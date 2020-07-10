Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|15 (6)
|0.39
|2.
|Марсьяль Антони
|15
|0.39
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|9
|0.24
|4.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.18
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Погба Поль
|1
|0.03
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|11.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|12.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|19
|0.5
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (1)
|0.13
|3.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.11
|4.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|5.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|6.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|7.
|Обафеми Майкл
|2
|0.05
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|9.
|Адамс Че
|1
|0.03
|10.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|11.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|12.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|13.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
|17.
|Смолбон Вильям
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|8
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Уан-Биссака Аарон
|6
|0
|4.
|Янг Эшли
|5
|0
|5.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Матич Неманья
|2
|0
|12.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|13.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|14.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|15.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|16.
|Мата Хуан
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|7
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|4.
|Бертранд Райан
|3
|1
|5.
|Стивенс Джек
|3
|1
|6.
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|4
|0
|8.
|Беднарек Ян
|4
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|10.
|Дансо Кевин
|1
|1
|11.
|Редмонд Натан
|2
|0
|12.
|Вестергор Янник
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Валери Ян
|1
|0
|17.
|Обафеми Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|7.27% (4)
|25.45% (14)
|21.82% (12)
|16.36% (9)
|16.36% (9)
|12.73% (7)
|Саутгемптон
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал
Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 10
Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|35 - 50
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
93.8% (61)
Ничья
6.2% (4)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.18% (30)
Меньше
50.82% (31)
Обе команды забьют
Да
49.18% (30)
Нет
50.82% (31)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.4% (23)
2:1 Манчестер Юнайтед
24.6% (16)
3:1 Манчестер Юнайтед
15.4% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.2% (6)
1:1 Ничья
3.1% (2)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!