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Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Челси
0'
3' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
9'
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
III
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
28
Аспиликуэта
Сесар
8
Баркли
Росс
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
10
Виллиан
Боргес
9
Абрахам
Тэмми
22
Пулишич
Кристиан
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Челси
4-3-3

Ход матча

3'
Бэлдок Джордж
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 6 0.16
2. Флек Джон 5 0.13
3. Макбарни Оливер 5 0.13
4. Ландстрем Джон 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Стивенс Энда 2 0.05
7. Бэлдок Джордж 2 0.05
8. Иган Джон 2 0.05
9. Робинсон Каллум 1 0.03
10. Берге Сандер 1 0.03
11. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
12. Макголдрик Дэвид 0 0
13. Башам Крис 0 0
14. О'Коннелл Джек 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 14 0.37
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 8 0.21
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Жиру Оливье 5 0.13
6. Алонсо Маркос 4 0.11
7. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Баркли Росс 1 0.03
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0
18. Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 7 0
3. Бэлдок Джордж 7 0
4. Стивенс Энда 6 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Иган Джон 3 1
7. Башам Крис 4 0
8. О'Коннелл Джек 4 0
9. Макбарни Оливер 4 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 3.33% (1) 16.67% (5) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Челси 13.11% (8) 19.67% (12) 19.67% (12) 22.95% (14) 11.48% (7) 13.11% (8)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Челси Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси
Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси 0:0 Заявка 35 18 7 10 63 - 46 61
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 35 13 13 9 35 - 33 52
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    12'
    Андреас Кристенсен в борьбе с Макголдриком за мяч в центре поля неудачно подвернул голеностоп, вышли на поле врачи "Челси", пауза в игре. 
  • 11'
    Макголдрик с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Челси" оказались первыми на мяче. 
  • 10'
    Старается "Шеффилд Юнайтед" играть в достаточно высокий прессинг, начало матча на выезде получается для "Челси" достаточно тяжёлым. 
  • 9'
    Аспиликуэта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Башам оказался первым на мяче и головой выбил его подальше от своих ворот. 
  • 8'
    Джеймс с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Пулишич в борьбе с О'Коннеллом не смог головой пробить точно в ближний угол ворот. 
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Угловой
    7'
    Норвуд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Кепа при игре на выходе выбил мяч к линии штрафной площади, Осборн в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 6'
    Норвуд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Макголдрик в борьбе с Реймсом заработал угловой для своей команды. 
  • Желтая карточка
    5'
    Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джордж Бэлдок получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля против "Челси" против Пулишича. 
  • 4'
    Баркли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Хендерсону. 
  • Угловой
    3'
    Норвуд разыграл угловой с Осборном, а затем Оливер с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, могло быть опасно, но при приёме ответного паса Норвуд уже сам забрался в офсайд. 
  • 2'
    Стивенс с левого фланга выполнил передачу к лицевой линии на О'Коннелла, Джек выполнил подачу в центр штрафной площади, Маунт не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за три очка, "Шеффилд Юнайтед" продолжает борьбу за место в Лиге Европы, а "Челси" бьётся за третье место с "Лестером". Посмотрим, кто из команд сегодня окажется лучше и наберёт заветные три очка. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Челси

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
3.2% (5)
Ничья
14.3% (22)
Челси
82.5% (127)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
73.1% (106)
Нет
26.9% (39)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.5% (70)
0:1 Челси
13.6% (21)
0:2 Челси
9.7% (15)
1:1 Ничья
7.1% (11)
2:2 Ничья
6.5% (10)
1:3 Челси
6.5% (10)
2:3 Челси
1.9% (3)
2:1 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
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