Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Ростов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (2)
|0.33
|2.
|Радонич Деян
|3
|0.1
|3.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|4.
|Бурлак Тарас
|2
|0.07
|5.
|Попович Денис
|2
|0.07
|6.
|Глушенков Максим
|2
|0.07
|7.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|8.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|10.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|11.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|12.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Гацкан Александр
|0
|0
|15.
|Тимофеев Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Попов Ивелин
|5 (3)
|0.17
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|13.
|Романов Роман
|1
|0.03
|14.
|Чернов Евгений
|0
|0
|15.
|Хромов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Кабутов Дмитрий
|7
|0
|3.
|Чернов Никита
|7
|0
|4.
|Анюков Александр
|5
|1
|5.
|Гацкан Александр
|6
|0
|6.
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|7.
|Комбаров Дмитрий
|5
|0
|8.
|Карпов Максим
|3
|1
|9.
|Радонич Деян
|4
|0
|10.
|Тимофеев Артём
|3
|0
|11.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|12.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|13.
|Хади Сафаа
|1
|1
|14.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|15.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|16.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|17.
|Канунников Максим
|1
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Попович Денис
|1
|0
|20.
|Лысцов Виталий
|1
|0
|21.
|Терехов Антон
|1
|0
|22.
|Голенков Егор
|1
|0
|23.
|Глушенков Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|6
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|3.
|Глебов Данил
|5
|0
|4.
|Норманн Матиас
|5
|0
|5.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|6.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|7.
|Шомуродов Элдор
|4
|0
|8.
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|9.
|Саплинов Александр
|4
|0
|10.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|11.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|12.
|Прошляков Данила
|1
|1
|13.
|Мамаев Павел
|2
|0
|14.
|Логашов Арсений
|2
|0
|15.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|16.
|Чернов Евгений
|2
|0
|17.
|Долгов Александр
|2
|0
|18.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|19.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|20.
|Зуев Александр
|1
|0
|21.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|22.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|23.
|Горелов Павел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
|Ростов
|15% (6)
|17.5% (7)
|25% (10)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов
Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва
Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Ростов: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Ростов 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ростов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|Ростов
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 46
|42
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|38 - 31
|29
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов
Исход игры
Крылья Советов
14.2% (21)
Ничья
39.9% (59)
Ростов
45.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
46.1% (65)
Меньше
53.9% (76)
Обе команды забьют
Да
83.69% (118)
Нет
16.31% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (53)
1:2 Ростов
28.4% (42)
0:1 Ростов
9.5% (14)
2:1 Крылья Советов
9.5% (14)
1:3 Ростов
3.4% (5)
1:0 Крылья Советов
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Ростов
1.4% (2)
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