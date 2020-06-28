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Ахмат
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Мбенг Аблае 1 0.03
7. Семёнов Андрей 1 0.03
8. Вилькер Анхель 1 0.03
9. Раванелли Феррейра 0 0
10. Иванов Олег 0 0
11. Исмаэл Силва 0 0
12. Богосавац Мирослав 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 9 (2) 0.3
2. Чалов Фёдор 5 (1) 0.17
3. Фернандес Марио 3 0.1
4. Сигурдссон Арнор 3 0.1
5. Обляков Иван 2 0.07
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Гогуа Седрик 1 0.03
11. Дивеев Игорь 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 8 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Иванов Олег 7 0
4. Швец Антон 5 1
5. Бериша Бернард 6 0
6. Уциев Ризван 4 1
7. Нижич Зоран 5 0
8. Глушаков Денис 4 0
9. Вилькер Анхель 4 0
10. Исмаэл Силва 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Городов Евгений 1 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Раванелли Феррейра 1 0
20. Визеу Фелипе 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 10 0
2. Дивеев Игорь 7 0
3. Бийол Яка 3 2
4. Карпов Вадим 2 2
5. Магнуссон Хёрдур 5 0
6. Ахметов Ильзат 3 1
7. Фернандес Марио 4 0
8. Бистрович Кристиян 4 0
9. Набабкин Кирилл 3 0
10. Сигурдссон Арнор 3 0
11. Чалов Фёдор 3 0
12. Шарлия Звонимир 3 0
13. Влашич Никола 2 0
14. Кучаев Константин 2 0
15. Акинфеев Игорь 1 0
16. Васин Виктор 1 0
17. Дзагоев Алан 1 0
18. Щенников Георгий 1 0
19. Гогуа Седрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2)
 ЦСКА Москва 4% (1) 24% (6) 32% (8) 12% (3) 24% (6) 4% (1)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва
Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа
Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ЦСКА Москва: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Кубок ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва Заявка 24 8 8 8 21 - 26 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
11. Арсенал Тула Заявка 25 8 4 13 29 - 35 28
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23

Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва

Исход игры
Ахмат
7.8% (5)
Ничья
34.4% (22)
ЦСКА Москва
57.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
46.77% (29)
Меньше
53.23% (33)
Обе команды забьют
Да
79.03% (49)
Нет
20.97% (13)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
34.4% (22)
1:1 Ничья
31.3% (20)
0:1 ЦСКА Москва
14.1% (9)
2:1 Ахмат
6.3% (4)
0:2 ЦСКА Москва
4.7% (3)
1:3 ЦСКА Москва
3.1% (2)
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