Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Оренбург
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сантос ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парамонов Константин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|4
|0.13
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|4.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|6.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|7.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|8.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|9.
|Могилевец Павел
|0
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.17
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|9
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Зуев Александр
|2
|1
|9.
|Марков Евгений
|3
|0
|10.
|Ташаев Александр
|3
|0
|11.
|Данченко Олег
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Денисов Виталий
|2
|0
|15.
|Могилевец Павел
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Сорокин Егор
|2
|0
|18.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|19.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|20.
|Старфельт Карл
|1
|0
|21.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|22.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|23.
|Сантос Пабло
|1
|0
|24.
|Поярков Николай
|1
|0
|25.
|Самошников Илья
|1
|0
|26.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|27.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|10
|0
|2.
|Мишкич Даниэль
|5
|2
|3.
|Шахов Виталий
|4
|1
|4.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|5.
|Малых Андрей
|3
|1
|6.
|Терехов Сергей
|4
|0
|7.
|Зотов Георгий
|2
|1
|8.
|Радакович Урош
|3
|0
|9.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|10.
|Довбня Александр
|1
|1
|11.
|Афонин Вадим
|2
|0
|12.
|Куат Исламбек
|2
|0
|13.
|Рогич Филип
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|16.
|Маляров Никита
|1
|0
|17.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|18.
|Силла Мамаду
|1
|0
|19.
|Козлов Савелий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Оренбург
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин
Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва
Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург
Последние игры между собой
Рубин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|0:0 Заявка
|26
|7
|12
|7
|18 - 20
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 44
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Рубин - Оренбург
Исход игры
Рубин
82% (123)
Ничья
13.3% (20)
Оренбург
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
34.53% (48)
Нет
65.47% (91)
Популярный счёт
1:0 Рубин
32.7% (49)
2:1 Рубин
20.7% (31)
2:0 Рубин
13.3% (20)
3:0 Рубин
10% (15)
1:1 Ничья
8% (12)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:1 Оренбург
2% (3)
3:1 Рубин
1.3% (2)
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