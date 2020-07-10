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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
18
Муй
Аарон
8
Биссума
Ив
24
Прёппер
Дэви
11
Троссар
Леандро
44
Коннолли
Аарон
7
Мопе
Нил
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенджамин
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
20
Силва
Бернарду
7
Стерлинг
Рахим
Брайтон
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 9 (1) 0.24
2. Троссар Леандро 5 0.13
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
16. Лемпти Тарик 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 14 0.37
3. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
4. Жезус Габриэль 11 0.29
5. Марез Рияд 10 (1) 0.26
6. Сильва Давид 5 0.13
7. Силва Бернарду 5 0.13
8. Фоден Фил 4 0.11
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Гросс Паскаль 3 0
8. Уэбстер Адам 3 0
9. Мопе Нил 3 0
10. Даффи Шейн 2 0
11. Скелотто Эзекиль 2 0
12. Марч Соломон 2 0
13. Биссума Ив 2 0
14. Лемпти Тарик 2 0
15. Андоне Флорин 0 1
16. Бернардо Фернандес 1 0
17. Альсате Стивен 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 8 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Жезус Габриэль 3 0
13. Зинченко Александр 1 1
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 9.68% (3) 9.68% (3) 22.58% (7) 6.45% (2) 22.58% (7) 29.03% (9)
 Манчестер Сити 11.11% (9) 19.75% (16) 18.52% (15) 17.28% (14) 14.81% (12) 18.52% (15)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон
Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити 4:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Брайтон Кубок Манчестер Сити 2:0 Брайтон Премьер-лига
Манчестер Сити 3:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Брайтон 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 35 - 50 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 34 8 7 19 40 - 59 31
17. Уотфорд Заявка 34 7 10 17 31 - 53 31
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 26 - 63 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 1 день 1 час 6 минут.


    • Прогнозы 92
    Брайтон 0% (0)
    X 3.3% (3)
    Манчестер Сити 96.7% (89)
    Все прогнозы
    1.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    3.3% (3)
    Манчестер Сити
    96.7% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (58)
    Меньше
    33.33% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    55.17% (48)
    Нет
    44.83% (39)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    26.1% (24)
    0:2 Манчестер Сити
    26.1% (24)
    1:2 Манчестер Сити
    19.6% (18)
    0:3 Манчестер Сити
    7.6% (7)
    0:4 Манчестер Сити
    5.4% (5)
    1:4 Манчестер Сити
    3.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.2% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    2.2% (2)
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