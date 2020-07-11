Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Брэмолл Лейн
Челси
3' Желтая карточкаБэлдок Джордж
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
26 Родуэлл ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|6
|0.16
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Макбарни Оливер
|5
|0.13
|4.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|8.
|Иган Джон
|2
|0.05
|9.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|10.
|Берге Сандер
|1
|0.03
|11.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|12.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|14
|0.37
|2.
|Виллиан Боргес
|9 (4)
|0.24
|3.
|Пулишич Кристиан
|8
|0.21
|4.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|5.
|Жиру Оливье
|5
|0.13
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|7.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Баркли Росс
|1
|0.03
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|13.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|14.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|15.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
|18.
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|7
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|6
|0
|5.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|6.
|Иган Джон
|3
|1
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|О'Коннелл Джек
|4
|0
|9.
|Макбарни Оливер
|4
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|7
|0
|3.
|Зума Курт
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|3.33% (1)
|16.67% (5)
|20% (6)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|Челси
|13.11% (8)
|19.67% (12)
|19.67% (12)
|22.95% (14)
|11.48% (7)
|13.11% (8)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Челси Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси
Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|35
|18
|7
|10
|63 - 46
|61
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|35
|13
|13
|9
|35 - 33
|52
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Челси
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
3.2% (5)
Ничья
14.3% (22)
Челси
82.5% (127)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
73.1% (106)
Нет
26.9% (39)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.5% (70)
0:1 Челси
13.6% (21)
0:2 Челси
9.7% (15)
1:1 Ничья
7.1% (11)
2:2 Ничья
6.5% (10)
1:3 Челси
6.5% (10)
2:3 Челси
1.9% (3)
2:1 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
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