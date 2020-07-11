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Брайтон
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Манчестер Сити
0' 6'
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Бернардо
Фернандес
8
Биссума
Ив
24
Прёппер
Дэви
13
Гросс
Паскаль
18
Муй
Аарон
11
Троссар
Леандро
44
Коннолли
Аарон
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенджамин
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Брайтон
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 9 (1) 0.24
2. Троссар Леандро 5 0.13
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
16. Лемпти Тарик 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 14 0.37
3. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
4. Жезус Габриэль 11 0.29
5. Марез Рияд 10 (1) 0.26
6. Сильва Давид 5 0.13
7. Силва Бернарду 5 0.13
8. Фоден Фил 4 0.11
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Гросс Паскаль 3 0
8. Уэбстер Адам 3 0
9. Мопе Нил 3 0
10. Даффи Шейн 2 0
11. Скелотто Эзекиль 2 0
12. Марч Соломон 2 0
13. Биссума Ив 2 0
14. Лемпти Тарик 2 0
15. Андоне Флорин 0 1
16. Бернардо Фернандес 1 0
17. Альсате Стивен 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 8 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Жезус Габриэль 3 0
13. Зинченко Александр 1 1
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 9.68% (3) 9.68% (3) 22.58% (7) 6.45% (2) 22.58% (7) 29.03% (9)
 Манчестер Сити 11.11% (9) 19.75% (16) 18.52% (15) 17.28% (14) 14.81% (12) 18.52% (15)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон
Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити 4:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Брайтон Кубок Манчестер Сити 2:0 Брайтон Премьер-лига
Манчестер Сити 3:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Брайтон 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 35 22 4 9 86 - 34 70
3. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
7. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон 0:0 Заявка 35 8 13 14 36 - 47 37
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • Первый тайм
  • 7'
    Менди с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жезус головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 6'
    Марез с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Рияд уткнулся в Фернандеса и в итоге потерял мяч. 
  • Угловой
    5'
    Гросс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Сити" очень уверенно отбились при этом стандарте. 
  • 4'
    Монтойя при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Муйем, а затем Мартин выполнил подачу к правому углу вратарской, Гарсия в борьбе с Коннолли выбил мяч на угловой. 
  • 3'
    "Брайтону" приходится играть от обороны, достаточно плотно на своей половине поля расположились футболисты Грэма Поттера. 
  • 2'
    "Манчестер Сити" сразу начинает поддавливать "Брайтон", команда Хосепа Гвардиолы настроена играть первым номером. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Брайтон" и "Манчестер Сити" по большому счёту будут играть в своё удовольствие. "Брайтон" уже гарантировал себе сохранение прописки в Премьер-лиги, а "Манчестер Сити" со второго места также потеснить уже практически невозможно. Будем надеяться, что оба клуба сегодня покажут нам хороший футбол, который также порадует нас немалым количеством забитых мячей. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Брайтон
1.3% (2)
Ничья
2.6% (4)
Манчестер Сити
96.1% (148)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (91)
Меньше
36.36% (52)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
28.6% (44)
1:3 Манчестер Сити
24% (37)
1:2 Манчестер Сити
16.2% (25)
0:3 Манчестер Сити
9.7% (15)
1:4 Манчестер Сити
3.2% (5)
0:4 Манчестер Сити
3.2% (5)
0:1 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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