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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
8
Уинкс
Гарри
18
Ло
Чельсо
Джовани
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
26
Мартинес
Эмилиано
20
Мустафи
Шкодран
23
Луис
Давид
31
Колашинац
Сеад
2
Бельерин
Эктор
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
3
Тирни
Киран
19
Пепе
Николя
9
Ляказетт
Александр
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Тоттенхэм
4-3-3
Арсенал
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (2) 0.34
2. Сон Хынмин 9 0.24
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Эриксен Кристиан 2 0.05
7. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
8. Сиссоко Мусса 2 0.05
9. Ламела Эрик 2 0.05
10. Орье Серж 1 0.03
11. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 20 (1) 0.53
2. Ляказетт Александр 8 0.21
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Сака Букайо 1 0.03
9. Озил Месут 1 0.03
10. Джака Гранит 1 0.03
11. Чамберс Калум 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Уиллок Джо 1 0.03
14. Седрик Соареш 1 0.03
15. Бельерин Эктор 1 0.03
16. Колашинац Сеад 0 0
17. Себальос Дани 0 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
19. Мустафи Шкодран 0 0
20. Гендузи Маттео 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Сиссоко Мусса 8 0
2. Уинкс Гарри 8 0
3. Роуз Дэнни 5 0
4. Алдервейрельд Тоби 5 0
5. Эриксен Кристиан 5 0
6. Санчес Давинсон 5 0
7. Ло Чельсо Джовани 5 0
8. Дэвис Бен 4 0
9. Дайер Эрик 4 0
10. Орье Серж 2 1
11. Сон Хынмин 0 2
12. Ламела Эрик 3 0
13. Кейн Гарри 3 0
14. Н'Домбеле Тангай 3 0
15. Вертонген Ян 2 0
16. Лукас Моура 2 0
17. Алли Деле 2 0
18. Ваньяма Виктор 1 0
19. Гассанига Пауло 1 0
20. Бергвейн Стевен 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 5 2
2. Джака Гранит 8 0
3. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 5 1
4. Папастатопулос Сократис 6 0
5. Ляказетт Александр 6 0
6. Гендузи Маттео 6 0
7. Чамберс Калум 5 0
8. Торрейра Лукас 5 0
9. Сака Букайо 5 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
11. Колашинац Сеад 3 0
12. Пепе Николя 3 0
13. Мустафи Шкодран 2 0
14. Лено Бернд 2 0
15. Бельерин Эктор 2 0
16. Тирни Киран 2 0
17. Нкетиа Эдди 0 1
18. Озил Месут 1 0
19. Мхитарян Генрих 1 0
20. Мартинес Эмилиано 1 0
21. Нелсон Райс 1 0
22. Уиллок Джо 1 0
23. Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 15.91% (7) 15.91% (7) 22.73% (10) 18.18% (8) 15.91% (7) 11.36% (5)
 Арсенал 14.89% (7) 14.89% (7) 17.02% (8) 19.15% (9) 17.02% (8) 17.02% (8)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас 0:2 Заявка 35 11 9 15 30 - 45 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Астон Вилла 2:0 Заявка 35 8 6 21 38 - 65 30
19. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию судейскую бригаду, которая будет работать на матче:
    Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
    Ассистент: Саймон Беннетт (Англия);
    Ассистент: Дэниел Кук (Англия);
    Резервный: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает вас на очередной поединок 35-го тура АПЛ, в рамках которого лицом к лицу сойдутся футболисты «Тоттенхэма» и «Арсенала». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хортспур». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 26 минут.


Прогнозы 154
Тоттенхэм 30.5% (47)
X 52.6% (81)
Арсенал 16.9% (26)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

Исход игры
Тоттенхэм
30.1% (47)
Ничья
53.2% (83)
Арсенал
16.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
86.9% (126)
Нет
13.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (63)
2:1 Тоттенхэм
17.9% (28)
2:2 Ничья
9% (14)
1:2 Арсенал
7.7% (12)
1:0 Тоттенхэм
5.1% (8)
0:1 Арсенал
3.2% (5)
3:2 Тоттенхэм
1.9% (3)
2:0 Тоттенхэм
1.9% (3)
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