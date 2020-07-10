Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|13 (2)
|0.34
|2.
|Сон Хынмин
|9
|0.24
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|8.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|9.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|10.
|Орье Серж
|1
|0.03
|11.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|20 (1)
|0.53
|2.
|Ляказетт Александр
|8
|0.21
|3.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.13
|4.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|5.
|Луис Давид
|2
|0.05
|6.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.05
|7.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.05
|8.
|Сака Букайо
|1
|0.03
|9.
|Озил Месут
|1
|0.03
|10.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|11.
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|14.
|Седрик Соареш
|1
|0.03
|15.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|16.
|Колашинац Сеад
|0
|0
|17.
|Себальос Дани
|0
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|19.
|Мустафи Шкодран
|0
|0
|20.
|Гендузи Маттео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиссоко Мусса
|8
|0
|2.
|Уинкс Гарри
|8
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|4.
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|5.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|6.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|8.
|Дэвис Бен
|4
|0
|9.
|Дайер Эрик
|4
|0
|10.
|Орье Серж
|2
|1
|11.
|Сон Хынмин
|0
|2
|12.
|Ламела Эрик
|3
|0
|13.
|Кейн Гарри
|3
|0
|14.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|15.
|Вертонген Ян
|2
|0
|16.
|Лукас Моура
|2
|0
|17.
|Алли Деле
|2
|0
|18.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|19.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|20.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Луис Давид
|5
|2
|2.
|Джака Гранит
|8
|0
|3.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|5
|1
|4.
|Папастатопулос Сократис
|6
|0
|5.
|Ляказетт Александр
|6
|0
|6.
|Гендузи Маттео
|6
|0
|7.
|Чамберс Калум
|5
|0
|8.
|Торрейра Лукас
|5
|0
|9.
|Сака Букайо
|5
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|11.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|12.
|Пепе Николя
|3
|0
|13.
|Мустафи Шкодран
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|2
|0
|15.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|16.
|Тирни Киран
|2
|0
|17.
|Нкетиа Эдди
|0
|1
|18.
|Озил Месут
|1
|0
|19.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|20.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|21.
|Нелсон Райс
|1
|0
|22.
|Уиллок Джо
|1
|0
|23.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|Арсенал
|14.89% (7)
|14.89% (7)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|17.02% (8)
|17.02% (8)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|35 - 50
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал
Исход игры
Тоттенхэм
32.9% (24)
Ничья
53.4% (39)
Арсенал
13.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (35)
Меньше
48.53% (33)
Обе команды забьют
Да
92.65% (63)
Нет
7.35% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (28)
2:1 Тоттенхэм
20.5% (15)
2:2 Ничья
15.1% (11)
1:2 Арсенал
8.2% (6)
3:2 Тоттенхэм
2.7% (2)
0:1 Арсенал
2.7% (2)
1:0 Тоттенхэм
2.7% (2)
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