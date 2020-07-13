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Манчестер Юнайтед
2:1
Перерыв

Стадион:
Саутгемптон
0'
0:1
12' Гол
Армстронг Стюарт
1:1
20' Гол
Рэшфорд Маркус
2:1
23' Гол
Марсьяль Антони
44' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Маккарти
Алекс
24
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Армстронг Стюарт
(Редмонд Натан)
20'
Рэшфорд Маркус
(Марсьяль Антони)
1:1
23'
Марсьяль Антони
(Фернандеш Бруну)
2:1
44'
 
Уорд-Праус Джеймс

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 16 (6) 0.42
2. Марсьяль Антони 16 0.42
3. Гринвуд Мэйсон 9 0.24
4. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.18
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Погба Поль 1 0.03
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Магуайр Гарри 1 0.03
10. Линделоф Виктор 1 0.03
11. Уильямс Брендон 1 0.03
12. Уан-Биссака Аарон 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 19 0.5
2. Уорд-Праус Джеймс 5 (1) 0.13
3. Армстронг Стюарт 5 0.13
4. Редмонд Натан 4 0.11
5. Лонг Шейн 2 0.05
6. Дженепо Мусса 2 0.05
7. Обафеми Майкл 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Адамс Че 1 0.03
10. Бертранд Райан 1 0.03
11. Вестергор Янник 1 0.03
12. Беднарек Ян 1 0.03
13. Буфаль Софьян 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0
17. Смолбон Вильям 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 8 0
2. Шоу Люк 7 0
3. Уан-Биссака Аарон 6 0
4. Янг Эшли 5 0
5. Линделоф Виктор 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Матич Неманья 2 0
12. Де Хеа Давид 2 0
13. Рэшфорд Маркус 2 0
14. Мактоминай Скотт 2 0
15. Фернандеш Бруну 1 0
16. Мата Хуан 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 7 0
2. Дженепо Мусса 4 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
4. Бертранд Райан 3 1
5. Стивенс Джек 3 1
6. Ромеу Ориоль 4 0
7. Армстронг Стюарт 4 0
8. Беднарек Ян 4 0
9. Ингс Дэнни 3 0
10. Дансо Кевин 1 1
11. Редмонд Натан 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Валери Ян 1 0
17. Обафеми Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 7.27% (4) 25.45% (14) 21.82% (12) 16.36% (9) 16.36% (9) 12.73% (7)
 Саутгемптон 9.76% (4) 21.95% (9) 17.07% (7) 24.39% (10) 12.2% (5) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал
Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 10
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Манчестер Юнайтед 2:1 Заявка 35 17 10 8 61 - 34 61
4. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
5. Лестер Заявка 35 17 8 10 65 - 36 59
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Тоттенхэм Заявка 35 14 10 11 54 - 45 52
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Арсенал Заявка 35 12 14 9 51 - 44 50
11. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
12. Саутгемптон 1:2 Заявка 35 13 5 17 44 - 58 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 35 8 7 20 36 - 60 31
19. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес имеют манкунианцы по итогам первого тайма!
  • 45'
    Выиграл подбор перед чужой штрафной Редмонд, но вместо удара сбросил вперед на Адамса, но этот пас перехватил Линделоф.
  • 45'
    С угла поля навесил Уорд-Праус на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Погба и вынес мяч подальше от своих ворот.
  • Угловой
    45'
    Навесил с правого фланга Уокер-Питерс в штрафную. но мяч от спины Шоу полетел за лицевую линию. Будет угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • Желтая карточка
    44'
    В центре поля Уорд-Праус сбил в подкате Фернандеша. Расценил это нарушение правил судья на желтую карточку.
  • 43'
    Обрезался на своей половине поля Линделоф, подарив мяч Ингсу, но тут же исправил свою ошибку и вынес сферу в подкате на фланг.
  • 42'
    С левого фланга Шоу пасом нашел в штрафной соперника Фернандеша, который сбросил под удар Марсьялю, но этот пас перехватил в подкате Беднарек.
  • 41'
    Длинный заброс исполнил Стивенс в штрафную на ход Ингсу, но тот не смог выиграть верх у Линделофа и потерял мяч.
  • 40'
    Ингс в центре поля налетел на Гринвуда. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 39'
    По флангу прорвался Рэшфорд и прострелил в штрафную, где пробил Гринвуд, но этот выстрел накрыли защитники.
  • 38'
    В верховой борьбе против Погба в центре поля подтолкнул руками соперника Уорд-Праус. Штрафной удар исполнят манкунианцы.
  • 37'
    Догнал мяч у лицевой линии Адамс и прострелил тут же в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 36'
    По флангу забросил Бертранд на ход Ингсу, но того грамотно корпусом вместе с мячом за пределы поля вытеснил Линделоф.
  • 35'
    Редмонд разрезным пасом запускал в штрафную соперника Ингса, но тот не смог оторваться от Линделофа и потерял сферу.
  • 34'
    В верховой борьбе на фланге Фернандеш подтолкнул в спину соперника. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
