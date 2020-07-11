Уотфорд
2:1
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад
Ньюкасл
0:1
23' ГолГейл Дуайт
45' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
1:1
52' ПенальтиДини Трой
63' Желтая карточкаМанкильо Хави
77' Желтая карточкаФернандес Федерико
2:1
82' ПенальтиДини Трой
84' Желтая карточкаШёр Фабиан
90' Желтая карточкаХьюз Уилл
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
10
Уэлбек
Данни
28
Роуз
Дэнни
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Педро ЖоаоНападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
0:1
45'
52'
1:1
63'
72'
82'
2:1
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|8 (4)
|0.21
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|8.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|9.
|Уэлбек Данни
|1
|0.03
|10.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|11.
|Масина Адам
|1
|0.03
|12.
|Капу Этьен
|0
|0
|13.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|14.
|Янмат Дарил
|0
|0
|15.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|6
|0.16
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|4.
|Гейл Дуайт
|3
|0.08
|5.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|6.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|8.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|9.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|10.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|11.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|12.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|13.
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|14.
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|16.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|17.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|18.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|19.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|20.
|Крафт Эмиль
|0
|0
|21.
|Манкильо Хави
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|8
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|4.
|Хьюз Уилл
|6
|0
|5.
|Мариаппа Эдриан
|4
|1
|6.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|7.
|Холебас Хосе
|5
|0
|8.
|Фемения Кико
|5
|0
|9.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|10.
|Делофеу Херард
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Фостер Бен
|1
|0
|15.
|Янмат Дарил
|1
|0
|16.
|Клеверли Том
|1
|0
|17.
|Грэй Андре
|1
|0
|18.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|19.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|20.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|21.
|Сарр Исмаила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоэлинтон
|7
|0
|2.
|Фернандес Федерико
|6
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|4.
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|5.
|Манкильо Хави
|5
|0
|6.
|Шёр Фабиан
|5
|0
|7.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|9.
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|10.
|Кларк Киран
|3
|0
|11.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|12.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Гейл Дуайт
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|18.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|30% (9)
|13.33% (4)
|10% (3)
|Ньюкасл
|12.5% (4)
|25% (8)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Норвич Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд
Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Уотфорд 2:1 Ньюкасл
Исход игры
Уотфорд
43% (64)
Ничья
42.3% (63)
Ньюкасл
14.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
75.18% (106)
Нет
24.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (52)
2:1 Уотфорд
20.1% (30)
1:0 Уотфорд
17.4% (26)
1:2 Ньюкасл
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.7% (7)
2:0 Уотфорд
2% (3)
0:1 Ньюкасл
2% (3)
1:3 Ньюкасл
1.3% (2)
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