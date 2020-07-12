  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Астон Вилла
2:0
Конец матча

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
7' Undefined phrase: football_event_
Сахо Мамаду
27' Желтая карточка
Заха Уилфрид
27' Желтая карточка
Мингс Тайрон
27' Желтая карточка
Сахо Мамаду
1:0
45' Гол
Трезеге
49' Undefined phrase: football_event_
Ван Анхольт Патрик
54' Желтая карточка
Куйяте Шейку
2:0
59' Гол
Трезеге
67' Желтая карточка
Миливоевич Лука
90' Желтая карточка
Соарес Дуглас
90' Красная карточка
Бентеке Кристиан
90'+6
29
Рейна
Пепе
27
Эль-Мухамади
Ахмед
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
3
Тейлор
Нил
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
14
Хурихан
Конор
17
Трезеге
20
Саматта
Мбвана
10
Грилиш
Джек
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
12
Сахо
Мамаду
3
Ван
Анхольт
Патрик
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
11
Заха
Уилфрид
17
Бентеке
Кристиан
9
Айю
Джордан
Астон Вилла
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

7'
 
Сахо Мамаду
27'
 
Заха Уилфрид
27'
Мингс Тайрон
 
27'
 
Сахо Мамаду
37'
Таргет Мэтт
Тейлор Нил
 
45'
Трезеге
1:0
46'
 
Маккарти Джеймс
Макартур Джеймс
49'
 
Ван Анхольт Патрик
54'
 
Куйяте Шейку
59'
Трезеге
(Хурихан Конор)
2:0
65'
 
Таунсенд Андрос
Айю Джордан
65'
 
Ридевальд Жайро
Куйяте Шейку
67'
 
Миливоевич Лука
75'
 
Мейер Максимилиан
Миливоевич Лука
80'
Накамба Марвелус
Хурихан Конор
 
80'
Дэвис Кинан
Саматта Мбвана
 
88'
Эль-Гази Анвар
Трезеге
 
90'
Соарес Дуглас
 
90'
 
Бентеке Кристиан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Трезеге 5 0.13
3. Уэсли Мораес 5 0.13
4. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
5. Хурихан Конор 3 0.08
6. Макгинн Джон 3 0.08
7. Соарес Дуглас 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Энгельс Бьорн 1 0.03
13. Саматта Мбвана 1 0.03
14. Гильберт Фредерик 0 0
15. Конса Эзри 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 4 0.11
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Бентеке Кристиан 2 0.05
6. Шлупп Джеффри 2 0.05
7. Томкинс Джеймс 1 0.03
8. Куйяте Шейку 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Мингс Тайрон 7 0
3. Соарес Дуглас 7 0
4. Гильберт Фредерик 6 0
5. Накамба Марвелус 5 0
6. Трезеге 3 1
7. Хурихан Конор 4 0
8. Макгинн Джон 3 0
9. Хаус Кортни 3 0
10. Эль-Гази Анвар 3 0
11. Таргет Мэтт 3 0
12. Уэсли Мораес 3 0
13. Конса Эзри 3 0
14. Тейлор Нил 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Коджиа Жонатан 1 0
17. Дринкуотер Дэнни 1 0
18. Энгельс Бьорн 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 11 0
2. Маккарти Джеймс 7 0
3. Макартур Джеймс 6 0
4. Айю Джордан 6 0
5. Бентеке Кристиан 4 1
6. Томкинс Джеймс 5 0
7. Заха Уилфрид 5 0
8. Уорд Джоэл 4 0
9. Куйяте Шейку 3 0
10. Сахо Мамаду 1 1
11. Шлупп Джеффри 2 0
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 9.38% (3) 15.63% (5) 28.13% (9) 12.5% (4) 25% (8) 9.38% (3)
 Кристал Пэлас 4% (1) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Астон Вилла 3:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Арсенал 1:1 Заявка 35 12 15 8 51 - 43 51
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Тоттенхэм 1:1 Заявка 35 13 11 11 53 - 45 50
11. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Астон Вилла Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
19. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
Новости матча
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Астон Вилла 44.3% (70)
X 37.3% (59)
Кристал Пэлас 18.4% (29)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Астон Вилла
44.3% (70)
Ничья
37.3% (59)
Кристал Пэлас
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
34.93% (51)
Меньше
65.07% (95)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (52)
2:1 Астон Вилла
20.9% (33)
1:0 Астон Вилла
15.8% (25)
1:2 Кристал Пэлас
8.2% (13)
0:1 Кристал Пэлас
4.4% (7)
2:0 Астон Вилла
3.8% (6)
0:2 Кристал Пэлас
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный