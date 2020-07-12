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Вулверхэмптон
1:0
Перерыв

Стадион:
Эвертон
0'
20' Желтая карточка
Динь Люка
1:0
45' Пенальти
Хименес Рауль
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
1
Пикфорд
Джордан
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
10
Сигурдссон
Гильфи
26
Дэйвис
Том
42
Гордон
Энтони
3
Бэйнс
Лейтон
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Вулверхэмптон
3-4-3
Эвертон
3-5-2

Ход матча

20'
 
Динь Люка
32'
 
Коулмэн Шеймус
Мина Йерри
45'
Хименес Рауль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 15 (3) 0.39
2. Жота Диогу 6 0.16
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Нету Педру 3 0.08
6. Дендонкер Леандер 3 0.08
7. Саисс Ромен 2 0.05
8. Невеш Рубен 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 12 0.32
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
5. Мина Йерри 2 0.05
6. Кин Майкл 2 0.05
7. Уолкотт Тео 1 0.03
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гордон Энтони 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 4 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Калверт-Льюин Доминик 8 0
2. Дэйвис Том 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Гомеш Андре 6 0
5. Ришарлисон 6 0
6. Коулмэн Шеймус 4 1
7. Делф Фабиан 4 1
8. Динь Люка 5 0
9. Холгейт Мэйсон 5 0
10. Сидибе Джибриль 3 0
11. Сигурдссон Гильфи 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Пикфорд Джордан 2 0
15. Уолкотт Тео 1 0
16. Кин Майкл 1 0
17. Кин Мойзе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 5% (2) 17.5% (7) 7.5% (3) 22.5% (9) 22.5% (9) 25% (10)
 Эвертон 25% (9) 16.67% (6) 25% (9) 11.11% (4) 11.11% (4) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон
Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Эвертон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 35 13 14 8 45 - 37 53
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон 0:0 Заявка 35 12 10 13 41 - 49 46
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Вулверхэмптон 68.2% (107)
X 23.6% (37)
Эвертон 8.3% (13)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Эвертон

Исход игры
Вулверхэмптон
68.2% (107)
Ничья
23.6% (37)
Эвертон
8.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
28.7% (45)
2:1 Вулверхэмптон
27.4% (43)
1:1 Ничья
19.7% (31)
1:2 Эвертон
5.1% (8)
2:0 Вулверхэмптон
3.8% (6)
3:2 Вулверхэмптон
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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