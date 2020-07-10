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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (2) 0.34
2. Сон Хынмин 9 0.24
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Эриксен Кристиан 2 0.05
7. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
8. Сиссоко Мусса 2 0.05
9. Ламела Эрик 2 0.05
10. Орье Серж 1 0.03
11. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 20 (1) 0.53
2. Ляказетт Александр 8 0.21
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Сака Букайо 1 0.03
9. Озил Месут 1 0.03
10. Джака Гранит 1 0.03
11. Чамберс Калум 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Уиллок Джо 1 0.03
14. Седрик Соареш 1 0.03
15. Бельерин Эктор 1 0.03
16. Колашинац Сеад 0 0
17. Себальос Дани 0 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
19. Мустафи Шкодран 0 0
20. Гендузи Маттео 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Сиссоко Мусса 8 0
2. Уинкс Гарри 8 0
3. Роуз Дэнни 5 0
4. Алдервейрельд Тоби 5 0
5. Эриксен Кристиан 5 0
6. Санчес Давинсон 5 0
7. Ло Чельсо Джовани 5 0
8. Дэвис Бен 4 0
9. Дайер Эрик 4 0
10. Орье Серж 2 1
11. Сон Хынмин 0 2
12. Ламела Эрик 3 0
13. Кейн Гарри 3 0
14. Н'Домбеле Тангай 3 0
15. Вертонген Ян 2 0
16. Лукас Моура 2 0
17. Алли Деле 2 0
18. Ваньяма Виктор 1 0
19. Гассанига Пауло 1 0
20. Бергвейн Стевен 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 5 2
2. Джака Гранит 8 0
3. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 5 1
4. Папастатопулос Сократис 6 0
5. Ляказетт Александр 6 0
6. Гендузи Маттео 6 0
7. Чамберс Калум 5 0
8. Торрейра Лукас 5 0
9. Сака Букайо 5 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
11. Колашинац Сеад 3 0
12. Пепе Николя 3 0
13. Мустафи Шкодран 2 0
14. Лено Бернд 2 0
15. Бельерин Эктор 2 0
16. Тирни Киран 2 0
17. Нкетиа Эдди 0 1
18. Озил Месут 1 0
19. Мхитарян Генрих 1 0
20. Мартинес Эмилиано 1 0
21. Нелсон Райс 1 0
22. Уиллок Джо 1 0
23. Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 15.91% (7) 15.91% (7) 22.73% (10) 18.18% (8) 15.91% (7) 11.36% (5)
 Арсенал 14.89% (7) 14.89% (7) 17.02% (8) 19.15% (9) 17.02% (8) 17.02% (8)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 1 день 21 час 35 минут.


    • Прогнозы 73
    Тоттенхэм 32.9% (24)
    X 53.4% (39)
    Арсенал 13.7% (10)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    32.9% (24)
    Ничья
    53.4% (39)
    Арсенал
    13.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.47% (35)
    Меньше
    48.53% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    92.65% (63)
    Нет
    7.35% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.4% (28)
    2:1 Тоттенхэм
    20.5% (15)
    2:2 Ничья
    15.1% (11)
    1:2 Арсенал
    8.2% (6)
    3:2 Тоттенхэм
    2.7% (2)
    0:1 Арсенал
    2.7% (2)
    1:0 Тоттенхэм
    2.7% (2)
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