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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
10
Шарп
Билли
17
Макголдрик
Дэвид
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
3
Алонсо
Маркос
8
Баркли
Росс
47
Гилмор
Билли
19
Маунт
Мэйсон
10
Виллиан
Боргес
18
Жиру
Оливье
22
Пулишич
Кристиан
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Челси
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 6 0.16
2. Флек Джон 5 0.13
3. Макбарни Оливер 5 0.13
4. Ландстрем Джон 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Стивенс Энда 2 0.05
7. Бэлдок Джордж 2 0.05
8. Иган Джон 2 0.05
9. Робинсон Каллум 1 0.03
10. Берге Сандер 1 0.03
11. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
12. Макголдрик Дэвид 0 0
13. Башам Крис 0 0
14. О'Коннелл Джек 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 14 0.37
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 8 0.21
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Жиру Оливье 5 0.13
6. Алонсо Маркос 4 0.11
7. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Баркли Росс 1 0.03
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0
18. Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 7 0
3. Стивенс Энда 6 0
4. Бэлдок Джордж 6 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Иган Джон 3 1
7. Башам Крис 4 0
8. О'Коннелл Джек 4 0
9. Макбарни Оливер 4 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 3.33% (1) 16.67% (5) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Челси 13.11% (8) 19.67% (12) 19.67% (12) 22.95% (14) 11.48% (7) 13.11% (8)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд
Челси Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси
Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 22 часа 35 минут.


    • Прогнозы 97
    Шеффилд Юнайтед 4.1% (4)
    X 12.4% (12)
    Челси 83.5% (81)
    Все прогнозы
    1.62 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    4.1% (4)
    Ничья
    12.4% (12)
    Челси
    83.5% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.13% (59)
    Меньше
    35.87% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    70.65% (65)
    Нет
    29.35% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    45.4% (44)
    0:2 Челси
    13.4% (13)
    0:1 Челси
    13.4% (13)
    2:2 Ничья
    6.2% (6)
    1:1 Ничья
    6.2% (6)
    1:3 Челси
    6.2% (6)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    2.1% (2)
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