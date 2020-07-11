Брайтон
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Фалмер
Манчестер Сити
15
Уэбстер
Адам
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
50
Гарсия
Эрик
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|9 (1)
|0.24
|2.
|Троссар Леандро
|5
|0.13
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|16.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|2.
|Стерлинг Рахим
|14
|0.37
|3.
|Де Брёйне Кевин
|11 (2)
|0.29
|4.
|Жезус Габриэль
|11
|0.29
|5.
|Марез Рияд
|10 (1)
|0.26
|6.
|Сильва Давид
|5
|0.13
|7.
|Силва Бернарду
|5
|0.13
|8.
|Фоден Фил
|4
|0.11
|9.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|7
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|6.
|Муй Аарон
|2
|1
|7.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|8.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|9.
|Мопе Нил
|3
|0
|10.
|Даффи Шейн
|2
|0
|11.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|12.
|Марч Соломон
|2
|0
|13.
|Биссума Ив
|2
|0
|14.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|15.
|Андоне Флорин
|0
|1
|16.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|17.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|8
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Уокер Кайл
|5
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|11.
|Канселу Жоау
|3
|0
|12.
|Жезус Габриэль
|3
|0
|13.
|Зинченко Александр
|1
|1
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|29.03% (9)
|Манчестер Сити
|11.11% (9)
|19.75% (16)
|18.52% (15)
|17.28% (14)
|14.81% (12)
|18.52% (15)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон
Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|76 - 27
|93
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|35
|22
|4
|9
|86 - 34
|70
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|63 - 49
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|14
|12
|9
|38 - 33
|54
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|39 - 47
|50
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 47
|37
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Брайтон
1.3% (2)
Ничья
2.6% (4)
Манчестер Сити
96.1% (148)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (91)
Меньше
36.36% (52)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
28.6% (44)
1:3 Манчестер Сити
24% (37)
1:2 Манчестер Сити
16.2% (25)
0:3 Манчестер Сити
9.7% (15)
1:4 Манчестер Сити
3.2% (5)
0:4 Манчестер Сити
3.2% (5)
0:1 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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