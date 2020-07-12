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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает вас на очередной поединок 35-го тура АПЛ, в рамках которого лицом к лицу сойдутся футболисты «Тоттенхэма» и «Арсенала». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хортспур». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!