Первый тайм

7' Менди с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жезус головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

6' Марез с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Рияд уткнулся в Фернандеса и в итоге потерял мяч.

5' Гросс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Сити" очень уверенно отбились при этом стандарте.

4' Монтойя при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Муйем, а затем Мартин выполнил подачу к правому углу вратарской, Гарсия в борьбе с Коннолли выбил мяч на угловой.

3' "Брайтону" приходится играть от обороны, достаточно плотно на своей половине поля расположились футболисты Грэма Поттера.

2' "Манчестер Сити" сразу начинает поддавливать "Брайтон", команда Хосепа Гвардиолы настроена играть первым номером.