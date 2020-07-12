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Борнмут
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Лестер
0' 1'
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
5
Аке
Натан
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
20
Брукс
Дэвид
4
Гослинг
Дэн
8
Хефферсон
Лерма
14
Данджума
Арно
9
Соланке
Доминик
13
Уилсон
Каллум
1
Шмейхель
Каспер
4
Сёюнджю
Чаглар
6
Эванс
Джонни
28
Фухс
Кристиан
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
11
Олбрайтон
Марк
17
Перес
Айосе
14
Ихеначо
Келечи
9
Варди
Джейми
Борнмут
4-4-2
Лестер
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 5 (2) 0.13
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Станислас Жуниор 1 0.03
10. Кук Стив 1 0.03
11. Мефам Крис 1 0.03
12. Рико Диего 0 0
13. Стэйси Джек 0 0
14. Смит Адам 0 0
15. Соланке Доминик 0 0
16. Ремсдейл Арон 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 22 (4) 0.58
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 5 0.13
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Грэй Демарай 1 0.03
11. Прает Деннис 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0

Карточки

Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 12 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Гослинг Дэн 2 0
10. Фрейзер Райан 2 0
11. Аке Натан 2 0
12. Уилсон Гарри 2 0
13. Стэйси Джек 2 0
14. Сурман Эндрю 1 0
15. Брукс Дэвид 1 0
16. Соланке Доминик 1 0
17. Келли Ллойд 1 0
18. Мефам Крис 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Ндиди Уилфред 5 0
3. Чодури Хамза 3 1
4. Мэддисон Джеймс 4 0
5. Сёюнджю Чаглар 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Варди Джейми 2 0
10. Прает Деннис 2 0
11. Тилеманс Юри 2 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Борнмут 28.57% (8) 7.14% (2) 25% (7) 17.86% (5) 17.86% (5) 3.57% (1)
 Лестер 5.36% (3) 10.71% (6) 21.43% (12) 17.86% (10) 23.21% (13) 21.43% (12)

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси
Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Лестер 3:1 Борнмут Премьер-лига Лестер 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 4:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Лестер Премьер-лига Борнмут 0:1 Лестер Лестер 2:1 Борнмут
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Тоттенхэм Заявка 35 14 10 11 54 - 45 52
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
19. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • Первый тайм
  • 1'
    "Борнмут" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-чёрного цвета, в сине-белой форме "Лестер".
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 1'
    Лестер контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лестер начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Лестер

Исход игры
Борнмут
7% (11)
Ничья
14.6% (23)
Лестер
78.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
59.59% (87)
Меньше
40.41% (59)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:2 Лестер
44.6% (70)
0:1 Лестер
14.6% (23)
1:1 Ничья
10.2% (16)
0:2 Лестер
8.3% (13)
1:3 Лестер
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:0 Борнмут
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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