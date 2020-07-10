Брайтон
Позже
Стадион: Фалмер
Манчестер Сити
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
18
Муй
Аарон
24
Прёппер
Дэви
7
Мопе
Нил
50
Гарсия
Эрик
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|9 (1)
|0.24
|2.
|Троссар Леандро
|5
|0.13
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|16.
|Лемпти Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|2.
|Стерлинг Рахим
|14
|0.37
|3.
|Де Брёйне Кевин
|11 (2)
|0.29
|4.
|Жезус Габриэль
|11
|0.29
|5.
|Марез Рияд
|10 (1)
|0.26
|6.
|Сильва Давид
|5
|0.13
|7.
|Силва Бернарду
|5
|0.13
|8.
|Фоден Фил
|4
|0.11
|9.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|7
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|6.
|Муй Аарон
|2
|1
|7.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|8.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|9.
|Мопе Нил
|3
|0
|10.
|Даффи Шейн
|2
|0
|11.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|12.
|Марч Соломон
|2
|0
|13.
|Биссума Ив
|2
|0
|14.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|15.
|Андоне Флорин
|0
|1
|16.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|17.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|8
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Уокер Кайл
|5
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|11.
|Канселу Жоау
|3
|0
|12.
|Жезус Габриэль
|3
|0
|13.
|Зинченко Александр
|1
|1
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|29.03% (9)
|Манчестер Сити
|11.11% (9)
|19.75% (16)
|18.52% (15)
|17.28% (14)
|14.81% (12)
|18.52% (15)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон
Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|35 - 50
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 53
|31
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|26 - 63
|21
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити
Исход игры
Брайтон
0% (0)
Ничья
3.3% (3)
Манчестер Сити
96.7% (89)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (58)
Меньше
33.33% (29)
Обе команды забьют
Да
55.17% (48)
Нет
44.83% (39)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
26.1% (24)
0:2 Манчестер Сити
26.1% (24)
1:2 Манчестер Сити
19.6% (18)
0:3 Манчестер Сити
7.6% (7)
0:4 Манчестер Сити
5.4% (5)
1:4 Манчестер Сити
3.3% (3)
1:1 Ничья
2.2% (2)
0:1 Манчестер Сити
2.2% (2)
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