Второй тайм

95' Вулверхэмптон заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Отличные скиллы показывает Траоре Адама , обводя своих соперников

91' Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе

91' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Эвертон имеет хороший шанс забить.

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Хонни Кастро получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Эвертон

87' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Траоре Адама и попал в перекладину!

86' Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе

86' Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Динь Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Динь Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

79' Эвертон имеет хороший шанс забить.

78' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Жота Диогу изменил счет на табло!

74' Отличные скиллы показывает Жота Диогу , обводя своих соперников

73' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

73' Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Эвертон имеет хороший шанс забить.

66' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' ШАНС! Жота Диогу вышел один на один с голкипером...

64' Жота Диогу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

63' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Технология взятия ворот определила, что мяч линию не пересек!

62' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

62' Голкипер мог бы сыграть и получше

62' Отличные скиллы показывает Поденсе Даниэл , обводя своих соперников

60' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Эвертон

59' Отличный пас сделал Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Кин Майкл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Матч возобновится спорным мячом

54' Нету Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе

52' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Эвертон

51' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

51' Вулверхэмптон нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

49' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Нету Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара