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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 10 (4) 0.33
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
14. Рыбчинский Дмитрий 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокорин Александр 7 (2) 0.23
2. Мостовой Андрей 6 0.2
3. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
4. Нобоа Кристиан 4 0.13
5. Заболотный Антон 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 11 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 7 0
4. Жемалетдинов Рифат 5 1
5. Рыбус Мацей 4 1
6. Чорлука Ведран 5 0
7. Живоглядов Дмитрий 4 0
8. Идову Брайн 3 0
9. Мариу Жоау 3 0
10. Эдер Лопеш 3 0
11. Мурило Серкейра 3 0
12. Хёведес Бенедикт 2 0
13. Гилерме Маринато 2 0
14. Куликов Даниил 2 0
15. Кверквелия Соломон 0 1
16. Смолов Фёдор 1 0
17. Коломейцев Александр 1 0
18. Миранчук Алексей 1 0
19. Миранчук Антон 1 0
20. Лысов Михаил 1 0
21. Магкеев Станислав 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 9 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Миладинович Иван 6 0
4. Бурмистров Никита 5 0
5. Лагатор Душан 5 0
6. Набиуллин Эльмир 3 1
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Заболотный Антон 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Новосельцев Иван 3 0
11. Джанаев Сослан 2 0
12. Маргасов Тимофей 2 0
13. Карапетян Александр 2 0
14. Мостовой Андрей 2 0
15. Калугин Никита 2 0
16. Заика Кирилл 1 0
17. Мевля Миха 1 0
18. Юрганов Игорь 1 0
19. Колдунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 9.38% (3) 28.13% (9) 28.13% (9) 12.5% (4) 3.13% (1) 18.75% (6)
 Сочи 12.5% (4) 6.25% (2) 31.25% (10) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар
Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 18 5 2 52 - 12 59
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 24 12 9 3 40 - 23 45
4. Ростов Заявка 25 12 6 7 43 - 46 42
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Динамо Москва Заявка 24 8 8 8 21 - 26 32
7. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
8. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Сочи Заявка 25 7 8 10 38 - 31 29
11. Арсенал Тула Заявка 25 8 4 13 29 - 35 28
12. Ахмат Заявка 25 6 9 10 24 - 33 27
13. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
14. Тамбов Заявка 25 7 4 14 29 - 33 25
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23

Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи

Исход игры
Локомотив Москва
83.9% (52)
Ничья
16.1% (10)
Сочи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.18% (30)
Меньше
50.82% (31)
Обе команды забьют
Да
55.74% (34)
Нет
44.26% (27)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
33.9% (21)
1:0 Локомотив Москва
19.4% (12)
2:0 Локомотив Москва
17.7% (11)
1:1 Ничья
12.9% (8)
3:0 Локомотив Москва
4.8% (3)
3:1 Локомотив Москва
4.8% (3)
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