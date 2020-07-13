Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Навесил с правого фланга Уокер-Питерс в штрафную. но мяч от спины Шоу полетел за лицевую линию. Будет угловой.

С угла поля навесил Уорд-Праус на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Погба и вынес мяч подальше от своих ворот.

Выиграл подбор перед чужой штрафной Редмонд, но вместо удара сбросил вперед на Адамса, но этот пас перехватил Линделоф.

44' В центре поля Уорд-Праус сбил в подкате Фернандеша. Расценил это нарушение правил судья на желтую карточку.

43' Обрезался на своей половине поля Линделоф, подарив мяч Ингсу, но тут же исправил свою ошибку и вынес сферу в подкате на фланг.

42' С левого фланга Шоу пасом нашел в штрафной соперника Фернандеша, который сбросил под удар Марсьялю, но этот пас перехватил в подкате Беднарек.

41' Длинный заброс исполнил Стивенс в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог выиграть верх у Линделофа и потерял мяч.

40' Ингс в центре поля налетел на Гринвуда. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

39' По флангу прорвался Рэшфорд и прострелил в штрафную, где пробил Гринвуд, но этот выстрел накрыли защитники.

38' В верховой борьбе против Погба в центре поля подтолкнул руками соперника Уорд-Праус. Штрафной удар исполнят манкунианцы.

37' Догнал мяч у лицевой линии Адамс и прострелил тут же в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

36' По флангу забросил Бертранд на ход Ингсу, но того грамотно корпусом вместе с мячом за пределы поля вытеснил Линделоф.

35' Редмонд разрезным пасом запускал в штрафную соперника Ингса, но тот не смог оторваться от Линделофа и потерял сферу.

34' В верховой борьбе на фланге Фернандеш подтолкнул в спину соперника. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

33' Принял мяч в чужой штрафной Гринвуд и сбросил под удар Марсьялю, но выстрел последнего оказался неточным.

32' С левого фланга попытался прострелить в штрафную Бертранд, но мяч угодил в спину Уан-Биссаке и вылетел за боковую линию.

31' Заброс исполнил Беднарек на чужую половину поля, но здесь Ингс в борьбе с Магуайром нарушил правила.

30' Диагональный пас исполнил Линделоф на ход Марсьялю, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

29' Красиво пяткой сбросил Рэшфорд на Погба, который пробил по воротам с двадцати метров. Пришлось постараться Маккарти, чтобы справится с этим выстрелом.

28' С левого фланга навесил Матич в штрафную на Рэшфорда, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Уокеру-Питерсу.

27' Теперь уже никуда не будут торопиться хозяева. Контролируют они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.

25' Игра возобновилась атакой "святых", но после заброса от Беднарека не смог зацепиться за мяч в чужой штрафной Ингс.

24' А вот и настало время для традиционной паузы на водопой. Это стало уже нормой для матчей АПЛ после карантина.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Антони Марсьяль! Вот это да, уже вышли вперед хозяева. Убежал по левой бровке Марсьяль, сместился в штрафную, обыграл защитника и пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.

22' По флангу отдавал Бертранд на ход Ингсу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил за пределы поля Уан-Биссака.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Маркус Рэшфорд! С левого фланга Погба навесил в центр штрафной на Марсьяля, который в борьбе с защитником смог протолкнуть мяч на Рэшфорда, который в касание пробил точно в дальний нижний угол.

20' Перехватил мяч в центре поля Адамс,прошел вперед и забросил на ход Ингсу, но того на выходе опередил Де Хеа.

19' Со штрафного навесил Фернандеш на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Беднарек и вынес мяч головой на фланг.

18' Зацепился за мяч Адамс на чужой половине поля и сбросил на ход Ингсу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

17' В верховой борьбе против Уан-Биссаки получил локтем по затылку Редмонд. Штрафной удар будут исполнять "святые".

16' Прорвался Шоу по левой бровке, обыграл защитника и вывел пасом на ворота Рэшфорда, который в касание отправил сферу в сетку, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

15' Отобрал мяч на фланге Адамс и тут же запустил в штрафную пасом Ингса, но тому пробить по воротам не позволил Линделоф.

14' Догнал мяч у лицевой линии Редмонд и тут же прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Магуайр.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Стюарт Армстронг! Ужасно сыграл на своей половине поля Погба, под прессингом подарив мяч Редмонду, который ворвался в штрафную и прострелил низом на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Армстронг, которому не составило труда попасть в пустой угол ворот.

12' Выиграл подбор у чужой штрафной Армстонг и тут же пробил в нижний угол, но особых проблем для голкипера этот удар не создал.

11' Обрезался на своей половине поля Уорд-Праус, позволив выскочить Марсяьлю один на один с голкипером, но француз в ближнем бою не сумел переиграть Маккарти.

10' В центре поля Матич заехал сзади по ногам Армстронгу. Все видел судья и назначил штрафной удар в пользу гостей.

9' Диагональ исполнил Уорд-Праус на левый фланг, куда забегал Бертранд, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

8' Выиграл верх на чужой половине поля Рэшфорд и головой сбросил на Гринвуда, но тот не смог оторваться от защитника.

7' Забросил Уокер-Питерс в штрафную на Ингса, который прострелил в касание вдоль ворот, но Де Хеа перехватил этот пас.

6' Разрезным пасом Рэшфорд выводил на ворота Марсьяля, но в последний момент мяч перехватил Беднарек.

5' Теперь уже сам Уокер-Питерс забросил на ход Ингсу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

4' Диагональным пасом Ромеу запустил по правой бровке Уокера-Питерса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

3' Длинный заброс исполнил Матич по флангу на ход Погба, но тот нарушил правила в борьбе против Бертранда.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.