  • 33'
    Принял мяч в чужой штрафной Гринвуд и сбросил под удар Марсьялю, но выстрел последнего оказался неточным.
  • 32'
    С левого фланга попытался прострелить в штрафную Бертранд, но мяч угодил в спину Уан-Биссаке и вылетел за боковую линию.
  • 31'
    Заброс исполнил Беднарек на чужую половину поля, но здесь Ингс в борьбе с Магуайром нарушил правила.
  • 30'
    Диагональный пас исполнил Линделоф на ход Марсьялю, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
  • 29'
    Красиво пяткой сбросил Рэшфорд на Погба, который пробил по воротам с двадцати метров. Пришлось постараться Маккарти, чтобы справится с этим выстрелом.
  • 28'
    С левого фланга навесил Матич в штрафную на Рэшфорда, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Уокеру-Питерсу.
  • 27'
    Теперь уже никуда не будут торопиться хозяева. Контролируют они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.
  • 25'
    Игра возобновилась атакой "святых", но после заброса от Беднарека не смог зацепиться за мяч в чужой штрафной Ингс.
  • 24'
    А вот и настало время для традиционной паузы на водопой. Это стало уже нормой для матчей АПЛ после карантина.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Антони Марсьяль! Вот это да, уже вышли вперед хозяева. Убежал по левой бровке Марсьяль, сместился в штрафную, обыграл защитника и пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.
  • 22'
    По флангу отдавал Бертранд на ход Ингсу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил за пределы поля Уан-Биссака.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Маркус Рэшфорд! С левого фланга Погба навесил в центр штрафной на Марсьяля, который в борьбе с защитником смог протолкнуть мяч на Рэшфорда, который в касание пробил точно в дальний нижний угол.
  • 20'
    Перехватил мяч в центре поля Адамс,прошел вперед и забросил на ход Ингсу, но того на выходе опередил Де Хеа.
  • 19'
    Со штрафного навесил Фернандеш на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Беднарек и вынес мяч головой на фланг.
  • 18'
    Зацепился за мяч Адамс на чужой половине поля и сбросил на ход Ингсу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 17'
    В верховой борьбе против Уан-Биссаки получил локтем по затылку Редмонд. Штрафной удар будут исполнять "святые".
  • Офсайд
    16'
    Прорвался Шоу по левой бровке, обыграл защитника и вывел пасом на ворота Рэшфорда, который в касание отправил сферу в сетку, но арбитр отменил гол из-за офсайда.
  • 15'
    Отобрал мяч на фланге Адамс и тут же запустил в штрафную пасом Ингса, но тому пробить по воротам не позволил Линделоф.
  • 14'
    Догнал мяч у лицевой линии Редмонд и тут же прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Магуайр.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Стюарт Армстронг! Ужасно сыграл на своей половине поля Погба, под прессингом подарив мяч Редмонду, который ворвался в штрафную и прострелил низом на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Армстронг, которому не составило труда попасть в пустой угол ворот.
  • 12'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Армстонг и тут же пробил в нижний угол, но особых проблем для голкипера этот удар не создал.
  • Опасный момент
    11'
    Обрезался на своей половине поля Уорд-Праус, позволив выскочить Марсяьлю один на один с голкипером, но француз в ближнем бою не сумел переиграть Маккарти.
  • 10'
    В центре поля Матич заехал сзади по ногам Армстронгу. Все видел судья и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 9'
    Диагональ исполнил Уорд-Праус на левый фланг, куда забегал Бертранд, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 8'
    Выиграл верх на чужой половине поля Рэшфорд и головой сбросил на Гринвуда, но тот не смог оторваться от защитника.
  • 7'
    Забросил Уокер-Питерс в штрафную на Ингса, который прострелил в касание вдоль ворот, но Де Хеа перехватил этот пас.
  • 6'
    Разрезным пасом Рэшфорд выводил на ворота Марсьяля, но в последний момент мяч перехватил Беднарек.
  • 5'
    Теперь уже сам Уокер-Питерс забросил на ход Ингсу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 4'
    Диагональным пасом Ромеу запустил по правой бровке Уокера-Питерса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 3'
    Длинный заброс исполнил Матич по флангу на ход Погба, но тот нарушил правила в борьбе против Бертранда.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.6% (153)
Ничья
3.8% (6)
Саутгемптон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (75)
Меньше
49.66% (74)
Обе команды забьют
Да
44.3% (66)
Нет
55.7% (83)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.6% (57)
2:1 Манчестер Юнайтед
19.4% (31)
3:1 Манчестер Юнайтед
16.3% (26)
3:0 Манчестер Юнайтед
8.1% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.1% (13)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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