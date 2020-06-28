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Рубин
 
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Стадион:
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Давиташвили Зурико 2 0.07
4. Башкиров Евгений 1 0.03
5. Коновалов Игорь 1 0.03
6. Кьяртанссон Видар 1 0.03
7. Микелтадзе Бека 1 0.03
8. Бакаев Солтмурад 1 0.03
9. Могилевец Павел 0 0
10. Подберёзкин Вячеслав 0 0
11. Данченко Олег 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 9 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Зуев Александр 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Ташаев Александр 3 0
11. Данченко Олег 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Сорокин Егор 2 0
18. Микелтадзе Бека 2 0
19. Йевтич Дарко 1 0
20. Старфельт Карл 1 0
21. Кьяртанссон Видар 1 0
22. Игнатьев Иван 1 0
23. Сантос Пабло 1 0
24. Поярков Николай 1 0
25. Самошников Илья 1 0
26. Бакаев Солтмурад 1 0
27. Абильдгор Оливер 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 4 1
4. Деспотович Джордже 5 0
5. Малых Андрей 3 1
6. Терехов Сергей 4 0
7. Зотов Георгий 2 1
8. Радакович Урош 3 0
9. Фамейе Джоэль 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Куат Исламбек 2 0
13. Рогич Филип 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Сиваков Михаил 1 0
16. Маляров Никита 1 0
17. Алвеш Рикарду 1 0
18. Силла Мамаду 1 0
19. Козлов Савелий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин
Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва
Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург

Последние игры между собой

Рубин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Оренбург 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Оренбург Премьер-лига Рубин 0:1 Оренбург Товарищеские матчи Оренбург 1:0 Рубин Премьер-лига
Оренбург 0:2 Рубин Кубок Рубин 0:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва Заявка 24 8 8 8 21 - 26 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
11. Арсенал Тула Заявка 25 8 4 13 29 - 35 28
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.


    • Прогнозы 51
    Рубин 90.2% (46)
    X 7.8% (4)
    Оренбург 2% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Рубин - Оренбург

    Исход игры
    Рубин
    90.2% (46)
    Ничья
    7.8% (4)
    Оренбург
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32% (16)
    Меньше
    68% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    45.1% (23)
    2:1 Рубин
    21.6% (11)
    2:0 Рубин
    13.7% (7)
    3:0 Рубин
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
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