперником и перехватить мяч.

30' Фланговый защитник "Арсенала" Виктор Альварес получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

29' Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с Беляевым головой не смог пробить точно в правый угол ворот.

28' Лесовой в центре поля нарушил правила против Морозова. Игроки "Динамо" достаточно быстро разыграли стандарт.

27' Горбатенко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Беляеву для удара головой по воротам.

26' Лесовой выполнил передачу на ход Луценко по левому флангу, Евгений в борьбе с Ордецом заработал угловой для своей команды.

25' Игбун прошёл к штрафной площади по левому флангу, а затем Сильвестр выполнил передачу на ход Скопинцеву, Денисов здорово сыграл в подкате, в очередной раз фланговый защитник "Динамо" потерял мяч.

24' Филипп сместился в центр с правого фланга, а затем Максимилиан выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Скопинцева подвела обработка мяч в самый важный момент, будет удар от ворот.

23' Жоаозиньо попытался пройти вперёд по правому флангу, но Ломовицкий здорово отработал в обороне, мяч Александр перехватил без особого труда.

22' Филипп со стандарта вновь попытался выполнить подачу в центр штрафной площади, но на этот раз мяч полетел слишком низко, игроки "Арсенала" очень легко отбились.

21' Капитан тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Комбаров схватил за футболку Игбуна.

20' Вот такое интересное развитие матча у нас получается, атаковало намного больше "Динамо", но первый же серьёзный момент "Арсенала" завершился голом.

19' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Луценко!!! Ткачёв в продолжении затяжной атаки удачно перехватил мяч у Морозова у левого угла штрафной площади, затем Сергей выполнил передачу на ход Лесовому, Даниил вошёл в штрафную площадь и с левого её угла выполнил передачу к линии вратарской, Луценко выбежал из-за спины Ордеца и в касание пробил точно под перекладину.

18' Из центра поля последовал заброс к штрафной площади "Динамо", Ордец выиграл верховую борьбу за мяч у Луценко.

17' Болельщики "Динамо" стараются гнать свою команду вперёд, но пока у их команды в целом получается неплохая игра.

16' Жоаозиньо с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Игбун в падении головой смог направить мяч под перекладину, но он полетел "свечой", а поэтому Шамов выловил мяч без особого труда.

15' Морозов неплохо поборолся за мяч у штрафной площади "Арсенала" на правом фланге, Костадинову пришлось выбивать мяч на угловой.

14' Лесовой сместился в центр с правого фланга, а затем Даниил выполнил передачу на ход Горбатенко, Игорь не смог подобрать ногу в темп, мяч обработан не был, очередная потеря случилась у "Арсенала".

13' Чаушич из центра выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Альваресу, Морозов занял грамотную позицию и спокойно перехватил мяч.

12' Игроки тульского "Арсенала" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центре поля гости пройти никак не могут.

11' На этот раз рывок вперёд у Скопинцева не очень получился, Дмитрий не смог добраться до мяча, который был отправлен к левому углу штрафной площади, Шамов вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

10' Рыков пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели, но Шамову пришлось прыгнуть для страховки.

9' Жоаозиньо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Игбун головой пробил по воротам, но мяч полетел сразу же достаточно низко и попал в защитника "Арсенала".

8' Ломовицкий на этот раз нарушил правила на правом фланге, пока начало матча полностью остаётся за "Динамо".

7' Комбаров в центре поля нарушил правила против Филиппа, фол был откровенный, но Владислав Безбородов пока решил обойтись без жёлтой карточки.

6' Филипп со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Беляев головой выбил мяч подальше от своих ворот.

5' Вновь против Скопинцева были нарушены правила на левом фланге. На этот раз Дмитрий заработал ещё более опасный стандарт для "Динамо".

4' Луценко пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.

3' Филипп со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Рыков выиграл борьбу за мяч, но при этом Владимиру пришлось сместиться к левому углу штрафной, затем Рыков выполнил прострел обратно в центр штрафной, Ордец в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

2' Ткачёв на левом фланге нарушил правила против Скопинцева. "Динамо" заработало неплохой стандарт.