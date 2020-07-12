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Вулверхэмптон
3:0
Конец матча

Стадион:
Эвертон
0'
19' Желтая карточка
Динь Люка
1:0
45' Пенальти
Хименес Рауль
2:0
46' Гол
Дендонкер Леандер
58' Желтая карточка
Кин Майкл
3:0
74' Гол
Жота Диогу
90'+5
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
1
Пикфорд
Джордан
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
11
Уолкотт
Тео
10
Сигурдссон
Гильфи
26
Дэйвис
Том
42
Гордон
Энтони
3
Бэйнс
Лейтон
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Вулверхэмптон
3-4-3
Эвертон
3-5-2

Ход матча

19'
 
Динь Люка
31'
 
Коулмэн Шеймус
Мина Йерри
45'
Хименес Рауль
1:0
46'
 
Брэнтуэйт Джерред
Бэйнс Лейтон
46'
Дендонкер Леандер
(Нету Педру)
2:0
56'
 
Айуоби Алекс
Уолкотт Тео
56'
 
Бернард Дуарте
Гордон Энтони
56'
Жота Диогу
Нету Педру
 
58'
 
Кин Майкл
63'
 
Кин Мойзе
Ришарлисон
71'
Траоре Адама
Поденсе Даниэл
 
74'
Жота Диогу
(Невеш Рубен)
3:0
78'
Моутинью Жоау
Хименес Рауль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 16 (4) 0.42
2. Жота Диогу 7 0.18
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Дендонкер Леандер 4 0.11
6. Нету Педру 3 0.08
7. Невеш Рубен 2 0.05
8. Саисс Ромен 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 12 0.32
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
5. Мина Йерри 2 0.05
6. Кин Майкл 2 0.05
7. Уолкотт Тео 1 0.03
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гордон Энтони 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 4 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Калверт-Льюин Доминик 8 0
2. Дэйвис Том 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Гомеш Андре 6 0
5. Ришарлисон 6 0
6. Коулмэн Шеймус 4 1
7. Делф Фабиан 4 1
8. Динь Люка 5 0
9. Холгейт Мэйсон 5 0
10. Сидибе Джибриль 3 0
11. Сигурдссон Гильфи 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Кин Майкл 2 0
14. Бернард Дуарте 2 0
15. Пикфорд Джордан 2 0
16. Уолкотт Тео 1 0
17. Кин Мойзе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 4.65% (2) 16.28% (7) 9.3% (4) 23.26% (10) 23.26% (10) 23.26% (10)
 Эвертон 25% (9) 16.67% (6) 25% (9) 11.11% (4) 11.11% (4) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон
Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Эвертон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 30 3 2 76 - 27 93
2. Манчестер Сити Заявка 35 23 3 9 91 - 34 72
3. Челси Заявка 35 18 6 11 63 - 49 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 35 14 13 8 48 - 37 55
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 14 12 9 38 - 33 54
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 35 14 8 13 39 - 47 50
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 35 12 9 14 41 - 52 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 35 11 10 14 30 - 43 43
14. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
15. Брайтон Заявка 35 8 12 15 36 - 52 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла 0:0 Заявка 35 7 7 21 36 - 65 28
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Вулверхэмптон 68.2% (107)
X 23.6% (37)
Эвертон 8.3% (13)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Вулверхэмптон 3:0 Эвертон

Исход игры
Вулверхэмптон
68.2% (107)
Ничья
23.6% (37)
Эвертон
8.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
28.7% (45)
2:1 Вулверхэмптон
27.4% (43)
1:1 Ничья
19.7% (31)
1:2 Эвертон
5.1% (8)
2:0 Вулверхэмптон
3.8% (6)
3:2 Вулверхэмптон
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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