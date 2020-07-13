Манчестер Юнайтед
2:1
Перерыв
Стадион: Олд Траффорд
Саутгемптон
0:1
12' ГолАрмстронг Стюарт
1:1
20' ГолРэшфорд Маркус
2:1
23' ГолМарсьяль Антони
44' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
23
Шоу
Люк
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
-
38 Дансо КевинЗащитник
- Защитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
20'
23'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|16 (6)
|0.42
|2.
|Марсьяль Антони
|16
|0.42
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|9
|0.24
|4.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.18
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Погба Поль
|1
|0.03
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|11.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|12.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|19
|0.5
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (1)
|0.13
|3.
|Армстронг Стюарт
|5
|0.13
|4.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|5.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|6.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|7.
|Обафеми Майкл
|2
|0.05
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|9.
|Адамс Че
|1
|0.03
|10.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|11.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|12.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|13.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
|17.
|Смолбон Вильям
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|8
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Уан-Биссака Аарон
|6
|0
|4.
|Янг Эшли
|5
|0
|5.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Матич Неманья
|2
|0
|12.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|13.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|14.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|15.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|16.
|Мата Хуан
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|7
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|4.
|Бертранд Райан
|3
|1
|5.
|Стивенс Джек
|3
|1
|6.
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|4
|0
|8.
|Беднарек Ян
|4
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|10.
|Дансо Кевин
|1
|1
|11.
|Редмонд Натан
|2
|0
|12.
|Вестергор Янник
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Валери Ян
|1
|0
|17.
|Обафеми Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|7.27% (4)
|25.45% (14)
|21.82% (12)
|16.36% (9)
|16.36% (9)
|12.73% (7)
|Саутгемптон
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал
Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 10
Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|91 - 34
|72
|3.
|Манчестер Юнайтед
|2:1 Заявка
|35
|17
|10
|8
|61 - 34
|61
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|63 - 49
|60
|5.
|Лестер
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|65 - 36
|59
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|48 - 37
|55
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|54 - 45
|52
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|51 - 44
|50
|11.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|12.
|Саутгемптон
|1:2 Заявка
|35
|13
|5
|17
|44 - 58
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|35
|8
|7
|20
|36 - 60
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.6% (153)
Ничья
3.8% (6)
Саутгемптон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (75)
Меньше
49.66% (74)
Обе команды забьют
Да
44.3% (66)
Нет
55.7% (83)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.6% (57)
2:1 Манчестер Юнайтед
19.4% (31)
3:1 Манчестер Юнайтед
16.3% (26)
3:0 Манчестер Юнайтед
8.1% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.1% (13)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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