76
Уильямс
Неко
12
Гомес
Джо
48
Джонс
Кёртис
10
Мане
Садио
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (3)
|0.5
|2.
|Мане Садио
|16
|0.42
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Хендерсон Джордан
|4
|0.11
|5.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|11.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|12.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|14.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|18.
|Ловрен Деян
|0
|0
|19.
|Алиссон Бекер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11
|0.29
|2.
|Родригес Джей
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|4.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|7.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|8.
|Тарковски Джеймс
|2
|0.05
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Ми Бен
|1
|0.03
|11.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|15.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Гомес Джо
|5
|0
|3.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|5.
|Мане Садио
|3
|0
|6.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|9.
|Лаллана Адам
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Салах Мохамед
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|14.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|17.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|2.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|6.
|Леннон Аарон
|4
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|16.
|Браунхилл Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.93% (10)
|13.43% (9)
|25.37% (17)
|14.93% (10)
|16.42% (11)
|14.93% (10)
|Бёрнли
|16.67% (6)
|2.78% (1)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Бёрнли
Исход игры
Ливерпуль
93.5% (144)
Ничья
4.5% (7)
Бёрнли
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
34.93% (51)
Нет
65.07% (95)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
46.1% (71)
2:1 Ливерпуль
15.6% (24)
3:1 Ливерпуль
11% (17)
3:0 Ливерпуль
9.1% (14)
1:0 Ливерпуль
4.5% (7)
1:1 Ничья
2.6% (4)
4:0 Ливерпуль
1.3% (2)
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