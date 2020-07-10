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Борнмут
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 5 (2) 0.13
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Станислас Жуниор 1 0.03
10. Кук Стив 1 0.03
11. Мефам Крис 1 0.03
12. Рико Диего 0 0
13. Стэйси Джек 0 0
14. Смит Адам 0 0
15. Соланке Доминик 0 0
16. Ремсдейл Арон 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 22 (4) 0.58
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 5 0.13
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Грэй Демарай 1 0.03
11. Прает Деннис 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0

Карточки

Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 12 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Гослинг Дэн 2 0
10. Фрейзер Райан 2 0
11. Аке Натан 2 0
12. Уилсон Гарри 2 0
13. Стэйси Джек 2 0
14. Сурман Эндрю 1 0
15. Брукс Дэвид 1 0
16. Соланке Доминик 1 0
17. Келли Ллойд 1 0
18. Мефам Крис 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Ндиди Уилфред 5 0
3. Чодури Хамза 3 1
4. Мэддисон Джеймс 4 0
5. Сёюнджю Чаглар 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Варди Джейми 2 0
10. Прает Деннис 2 0
11. Тилеманс Юри 2 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Борнмут 28.57% (8) 7.14% (2) 25% (7) 17.86% (5) 17.86% (5) 3.57% (1)
 Лестер 5.36% (3) 10.71% (6) 21.43% (12) 17.86% (10) 23.21% (13) 21.43% (12)

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси
Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Лестер 3:1 Борнмут Премьер-лига Лестер 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 4:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Лестер Премьер-лига Борнмут 0:1 Лестер Лестер 2:1 Борнмут
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 2 дня 5 минут.


    • Прогнозы 68
    Борнмут 8.8% (6)
    X 8.8% (6)
    Лестер 82.4% (56)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Борнмут - Лестер

    Исход игры
    Борнмут
    8.8% (6)
    Ничья
    8.8% (6)
    Лестер
    82.4% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.06% (41)
    Меньше
    35.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.88% (46)
    Нет
    28.13% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    48.5% (33)
    0:1 Лестер
    13.2% (9)
    0:2 Лестер
    7.4% (5)
    1:3 Лестер
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
    1:0 Борнмут
    4.4% (3)
    2:1 Борнмут
    2.9% (2)
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