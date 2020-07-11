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Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Бёрнли
0' 2'
1
Алиссон
Бекер
76
Уильямс
Неко
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
5
Вейналдум
Джорджиньо
3
Фабиньо
Энрике
48
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
Ливерпуль
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (3) 0.5
2. Мане Садио 16 0.42
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Хендерсон Джордан 4 0.11
5. Ван Дейк Виргил 4 0.11
6. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Фабиньо Энрике 2 0.05
11. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
12. Робертсон Эндрю 1 0.03
13. Кейта Наби 1 0.03
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Родригес Джей 7 (1) 0.18
3. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Хендрик Джефф 2 0.05
7. Выдра Матей 2 0.05
8. Тарковски Джеймс 2 0.05
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Ми Бен 1 0.03
11. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Лоутон Мэттью 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Гомес Джо 5 0
3. Милнер Джеймс 4 0
4. Александер-Арнольд Трент 4 0
5. Мане Садио 3 0
6. Хендерсон Джордан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
17. Уильямс Неко 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Тарковски Джеймс 10 0
2. Вествуд Эшли 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Макнил Дуайт 5 0
6. Леннон Аарон 4 0
7. Бардсли Филипп 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.93% (10) 13.43% (9) 25.37% (17) 14.93% (10) 16.42% (11) 14.93% (10)
 Бёрнли 16.67% (6) 2.78% (1) 13.89% (5) 16.67% (6) 22.22% (8) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Бёрнли 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:1 Бёрнли Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Бёрнли 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • Первый тайм
  • 3'
    Длинный заброс исполнил в штрафную соперника Вейналдум на ход Фирмино, но тот не смог оторваться от Тарковски и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы. Сразу мяч под свой контроль забрали мерсисайдцы.
     
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 3'
    Плохо сыграл Тарковски Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Вейналдум Джорджиньо из команды Ливерпуль идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Ливерпуль контролирует мяч.
  • 1'
    Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Гомес Джо делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ливерпуль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Бёрнли

Исход игры
Ливерпуль
93.5% (144)
Ничья
4.5% (7)
Бёрнли
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
34.93% (51)
Нет
65.07% (95)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
46.1% (71)
2:1 Ливерпуль
15.6% (24)
3:1 Ливерпуль
11% (17)
3:0 Ливерпуль
9.1% (14)
1:0 Ливерпуль
4.5% (7)
1:1 Ничья
2.6% (4)
4:0 Ливерпуль
1.3% (2)
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