Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|5 (2)
|0.13
|4.
|Гослинг Дэн
|3
|0.08
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|7.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|8.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|9.
|Станислас Жуниор
|1
|0.03
|10.
|Кук Стив
|1
|0.03
|11.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|12.
|Рико Диего
|0
|0
|13.
|Стэйси Джек
|0
|0
|14.
|Смит Адам
|0
|0
|15.
|Соланке Доминик
|0
|0
|16.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|22 (4)
|0.58
|2.
|Перес Айосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Ихеначо Келечи
|5
|0.13
|6.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|10.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|11.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Джастин Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|12
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|9
|0
|3.
|Кук Стив
|6
|1
|4.
|Смит Адам
|7
|0
|5.
|Биллинг Филип
|7
|0
|6.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|4
|0
|9.
|Гослинг Дэн
|2
|0
|10.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|11.
|Аке Натан
|2
|0
|12.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|13.
|Стэйси Джек
|2
|0
|14.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|15.
|Брукс Дэвид
|1
|0
|16.
|Соланке Доминик
|1
|0
|17.
|Келли Ллойд
|1
|0
|18.
|Мефам Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|3.
|Чодури Хамза
|3
|1
|4.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|5.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0
|7.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Варди Джейми
|2
|0
|10.
|Прает Деннис
|2
|0
|11.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Борнмут
|28.57% (8)
|7.14% (2)
|25% (7)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|3.57% (1)
|Лестер
|5.36% (3)
|10.71% (6)
|21.43% (12)
|17.86% (10)
|23.21% (13)
|21.43% (12)
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Борнмут 0:0 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут
Лестер Последние 20 матчей: + = -Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси
Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|35 - 50
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Борнмут - Лестер
Исход игры
Борнмут
8.8% (6)
Ничья
8.8% (6)
Лестер
82.4% (56)
Тотал 2.5
Больше
64.06% (41)
Меньше
35.94% (23)
Обе команды забьют
Да
71.88% (46)
Нет
28.13% (18)
Популярный счёт
1:2 Лестер
48.5% (33)
0:1 Лестер
13.2% (9)
0:2 Лестер
7.4% (5)
1:3 Лестер
7.4% (5)
1:1 Ничья
7.4% (5)
1:0 Борнмут
4.4% (3)
2:1 Борнмут
2.9% (2)
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