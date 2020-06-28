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Динамо Москва
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Комличенко Николай 2 (1) 0.07
5. Рауш Константин 1 0.03
6. Шиманьски Себастиан 1 0.03
7. Юсупов Артур 1 0.03
8. Ордец Иван 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
13. Жоаозиньо Рамос 0 0
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Нойштедтер Роман 0 0
16. Шейдаев Рамиль 0 0
17. Грулёв Вячеслав 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 12 0.4
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Григалава Гиа 1 0.03
11. Берхамов Кантемир 1 0.03
12. Тудорие Александру 1 0.03
13. Комбаров Кирилл 0 0
14. Беляев Максим 0 0
15. Костадинов Георги 0 0
16. Банда Ламек 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 4 2
3. Шунич Тони 4 1
4. Рыков Владимир 5 0
5. Шиманьски Себастиан 5 0
6. Ордец Иван 3 1
7. Плиев Заурбек 2 1
8. Паршивлюк Сергей 3 0
9. Жоаозиньо Рамос 3 0
10. Рауш Константин 3 0
11. Нойштедтер Роман 3 0
12. Панченко Кирилл 3 0
13. Игбун Сильвестр 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Комличенко Николай 2 0
16. Морозов Григорий 2 0
17. Нжи Клинтон Муа 2 0
18. Филипп Максимилиан 2 0
19. Шунин Антон 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Ломовицкий Александр 7 0
3. Альварес Виктор-Гильермо 6 0
4. Денисов Александр 5 0
5. Костадинов Георги 5 0
6. Бауэр Роберт 3 1
7. Луценко Евгений 4 0
8. Ткачёв Сергей 4 0
9. Горбатенко Игорь 3 0
10. Чаушич Горан 3 0
11. Комбаров Кирилл 2 0
12. Левашов Михаил 2 0
13. Ковалёв Юрий 2 0
14. Лесовой Даниил 2 0
15. Кангва Эванс 2 0
16. Беляев Максим 1 0
17. Кангва Кингс 1 0
18. Хагуш Анри 1 0
19. Шамов Егор 1 0
20. Банда Ламек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Арсенал Тула 16.67% (4) 25% (6) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин
Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Динамо Москва 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва Заявка 24 8 8 8 21 - 26 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
11. Арсенал Тула Заявка 25 8 4 13 29 - 35 28
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 1 день 20 часов 12 минут.


    • Прогнозы 70
    Динамо Москва 75.7% (53)
    X 20% (14)
    Арсенал Тула 4.3% (3)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Динамо Москва
    75.7% (53)
    Ничья
    20% (14)
    Арсенал Тула
    4.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (34)
    Меньше
    50% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (42)
    Нет
    38.24% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    38.6% (27)
    1:0 Динамо Москва
    28.6% (20)
    1:1 Ничья
    11.4% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (3)
    2:0 Динамо Москва
    4.3% (3)
    0:0 Ничья
    4.3% (3)
    1:2 Арсенал Тула
    4.3% (3)
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