Астон Вилла
2:0
Конец матча
Стадион: Вилла Парк
Кристал Пэлас
7' Undefined phrase: football_event_Сахо Мамаду
27' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
27' Желтая карточкаМингс Тайрон
27' Желтая карточкаСахо Мамаду
1:0
45' ГолТрезеге
49' Undefined phrase: football_event_Ван Анхольт Патрик
54' Желтая карточкаКуйяте Шейку
2:0
59' ГолТрезеге
67' Желтая карточкаМиливоевич Лука
90' Желтая карточкаСоарес Дуглас
90' Красная карточкаБентеке Кристиан
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
-
12 Стир ДжедВратарь
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
27'
27'
27'
45'
1:0
54'
59'
2:0
67'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Трезеге
|5
|0.13
|3.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|4.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|5.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|6.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|7.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|13.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|14.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|15.
|Конса Эзри
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0.11
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Бентеке Кристиан
|2
|0.05
|6.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|7.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|8.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|7
|0
|3.
|Соарес Дуглас
|7
|0
|4.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|5.
|Накамба Марвелус
|5
|0
|6.
|Трезеге
|3
|1
|7.
|Хурихан Конор
|4
|0
|8.
|Макгинн Джон
|3
|0
|9.
|Хаус Кортни
|3
|0
|10.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|11.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|12.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|13.
|Конса Эзри
|3
|0
|14.
|Тейлор Нил
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|17.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|18.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|11
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|7
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|6
|0
|4.
|Айю Джордан
|6
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|4
|1
|6.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|7.
|Заха Уилфрид
|5
|0
|8.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|3
|0
|10.
|Сахо Мамаду
|1
|1
|11.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|12.5% (4)
|25% (8)
|9.38% (3)
|Кристал Пэлас
|4% (1)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|91 - 34
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|63 - 49
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|48 - 37
|55
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|8.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|35
|12
|15
|8
|51 - 43
|51
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Тоттенхэм
|1:1 Заявка
|35
|13
|11
|11
|53 - 45
|50
|11.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|41 - 52
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|30 - 45
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 52
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|38 - 65
|30
|19.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Астон Вилла
44.3% (70)
Ничья
37.3% (59)
Кристал Пэлас
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
34.93% (51)
Меньше
65.07% (95)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (52)
2:1 Астон Вилла
20.9% (33)
1:0 Астон Вилла
15.8% (25)
1:2 Кристал Пэлас
8.2% (13)
0:1 Кристал Пэлас
4.4% (7)
2:0 Астон Вилла
3.8% (6)
0:2 Кристал Пэлас
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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