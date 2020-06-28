Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|10 (4)
|0.33
|2.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|9.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|12.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кокорин Александр
|7 (2)
|0.23
|2.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|3.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|4.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|5.
|Заболотный Антон
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|11
|1
|2.
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|7
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|5
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|4
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|5
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|8.
|Идову Брайн
|3
|0
|9.
|Мариу Жоау
|3
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|11.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|12.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|13.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|14.
|Куликов Даниил
|2
|0
|15.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|16.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|17.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|18.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|19.
|Миранчук Антон
|1
|0
|20.
|Лысов Михаил
|1
|0
|21.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|9
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Миладинович Иван
|6
|0
|4.
|Бурмистров Никита
|5
|0
|5.
|Лагатор Душан
|5
|0
|6.
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|7.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|8.
|Заболотный Антон
|3
|0
|9.
|Померко Алексей
|3
|0
|10.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|11.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|12.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|13.
|Карапетян Александр
|2
|0
|14.
|Мостовой Андрей
|2
|0
|15.
|Калугин Никита
|2
|0
|16.
|Заика Кирилл
|1
|0
|17.
|Мевля Миха
|1
|0
|18.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|19.
|Колдунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|28.13% (9)
|12.5% (4)
|3.13% (1)
|18.75% (6)
|Сочи
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар
Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|36 - 26
|48
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|Ростов
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|43 - 46
|42
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|31 - 26
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|21 - 26
|32
|7.
|Уфа
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|18 - 20
|32
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|9.
|Урал
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 44
|31
|10.
|Сочи
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|38 - 31
|29
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 35
|28
|12.
|Ахмат
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 33
|27
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Тамбов
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 33
|25
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 36
|23
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи
Исход игры
Локомотив Москва
83.9% (52)
Ничья
16.1% (10)
Сочи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.18% (30)
Меньше
50.82% (31)
Обе команды забьют
Да
55.74% (34)
Нет
44.26% (27)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
33.9% (21)
1:0 Локомотив Москва
19.4% (12)
2:0 Локомотив Москва
17.7% (11)
1:1 Ничья
12.9% (8)
3:0 Локомотив Москва
4.8% (3)
3:1 Локомотив Москва
4.8% (3)
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