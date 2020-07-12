Второй тайм

96' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Бентеке Кристиан оказался удален с поля

96' Трезеге из команды Астон Вилла сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Астон Вилла заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Соарес Дуглас получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Бентеке Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

83' Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

81' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Плохо сыграл Мингс Тайрон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Заха Уилфрид разрезает оборону соперника отличным пасом

75' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Игра в одни ворота сейчас. Астон Вилла доминирует и владеет мячом

68' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

68' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Грилиш Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи

66' Соарес Дуглас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

65' Матч возобновлен

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

63' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Г О О О О Л - Трезеге изменил счет на табло!

59' ШАНС! Трезеге вышел один на один с голкипером...

59' Хурихан Конор делает скидку назад вдоль ворот

59' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Мингс Тайрон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

55' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Куйяте Шейку получил желтую карточку от судьи

53' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

51' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

50' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' После проверки VAR рефери поменял решение - Астон Вилла не будет бить пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.