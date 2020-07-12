Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Команда Вулверхэмптон играла лучше в этом тайме.

48' Г О О О О Л - Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон забивает с точки!

46' Отличные скиллы показывает Поденсе Даниэл , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

38' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Голкипер мог бы сыграть и получше

36' Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Мина Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Мина Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Эвертон

28' Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

27' Доэрти Мэтт делает скидку назад вдоль ворот

27' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Саисс Ромен делает скидку назад вдоль ворот

27' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Отличные скиллы показывает Поденсе Даниэл , обводя своих соперников

25' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Динь Люка - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

18' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

17' Отличный пас сделал Ришарлисон из команды Эвертон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Уолкотт Тео из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Удар от ворот произведет Эвертон

12' Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' [team] пытается что-то создать.

9' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Эвертон

7' Доэрти Мэтт не смог попасть в створ ударом издали

7' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

4' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Уолкотт Тео разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Хорошую попытку сделал Поденсе Даниэл . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Саисс Ромен разрезает оборону соперника отличным пасом

2' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

1' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эвертон начинает с центра поля