Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ласcеллс Джамал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Доусон Крэйг из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

39' Хьюз Уилл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Сарр Исмаила из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Фостер Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

18' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл

16' Уэлбек Данни из команды Уотфорд нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

16' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Альмирон Мигель имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

11' Плохо сыграл Дини Трой - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Кабаселе Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Уотфорд

7' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гейл Дуайт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Уотфорд начинает с центра поля