Джеймс с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Пулишич в борьбе с О'Коннеллом не смог головой пробить точно в ближний угол ворот.

Аспиликуэта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Башам оказался первым на мяче и головой выбил его подальше от своих ворот.

Старается "Шеффилд Юнайтед" играть в достаточно высокий прессинг, начало матча на выезде получается для "Челси" достаточно тяжёлым.

Макголдрик с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Челси" оказались первыми на мяче.

Андреас Кристенсен в борьбе с Макголдриком за мяч в центре поля неудачно подвернул голеностоп, вышли на поле врачи "Челси", пауза в игре.

7' Норвуд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Кепа при игре на выходе выбил мяч к линии штрафной площади, Осборн в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

6' Норвуд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Макголдрик в борьбе с Реймсом заработал угловой для своей команды.

5' Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джордж Бэлдок получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля против "Челси" против Пулишича.

4' Баркли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Хендерсону.

3' Норвуд разыграл угловой с Осборном, а затем Оливер с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, могло быть опасно, но при приёме ответного паса Норвуд уже сам забрался в офсайд.

2' Стивенс с левого фланга выполнил передачу к лицевой линии на О'Коннелла, Джек выполнил подачу в центр штрафной площади, Маунт не стал рисковать и выбил мяч на угловой.