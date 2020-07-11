  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
10
Уэлбек
Данни
9
Дини
Трой
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
10
Сент-Максимин
Аллан
5
Шёр
Фабиан
8
Шелви
Джонджо
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
12
Гейл
Дуайт
Уотфорд
4-2-3-1
Ньюкасл
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Доусон Крэйг 2 0.05
8. Хьюз Уилл 1 0.03
9. Уэлбек Данни 1 0.03
10. Клеверли Том 1 0.03
11. Масина Адам 1 0.03
12. Капу Этьен 0 0
13. Кабаселе Кристиан 0 0
14. Янмат Дарил 0 0
15. Чалоба Натаниэл 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Альмирон Мигель 4 0.11
3. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
4. Виллемс Джетро 2 0.05
5. Гейл Дуайт 2 0.05
6. Жоэлинтон 2 0.05
7. Фернандес Федерико 2 0.05
8. Кларк Киран 2 0.05
9. Лежён Флорьян 2 0.05
10. Шёр Фабиан 2 0.05
11. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
12. Хэйден Айзак 1 0.03
13. Ритчи Мэтт 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Каткарт Крейг 7 0
4. Мариаппа Эдриан 4 1
5. Кабаселе Кристиан 2 2
6. Холебас Хосе 5 0
7. Фемения Кико 5 0
8. Доусон Крэйг 5 0
9. Хьюз Уилл 5 0
10. Делофеу Херард 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Клеверли Том 1 0
17. Грэй Андре 1 0
18. Чалоба Натаниэл 1 0
19. Пуссетто Игнасио 1 0
20. Саксесс Исаак 1 0
21. Сарр Исмаила 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Жоэлинтон 7 0
2. Хэйден Айзак 4 1
3. Фернандес Федерико 5 0
4. Альмирон Мигель 5 0
5. Ласcеллс Джамал 4 0
6. Манкильо Хави 4 0
7. Шёр Фабиан 4 0
8. Лонгстафф Шон 2 1
9. Ритчи Мэтт 3 0
10. Кларк Киран 3 0
11. Йедлин Деандре 3 0
12. Шелви Джонджо 2 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 28.57% (8) 14.29% (4) 7.14% (2)
 Ньюкасл 12.9% (4) 22.58% (7) 9.68% (3) 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд
Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Ньюкасл 1:1 Уотфорд Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Уотфорд Кубок Уотфорд 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Уотфорд 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 23 минуты.


Прогнозы 148
Уотфорд 42.6% (63)
X 42.6% (63)
Ньюкасл 14.9% (22)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Уотфорд - Ньюкасл

Исход игры
Уотфорд
42.6% (63)
Ничья
42.6% (63)
Ньюкасл
14.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
40% (56)
Меньше
60% (84)
Обе команды забьют
Да
75.71% (106)
Нет
24.29% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (52)
2:1 Уотфорд
20.3% (30)
1:0 Уотфорд
16.9% (25)
1:2 Ньюкасл
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:1 Ньюкасл
2% (3)
2:0 Уотфорд
2% (3)
2:3 Ньюкасл
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Уотфорд - Ньюкасл онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 