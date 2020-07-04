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Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Тамбов
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
92
Рассказов
Николай
54
Умяров
Наиль
33
Крал
Алекс
10
Бакаев
Зелимхан
6
Айртон
Лукас
23
Ларссон
Джордан
77
Соболев
Александр
Сергеевич
88
Шелия
Гиорги
2
Рыбин
Алексей
58
Ойеволе
Адессойе
27
Грицаенко
Алексей
30
Таказов
Сослан
8
Килин
Антон
25
Карасёв
Павел
5
Шляков
Евгений
92
Чуперка
Валерий
13
Обухов
Владимир
11
Федчук
Артём
Спартак Москва
3-5-2
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 5 0.17
2. Понсе Эсекель 5 0.17
3. Бакаев Зелимхан 4 (1) 0.13
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
8. Зобнин Роман 1 0.03
9. Джикия Георгий 1 0.03
10. Рассказов Николай 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костюков Михаил 6 0.2
2. Мелкадзе Георгий 6 0.2
3. Обухов Владимир 6 (1) 0.2
4. Килин Антон 2 0.07
5. Гогуа Седрик 2 0.07
6. Чуперка Валерий 1 (1) 0.03
7. Ойеволе Адессойе 1 0.03
8. Мамтов Хасан 1 0.03
9. Таказов Сослан 1 0.03
10. Осипенко Максим 1 0.03
11. Бенито 1 0.03
12. Рыбин Алексей 0 0
13. Тетрашвили Гурам 0 0
14. Карасёв Павел 0 0
15. Шелия Гиорги 0 0
16. Аппаев Хызыр 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Мелкадзе Георгий 9 0
2. Джикия Георгий 6 1
3. Жиго Самуэль 7 0
4. Зобнин Роман 3 2
5. Бакаев Зелимхан 6 0
6. Гулиев Аяз 5 0
7. Кутепов Илья 4 0
8. Крал Алекс 4 0
9. Умяров Наиль 4 0
10. Айртон Лукас 4 0
11. Понсе Эсекель 2 1
12. Шюррле Андре 3 0
13. Маслов Павел 3 0
14. Тиль Гус 3 0
15. Ещенко Андрей 2 0
16. Мирзов Резиуан 2 0
17. Ларссон Джордан 2 0
18. Ломовицкий Александр 2 0
19. Рассказов Николай 2 0
20. Соболев Александр Сергеевич 2 0
21. Адриано Луис 1 0
22. Ташаев Александр 1 0
23. Фернандо Мартинс 1 0
24. Максименко Александр 1 0
25. Бакаев Солтмурад 1 0
26. Тедеско Доменико 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 9 3
2. Тетрашвили Гурам 7 1
3. Ойеволе Адессойе 6 0
4. Таказов Сослан 4 0
5. Килин Антон 4 0
6. Грицаенко Алексей 4 0
7. Филин Александр 4 0
8. Шелия Гиорги 3 0
9. Костюков Михаил 3 0
10. Карасёв Павел 3 0
11. Гогуа Седрик 3 0
12. Мамтов Хасан 2 0
13. Аппаев Хызыр 2 0
14. Бенито 2 0
15. Обухов Владимир 1 0
16. Маркелов Иван 1 0
17. Рыбин Алексей 1 0
18. Осипенко Максим 1 0
19. Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)
 Тамбов 10.71% (3) 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 35.71% (10) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва
Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Арсенал Тула 1:0 Заявка 26 9 4 13 30 - 35 31
11. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 34 минуты.


    • Прогнозы 149
    Спартак Москва 91.3% (136)
    X 6.7% (10)
    Тамбов 2% (3)
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Тамбов

    Исход игры
    Спартак Москва
    91.3% (137)
    Ничья
    6.7% (10)
    Тамбов
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.66% (51)
    Меньше
    64.34% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (52)
    Нет
    63.64% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    34.7% (52)
    2:1 Спартак Москва
    23.3% (35)
    1:0 Спартак Москва
    20.7% (31)
    1:1 Ничья
    4.7% (7)
    3:1 Спартак Москва
    4.7% (7)
    3:0 Спартак Москва
    4% (6)
    1:2 Тамбов
    1.3% (2)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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