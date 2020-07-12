Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Вилла Парк
Кристал Пэлас
7' Undefined phrase: football_event_Сахо Мамаду
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|13.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|14.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|15.
|Конса Эзри
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0.11
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Бентеке Кристиан
|2
|0.05
|6.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|7.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|8.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|6
|0
|3.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|6
|0
|5.
|Накамба Марвелус
|5
|0
|6.
|Трезеге
|3
|1
|7.
|Хурихан Конор
|4
|0
|8.
|Макгинн Джон
|3
|0
|9.
|Хаус Кортни
|3
|0
|10.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|11.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|12.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|13.
|Конса Эзри
|3
|0
|14.
|Тейлор Нил
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|17.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|18.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|10
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|7
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|6
|0
|4.
|Айю Джордан
|6
|0
|5.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|6.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|8.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|10% (3)
|26.67% (8)
|10% (3)
|Кристал Пэлас
|4% (1)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|91 - 34
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|63 - 49
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|48 - 37
|55
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|35
|11
|10
|14
|30 - 43
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|35
|7
|7
|21
|36 - 65
|28
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Астон Вилла
44.3% (70)
Ничья
37.3% (59)
Кристал Пэлас
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
34.93% (51)
Меньше
65.07% (95)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (52)
2:1 Астон Вилла
20.9% (33)
1:0 Астон Вилла
15.8% (25)
1:2 Кристал Пэлас
8.2% (13)
0:1 Кристал Пэлас
4.4% (7)
2:0 Астон Вилла
3.8% (6)
0:2 Кристал Пэлас
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!