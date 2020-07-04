Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Тамбов
39
Маслов
Павел
54
Умяров
Наиль
33
Крал
Алекс
88
Шелия
Гиорги
11
Федчук
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Федчук АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|5
|0.17
|2.
|Понсе Эсекель
|5
|0.17
|3.
|Бакаев Зелимхан
|4 (1)
|0.13
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|9.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|10.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костюков Михаил
|6
|0.2
|2.
|Мелкадзе Георгий
|6
|0.2
|3.
|Обухов Владимир
|6 (1)
|0.2
|4.
|Килин Антон
|2
|0.07
|5.
|Гогуа Седрик
|2
|0.07
|6.
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.03
|7.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|8.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|9.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|10.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|11.
|Бенито
|1
|0.03
|12.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|13.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|14.
|Карасёв Павел
|0
|0
|15.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|16.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мелкадзе Георгий
|9
|0
|2.
|Джикия Георгий
|6
|1
|3.
|Жиго Самуэль
|7
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|2
|5.
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|6.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|7.
|Кутепов Илья
|4
|0
|8.
|Крал Алекс
|4
|0
|9.
|Умяров Наиль
|4
|0
|10.
|Айртон Лукас
|4
|0
|11.
|Понсе Эсекель
|2
|1
|12.
|Шюррле Андре
|3
|0
|13.
|Маслов Павел
|3
|0
|14.
|Тиль Гус
|3
|0
|15.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|16.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|17.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|18.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|19.
|Рассказов Николай
|2
|0
|20.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|21.
|Адриано Луис
|1
|0
|22.
|Ташаев Александр
|1
|0
|23.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|24.
|Максименко Александр
|1
|0
|25.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|26.
|Тедеско Доменико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|9
|3
|2.
|Тетрашвили Гурам
|7
|1
|3.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|4.
|Таказов Сослан
|4
|0
|5.
|Килин Антон
|4
|0
|6.
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|7.
|Филин Александр
|4
|0
|8.
|Шелия Гиорги
|3
|0
|9.
|Костюков Михаил
|3
|0
|10.
|Карасёв Павел
|3
|0
|11.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|12.
|Мамтов Хасан
|2
|0
|13.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|14.
|Бенито
|2
|0
|15.
|Обухов Владимир
|1
|0
|16.
|Маркелов Иван
|1
|0
|17.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|18.
|Осипенко Максим
|1
|0
|19.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
|Тамбов
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|35.71% (10)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва
Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|Ростов
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 46
|42
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|38 - 31
|29
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Спартак Москва - Тамбов
Исход игры
Спартак Москва
91.3% (137)
Ничья
6.7% (10)
Тамбов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.66% (51)
Меньше
64.34% (92)
Обе команды забьют
Да
36.36% (52)
Нет
63.64% (91)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
34.7% (52)
2:1 Спартак Москва
23.3% (35)
1:0 Спартак Москва
20.7% (31)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:1 Спартак Москва
4.7% (7)
3:0 Спартак Москва
4% (6)
1:2 Тамбов
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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