Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|7.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|8.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|9.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
|10.
|Иванов Олег
|0
|0
|11.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|12.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|9 (2)
|0.3
|2.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.17
|3.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|4.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0.1
|5.
|Обляков Иван
|2
|0.07
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Гогуа Седрик
|1
|0.03
|11.
|Дивеев Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|8
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Иванов Олег
|7
|0
|4.
|Швец Антон
|5
|1
|5.
|Бериша Бернард
|6
|0
|6.
|Уциев Ризван
|4
|1
|7.
|Нижич Зоран
|5
|0
|8.
|Глушаков Денис
|4
|0
|9.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|10.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Понсе Андрес
|2
|0
|15.
|Городов Евгений
|1
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|20.
|Визеу Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|10
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|7
|0
|3.
|Бийол Яка
|3
|2
|4.
|Карпов Вадим
|2
|2
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|5
|0
|6.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|7.
|Фернандес Марио
|4
|0
|8.
|Бистрович Кристиян
|4
|0
|9.
|Набабкин Кирилл
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|3
|0
|12.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|13.
|Влашич Никола
|2
|0
|14.
|Кучаев Константин
|2
|0
|15.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|16.
|Васин Виктор
|1
|0
|17.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|18.
|Щенников Георгий
|1
|0
|19.
|Гогуа Седрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|ЦСКА Москва
|4% (1)
|24% (6)
|32% (8)
|12% (3)
|24% (6)
|4% (1)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа
Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|Ростов
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 46
|42
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|21 - 26
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Сочи
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|38 - 31
|29
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 35
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва
Исход игры
Ахмат
7.8% (5)
Ничья
34.4% (22)
ЦСКА Москва
57.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
46.77% (29)
Меньше
53.23% (33)
Обе команды забьют
Да
79.03% (49)
Нет
20.97% (13)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
34.4% (22)
1:1 Ничья
31.3% (20)
0:1 ЦСКА Москва
14.1% (9)
2:1 Ахмат
6.3% (4)
0:2 ЦСКА Москва
4.7% (3)
1:3 ЦСКА Москва
3.1% (2)
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