  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Ростов
Крылья Советов
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 3 0.1
3. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
4. Бурлак Тарас 2 0.07
5. Попович Денис 2 0.07
6. Глушенков Максим 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Карпов Максим 1 0.03
12. Зиньковский Антон 0 0
13. Кабутов Дмитрий 0 0
14. Гацкан Александр 0 0
15. Тимофеев Артём 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Попов Ивелин 5 (3) 0.17
4. Байрамян Хорен 4 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Саплинов Александр 1 0.03
13. Романов Роман 1 0.03
14. Чернов Евгений 0 0
15. Хромов Данил 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Кабутов Дмитрий 7 0
3. Чернов Никита 7 0
4. Анюков Александр 5 1
5. Гацкан Александр 6 0
6. Соболев Александр Сергеевич 6 0
7. Комбаров Дмитрий 5 0
8. Карпов Максим 3 1
9. Радонич Деян 4 0
10. Тимофеев Артём 3 0
11. Паул-Виорел Антон 3 0
12. Зиньковский Антон 1 1
13. Хади Сафаа 1 1
14. Гынсарь Раду 2 0
15. Полуяхтов Владимир 2 0
16. Рыжиков Сергей 1 0
17. Канунников Максим 1 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Попович Денис 1 0
20. Лысцов Виталий 1 0
21. Терехов Антон 1 0
22. Голенков Егор 1 0
23. Глушенков Максим 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 6 0
2. Хаджикадунич Деннис 5 0
3. Глебов Данил 5 0
4. Норманн Матиас 5 0
5. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
6. Ерёменко Роман 4 0
7. Шомуродов Элдор 4 0
8. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
9. Саплинов Александр 4 0
10. Байрамян Хорен 3 0
11. Чистяков Дмитрий 3 0
12. Прошляков Данила 1 1
13. Мамаев Павел 2 0
14. Логашов Арсений 2 0
15. Песьяков Сергей 2 0
16. Чернов Евгений 2 0
17. Долгов Александр 2 0
18. Сигурдссон Рагнар 1 0
19. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
20. Зуев Александр 1 0
21. Топурия Тамаз 1 0
22. Гирнык Кирилл 1 0
23. Горелов Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 16% (4) 16% (4) 20% (5) 12% (3) 20% (5) 16% (4)
 Ростов 15% (6) 17.5% (7) 25% (10) 12.5% (5) 12.5% (5) 17.5% (7)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов
Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва
Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Арсенал Тула 1:0 Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 34 минуты.


    • Прогнозы 148
    Крылья Советов 14.2% (21)
    X 39.9% (59)
    Ростов 45.9% (68)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов

    Исход игры
    Крылья Советов
    14.2% (21)
    Ничья
    39.9% (59)
    Ростов
    45.9% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.1% (65)
    Меньше
    53.9% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    83.69% (118)
    Нет
    16.31% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (53)
    1:2 Ростов
    28.4% (42)
    0:1 Ростов
    9.5% (14)
    2:1 Крылья Советов
    9.5% (14)
    1:3 Ростов
    3.4% (5)
    1:0 Крылья Советов
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:2 Ростов
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Крылья Советов - Ростов онлайн

    Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

    Прямая трансляция матча после регистрации

    Прямая трансляция матча

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     