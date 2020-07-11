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Доброго времени суток, уважаемые болельщики! В рамках тридцать пятого тура АПЛ нас ждет поединок между "Ливерпулем" и "Бёрнли". Турнирного значения для обеих команд эта игра не несет. Футболисты, не имея груза ответственности за результат, могут поиграть в свое удовольствие и порадовать болельщиков красивым футболом. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!